أكثر من 40 متحدث من داخل المملكة وخارجها يلتقون لمناقشة توجهات التسويق الإبداعي في كلٍ من مجال الذكاء الاصطناعي والرياضة والألعاب

المهرجان يقدم فرص حصرية للتواصل وتعزيز العلاقات بين مجتمع التسويق الإبداعي في المنطقة

أسعار خاصة للتسجيل المبكر حتى الأول من أكتوبر المقبل للطلاب والمواهب الشابة

الرياض، المملكة العربية السعودية: يواصل المهرجان السعودي للإبداع – "أثر"، أكبر تجمع من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، اكتساب الزخم في المنطقة من خلال الكشف عن قائمة المتحدثين الشاملة، وذلك بعد أن أعلن في الشهر الحالي عن مشاركة السير مارتن سوريل كأول متحدث رئيسي في الحدث. ومن المتوقع أن يقدم المهرجان في نسخته المقبلة تجربة استثنائية تشمل جلسات حوارية متميزة، وفرص حصرية للتواصل وتعزيز العلاقات، ونقاشات عميقة حول مستقبل القطاع.

سيقام مهرجان "أثر" هذا العام في كراون بلازا آر دي سي الرياض في 5 و 6 نوفمبر المقبل بمشاركة متحدثين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم، وسيتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والتسويق الرياضي والألعاب، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مميزة. ومن الفعاليات المهمة التي سيتخللها المهرجان، جلسة حوارية بعنوان "قادة ملهمين: إطلاق قدرات الرؤساء التنفيذيين للإبداع"، ويشارك فيها فيزو يونس، الرئيس التنفيذي للإبداع في مجموعة بابليسيس السعودية، وماري كلير معلوف، الرئيس التنفيذي للإبداع في شركة إيدلمان. وجلسة أخرى شيقة بعنوان "استكشاف مستقبل التسويق الإبداعي والإعلان والاتصال"، بمشاركة رمزي ناجا، الرئيس التنفيذي للإبداع في داس كابيتال، والتي تقدم مرئيات حول تطور القطاع.

سيشهد الحدث كذلك مشاركة عدد من المتحدثين الجدد الذين سيثرّون الحوار بخبراتهم وتجاربهم الفريدة، إذ يأتي في مقدمتهم سمو الأمير فهد بن فيصل آل سعود، مؤسس شركة "نعم"، والذي سيتناول في حديثه تطور قطاع الترفيه والإعلام في المملكة العربية السعودية.

وتشمل قائمة المتحدثين كلًا من هدى طعمه، الرئيس التنفيذي لشركة هافاس ميديا الشرق الأوسط، ونجيب جرار، الرئيس التنفيذي للتسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة جوجل، وتيم مايلز، نائب الرئيس للانسجام العالمي (Global Sync) في مجموعة وارنر ميوزيك. وإلى جانب ذلك، سيقدم محمد باحميشان، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإبداع في وكالة FP7 McCann السعودية، ونجم الألعاب الإلكترونية إكسزيت ثامر، رؤيتهما وخبراتهما خلال مشاركتهما في المهرجان.

وفي تعليق له، قال سمو الأمير فهد بن فيصل آل سعود، مؤسس شركة "نعم"، "أشعر أنه من واجبي أن أواكب المبادرات والمنصات المهمة، التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مثل مهرجان "أثر". كما أنني أؤمن بضرورة دعم وتعزيز أي منصة تمكننا من تحقيق التقدم المنشود في المملكة، وخاصة في كلٍ من مجال الفنون الإبداعية والتعبير".

ومن جهته، قال محمد باحميشان، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإبداع في وكالة FP7 McCann السعودية: " مهرجان "أثر" هو إحدى المنصات الرئيسية التي تلعب دورًا فعالًا في تطوير قطاع التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية، ومن المؤكد أنه سيساهم في تعزيز جهود المملكة في إعادة تعريف المعايير العالمية".

وسيقدم مهرجان "أثر" 2024 فرصاً مهمة للتواصل وتعزيز العلاقات بين الحضور، من ضمنها اجتماعات للخبراء ذوي الاهتمامات المشتركة، وجلسات حوارية حصرية للرؤساء التنفيذيين للتسويق بدعم من بلومبيرج، وجلسات حوارية حصرية للرؤساء التنفيذيين بدعم من مجموعة راين. كما سيتمكن الحضور من المشاركة في نقاشات حصرية خلال فترة الغداء، وورش العمل التفاعلية، وحفلات الاستقبال.

ويعتبر مهرجان "أثر" 2024 المنصة المثالية للشباب الواعدين في قطاع التسويق الإبداعي، وذلك بفضل جلسات الحوار المميزة، وفرص التواصل وتعزيز العلاقات اللامحدودة، وقائمة المتحدثين الاستثنائية. ويمكن للمبدعين السعوديين من الطلاب والشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة الاستفادة من أسعار التسجيل المبكر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل.

والجدير بالذكر أن مهرجان "أثر" 2024 تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وتراكس، ويمكن للمهتمين معرفة المزيد من المعلومات عن المهرجان والتسجيل المبكر عبر الموقع الرسمي للمهرجان (https://www.atharfestival.com).

عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر":

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة، ويهدف للاحتفاء بالمواهب السعودية. من المقرر أن تقام النسخة الثانية من المهرجان خلال يومي 5 و6 نوفمبر 2024.

يعتبر مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وشركة تراكس نقطة التقاء تلهم التبادل الثقافي، والابتكار المشترك، والتعلم، والتدريب والتطوير، والتي تعد جميعها من الممكنات الرئيسية لرؤية السعودية 2030.

سيستضيف المهرجان عددًا من المبادرات إلى جانب البرنامج الرئيسي للحدث، مثل أكاديميات المواهب الشابة للمواهب الناشئة، وبرنامج مهيرة، والمبادرات المخصصة للمدراء التنفيذيين والتي تتناول التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه القطاع.

ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 100 متحدثاً إقليمياً ودولياً وشخصيات مشهورةً، وأكثر من 2000 من المختصين في التسويق والمواهب الشابة للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ لتطوير الأعمال وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمع.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا