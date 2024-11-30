رؤية وتوجيهات القيادة تركز على دعم نمو القطاع الصناعي واستدامة سلاسل الإمداد وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة

رؤية وتوجيهات القيادة تركز على دعم نمو القطاع الصناعي واستدامة سلاسل الإمداد وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة القمة تقام تحت عنوان "مصانع المستقبل الآمنة: السلامة الصناعية والتحول الرقمي" وتبحث عدداً من المواضيع المتخصصة بالسلامة الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتوظيف التحول الرقمي

القمة تركز على إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية الذي أطلقته بالتعاون مع المبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية

القمة تجمع خبراء الصناعة العالميين لتعزيز أطر السلامة في القطاع الصناعي وإيجاد حلول فعالة للحد من ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن ظروف العمل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن دورتها للعام 2024 ستقام في 5 ديسمبر 2024 ضمن فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

وتعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، منصة عالمية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني، لبحث سبل تعزيز أطر السلامة في القطاع الصناعي وبناء منظومة بيئية صناعية أكثر أمانًا وفاعلية.

وستناقش دورة القمة للعام 2024، والتي تقام تحت عنوان "مصانع المستقبل الآمنة: السلامة الصناعية والتحول الرقمي" ، الموضوع الذي يشارك في تسليط الضوء على أهميته العالمية كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني والمبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعي، سبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز السلامة الصناعية، والجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لدعم التعاون الدولي والابتكار وتحقيق التميز في القطاع الصناعي.

بيئة آمنة ومستدامة

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نمو القطاع الصناعي وضمان استدامة سلاسل الامداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة، تركز دولة الإمارات على تحقيق قيمة إضافية عالية من خلال التركيز على تطبيق وتبني التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية".

وأضاف: "تنظيم القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إمارة أبوظبي، يجسد الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والابتكار، وتأكيد التزامنا بتطوير بيئة صناعية آمنة ومستدامة"، داعياً معاليه المستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص الاستثمارية والممكّنات والحوافز من خلال المشاركة في النسخة الرابعة من منتدى اصنع في الإمارات، التي سيتم تنظيمها في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة 19-22 مايو 2025، وما تمثله من فرصة مهمة للمصانع في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم الصناعية.

بدوره قال جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: "لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، يتوجب علينا التركيز على وضع معايير اجتماعية وبيئية ملائمة، ذلك أن ظروف العمل غير الآمنة تؤثر بشكل كبير على الكثير من الناس حول العالم، وخاصة في الدول النامية. ولا شك أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة يسهم في تطوير الصناعات، إلا أن هذا التوجه يجب أن يقترن بالتزام راسخ بتعزيز السلامة الصناعية على كافة المستويات، لضمان سلامة القوى العاملة. وتقود دولة الإمارات الجهود الهادفة إلى صياغة مستقبل صناعي أكثر أمانًا وفاعلية، ونحن سعداء بعودة القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى أبوظبي، حيث توفر الإمارة منصة عالمية تسهم في تعزيز المعرفة وتشجع الابتكار."

وتتماشى استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، والرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتقود دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي جهود تطوير مجمعات اقتصادية رئيسية في قطاعات استراتيجية، بما في ذلك الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الفضاء، والمركبات الذكية وذاتية القيادة، لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية لإمارة أبوظبي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024 منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة لتحديات السلامة العالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعات، وتشجيع الابتكار، وصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي، وجعله أكثر أمانًا وفاعلية.

وقال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تعتبر عودة القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى أبوظبي شهادة على التزام الإمارة بتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق استدامته، والمساهمة في تطوير وصياغة السياسات بما يتوافق مع المتطلبات العالمية المتنامية والمستجدة. ونتطلع إلى الترحيب بقادة الصناعة والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي لبحث ومناقشة الحلول التكنولوجية المتقدمة وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي العالمي. وعبر المبادرات العالمية الرائدة مثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز توظيف التكنولوجيا بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا التي تؤثر على حياة المجتمعات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم."

ومن جانبه، أكد سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، أن شراكة الهيئة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع تعكس التزام إمارة أبوظبي الراسخ بحماية القوى العاملة، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لإيجاد بيئة صناعية آمنة وفعالة.

وأضاف: "نثق بأن النقاشات والتوصيات التي ستخرج بها القمة ستسهم في الارتقاء بمعايير السلامة عالمياً، وتعزيز مستوى الحماية للعاملين في دولة الإمارات وحول العالم. ونتطلع إلى تعاون مثمر ومستدام مع القمة لتحقيق هذه الأهداف، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو مجتمع آمن ومستدام، ويعزز من مكانتها كواحدة من أكثر المدن أماناً وسلامة في العالم".

وستسلط القمة الضوء على "إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية"، والذي يهدف إلى توفير أطر استراتيجية فاعلة تشجع على توظيف التكنولوجيا للتعامل بكفاءة مع مخاطر السلامة الصناعية. ويعتبر "إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية" أول انجاز للمبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية، التي تم إطلاقها كإحدى مبادرات دورة العام 2021 من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤسسة لويدز ريجستر، ومركز السياسات الصناعية بجامعة كامبريدج.

وتعود القمة إلى أبوظبي بعد انعقاد دورتها الأولى في الإمارة في العام 2017. وستقام القمة في اليوم الثاني (5 ديسمبر 2024) من أسبوع أبوظبي للأعمال في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://gmisummit.com

نبذة عن أسبوع أبوظبي للأعمال:

يوفر "أسبوع أبوظبي للأعمال" منصة حيوية لتمكين الشركات من المساهمة في صياغة المستقبل، ويضم أكثر من 10 فعاليات تهدف إلى إلهام القادة وتعزيز التعاون في قطاع الأعمال.

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، "أسبوع أبوظبي للأعمال" الذي يجمع أبرز الجهات والمؤسسات في القطاعيين العام والخاص لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسليط الضوء على النمو الاقتصادي السريع الذي تحققه الإمارة والتزامها بتعزيز منظومة الأعمال الداعمة.

يُقام “أسبوع الأعمال أبوظبي” في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ويوفر فرصة فريدة لقادة القطاع ورواد الأعمال والمبتكرين للتعاون واستكشاف الفرص في مختلف القطاعات، ومناقشة أبرز التوجهات في الاقتصاد والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية وريادة الأعمال والتغير المناخي.

حول القمة العالمية للصناعة والتصنيع:

تأسست القمة العالمية للصناعة والتصنيع في العام 2015 لبناء الجسور بين الشركات الصناعية والحكومات والمنظمات غير الحكومية، وشركات التقنية، والمستثمرين لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي وتمكينه من لعب دوره في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للقطاع الصناعي فرصة المساهمة في تحقيق الخير العالمي. وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، باعتبارها أول مبادرة عالمية متعددة القطاعات، منصة للقادة للمشاركة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي وتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الابتكار وتنمية المهارات على نطاق عالمي.

ونظمت النسختان الأولى والثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في كل من إمارة أبوظبي، في مارس 2017، ومدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية في يوليو 2019، وجمعت كل منهما أكثر من 3000 من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أكثر من 40 دولة. وعقدت الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 عبر الانترنت في شهر سبتمبر 2020. فيما عقدت الدورة الرابعة للقمة في دبي في نوفمبر 2021 بحضور أكثر من 3000 مشارك وخبير من أكثر من 40 دولة حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ريتو تاتشيل

مسؤولة الاتصال في القمة العالمية للصناعة والتصنيع

بريد إلكتروني: rthachil@gmolx.com

هاتف: +971 55 350 0715

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