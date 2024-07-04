دبي، الإمارات العربية المتحدة - ترأست مجموعة أباريل الرائدة في مجال البيع بالتجزئة وأسلوب الحياة، خلال منتدى تحدث الشباب 2024 كشريك ماسي، تأكيداً على دورها الداعم للرياديين والمبتكرين اليافعين والشباب. حيث تولت ساريشا فيد المؤسسة والرئيسة التنفيذية لعلامة أف فايف جلوبال، طرح مسألة " التراث والابتكار" في حوار ملهم وشيّق. وقد اجتمع خلال الحدث أكثر من 168 ضيف، من ضمنهم شخصيات بارزة مثل غابرييل باسكس من شركة "سبريد" للذكاء الاصطناعي، وماهرين منير من برنامج " كرك مع ماهرين" وآلاء العوضي من " تشويغو كوميونيتي".

مستنيرة بالمسيرة الريادية العريقة لأسرتها في مجال الأعمال، ناقشت ساريشا فيد المؤسسة والرئيسة التنفيذية لعلامة الأزياء المستدامة أف فايف جلوبال، مسألة " التراث والابتكار" وطرحت خلالها نقاطاً محورية تركز على أهمية تبني الرؤى الجديدة، ودورها الهام في تعزيز مكانة الاستدامة ودفع أف فايف جلوبال نحو الطليعة في هذا المجال.

وقد علق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل بقوله: " نرتكز في مجموعة أباريل على إيماننا بالأثر التحويلي للإمكانيات الشبابية اليافعة. ولا سيما إبداعاتهم وشغفهم ورؤاهم الجديدة، لكونها ضرورة لا غنى عنها في دفع الابتكار والتقدم في المجال، ومن خلال رعايتنا لمنتدى حديث الشباب 2024 نؤكد على التزامنا بالمشاركة الفاعلة في دعم وتمكين الجيل القادم".

وتأكيداً على دور مجموعة أباريل الريادي في تعزيز الكفاءات في مختلف القطاعات والمجالات، شارك الدكتور أنكور نارانج، مساعد نائب رئيس علوم البيانات، كمتحدث وحكم في المنتدى عن فئة التكنولوجيا. بينما شارك رئيس إدارة علاقات العملاء وبرنامج الولاء، سانجيف نيشاني، كمتحدث مشارك في المنتدى عن فئة السلع الاستهلاكية.

وقد تضمنت مساهمة مجموعة أباريل في المنتدى تخصيص جناح بارز في المعرض التوظيفي، استضافت من خلالها جلسة مدتها 90 دقيقة مخصصة لمناقشة الأدوار الوظيفية في مجال البيع بالتجزئة. وقدم ممثلوا مجموعة أباريل من خلالها، إرشادات ومعلومات قيّمة حول فرص العمل والتدريب المتاحة، واستفاد الحضور من النصائح القيّمة حول التقدم الوظيفي في المسار المهني التنافسي في مجال البيع بالتجزئة.

تأتي مساهمات مجموعة أباريل ورعايتها للمنتدى من التزامها في تكوين بيئة حيوية حاضنة، لدعم الكفاءات القيادية في جيل الشباب اليافعين. كما أن هذه المبادرة، تسلط الضوء على مساعي مجموعة أباريل الدؤوبة في دفع التقدم والابتكار ضمن المشهد العالمي لقطاع البيع بالتجزئة.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,200 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 22,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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لمحة عن منتدى تحدث الشباب:

هو حدث يجمع المنظمات غير الحكومة وممثلي الشركات والشخصيات الحكومية مع جيل الشباب اليافعين، للبحث في قضايا جوهرية ومناقشتها بهدف الوصول إلى خطة عمل لعلاجها. وبانضمامك إلى منتدى تحدث الشباب، فأنت تشارك في جدول أعمال شامل فيه ورش عمل ومفكرات توجيهية، للتعرف على كيفية التعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية في سبيل إحداث التغيير في العالم. وهذا ليس كل شيء، إذ يتطلب إحداث الفرق المزيد من الإجراءات، أليس كذلك؟ فالخطوة الأولى، هي قيام المشاركين بطرح مشاريع أو تحسينات بناءً على القضايا أو التحديات الضرورية بالنسبة لهم وبما يتماشى مع الموضوع الحالي الذي يبحث فيه منتدى تحدث الشباب. وعند إتمام المشاريع يتم عرضها على لجنة من رياديي القطاع، ليتم في نهاية المطاف اختيار الأفضل بينها وإعلانها كمشاريع تطوعية عالمية أو محلية "AIESEC". إن منتدى تحدث الشباب هو المكان الأمثل لربطك بالأشخاص ذوي التوجهات الفكرية المماثلة، والمهتمين أيضاً بنفس القضايا العالمية التي تشغلك.

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