العلامات التجارية تعزز مكانتها العالمية في الابتكار المتطور

دبي أعلنت "تايوان إكسلنس"، التي تمثل الابتكارات الرائدة للشركات التايوانية، عن مشاركتها المرتقبة في معرض جيتكس جلوبال 2024. من 14 إلى 18 أكتوبر، جناح رقم H25-A30 في مركز دبي التجاري العالمي، ستعرض تايوان إكسلنس أحدث الابتكارات التقنية التي تعزز مكانة العلامات التجارية التايوانية كرواد في تقديم حلول وتصاميم مبتكرة ومتطورة.

اكتشفوا التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

سيشهد المعرض هذا العام الكشف عن منتجات 16 علامة تجارية تايوانية حائزة على جوائز، تشمل قطاعات متنوعة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التكنولوجيا الاستهلاكية، والتقنيات السمعية البصرية المتطورة. وستقدم العديد من هذه الشركات حلولاً مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد الدور الريادي لتايوان في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الصناعية.

سيتمكن زوار جيتكس 2024 من استكشاف مجموعة واسعة من الابتكارات الثورية، بدءًا من الأجهزة عالية الأداء إلى المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المصممة لتعزيز الإنتاجية والإبداع وتحسين جودة الحياة اليومية.

حفل إطلاق المنتجات المبتكرة بتاريخ 14 أكتوبر، 2024

ستقدم كبرى الشركات التايوانية المبتكرة، بما في ذلك أسوس (ASUS) و أدفانتك (Advantech) و إم إس آي (MSI) و تشيمي موتورز (Chimei Motors).أحدث ابتكاراتها التي تتنوع بين حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة والتقنيات الحديثة للمركبات الكهربائية. سيحظى الحضور بفرصة مميزة للتفاعل مع كبار رواد الصناعة والتعرف عن قرب على أحدث الابتكارات التي تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية.

أبرز المنتجات:

● خادم الذكاء الاصطناعي أسوس GB200 NVL72

يقود حقبة جديدة من الحوسبة، حيث يوفر استدلالًا في الوقت الفعلي لنماذج اللغة الكبيرة (LLM) أسرع بمقدار 30 مرة، مع تكلفة إجمالية أقل بنسبة 25% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%.

● خادم الذكاء المتطور أدفانتك EI-52

هو منصة مدمجة جاهزة للاستخدام، معتمدة على معالج Hailo-8 للذكاء الاصطناعي المتطور، ومدعومة بتقنية DeviceOn للتحكم والإدارة عن بُعد.

● حاسب محمول "إم إس آي" Prestige 13 AI Evo

مصمم للإنتاجية في عصر الذكاء الاصطناعي، يجمع بين خفة الوزن وأداء Intel® Evo™، مع أحدث تقنيات Wi-Fi 7 لتحقيق أقصى كفاءة في المهام الحديثة.

● نظام مراقبة الكاميرات Chimei Motor (CMS)

يُحدث ثورة في المرايا الخلفية باستخدام كاميرات عالية الدقة، حيث يعزز سلامة السائق من خلال توفير رؤية بزاوية واسعة وواضحة، وميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل السطوع التكيفي والقضاء على النقاط العمياء.

تايوان: الرائد العالمي في حلول الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر الصناعية

توفر تايوان بيئة مثالية للشركات التي تسعى للحصول على حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل نظام بيئي شامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخبرات احترافية، وسلسلة إمداد قوية. تتيح هذه المرونة تطوير حلول مخصصة للذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات الشركات وتساهم في تحقيق أقصى عائد على الاستثمار. كما تعد تايوان رائدة عالميًا في قطاع أجهزة الكمبيوتر الصناعية (IPC)، حيث تنتج أكثر من 90% من خوادم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مما يعزز من قدراتها في تصميم وتطوير وإنتاج الخوادم المتقدمة. تايوان هي الشريك الأمثل للشركات الراغبة في الحفاظ على موقعها في طليعة التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

حول تايوان اكسلنس:

تعد جوائز تايوان للتميز "تايوان اكسلنس" هي أعلى وسام يُمنح للمنتجات التي تجسد التطور. تم إطلاق جوائز تايوان للتميز في عام 1993. لا تمثل المنتجات الحائزة على وسام تايوان للتميز المنتجات الأكثر ثورية والأعلى جودة وأعلى قيمة مضافة التي تصنعها تايوان فحسب، بل يجسدون أيضًا عبقرية تايوان الفريدة في استخدام الابتكار لخلق قيمة مضافة في تصميم وتصنيع منتجات رائدة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.taiwanexcellence.org/en

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