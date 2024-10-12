أبوظبي: تستعد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2024 أكبر المعارض التقنية وأكثرها شمولية في قطاع الاقتصاد الرقمي والذي يقام في الفترة بين 14 و18 أكتوبر الجاري في المركز التجاري بدبي.

تمثل مشاركة الهيئة هذا العام في المعرض مشاركة استثنائية حيث تستعرض خلاله أهم مشاريعها التحولية وهي منصة "معاشي" التي تستهدف الهيئة من خلالها رقمنه الخدمات وجعلها متاحة للمتعاملين بطريقة سهلة الوصول بما يحسن من تجربتهم في إنجاز الخدمات ويرفع من مستوى رضاهم وسعادتهم، ويحقق التوجهات الحكومية في تقديم نماذج عمل تتوافق مع رؤيتها نحو المستقبل وتطلعها إلى أن تكون واحدة ضمن أفضل خمس حكومات في تقديم الخدمات على مستوى العالم.

كما تستعرض الهيئة برنامج الدردشة الآلية (genAI CHATBOT ) ، والذي يعتبر أحد مخرجات برامج الذكاء الاصطناعي الذي ستستفيد منه الهيئة في أتمتة خدمات سعادة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من سعادة المتعاملين من خلال الرد على رسائلهم واستفساراتهم بطريقة أسرع وإيجاد إجابات شافية ودقيقة حول مختلف هذه الاستفسارات، مع تخفيض الضغط عن مركز الاتصال وتوفير الجهد والوقت على المتعاملين خاصة مع إمكانية استخدام هذه الخدمة سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو الهواتف المحمولة.

من جهتها أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير مدير مكتب الاتصال بالهيئة إن المشاركة في جيتكس يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز فرص التواصل والشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع وفئات المتعاملين مع الهيئة، والجمهور والمهتمين بشكل عام، كما تعزز المشاركة من سعي الهيئة للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التقنيات والبرمجيات الحديثة بما يدعم جهودها في سبيل تحسين عملياتها وجاهزيتها للمستقبل من خلال رؤية شمولية، خاصة وأن جيتكس يعتبر من المعارض العالمية التي تستقطب كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا.

كما أوضحت أن جيتكس هذا العام له أهمية بالغة للهيئة حيث سيكون فرصة لاستعراض أهم مشاريعها القادمة واستطلاع أراء الجمهور حولها، خاصة وأن أفضل طريقة لقياس مدى جودة الخدمات هو التأكد من جودة الخدمات عن طريق مستخدميها وأن الخدمات المقدمة تلبي الاحتياجات التي يتطلعون إليها، والمعايير التي يتم تقييم الخدمات وفقاً لها، وهو ما يعد ضرورياً كمجالات للتحسين في المستقبل.

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