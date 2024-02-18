القاهرة: تعلن شركة "شل مصر" عن مشاركتها كـ"شريك رئيسي" في مؤتمر ومعرض مصر للطاقة "إيجيبس 2024"، وهو أحد أبرز معارض ومؤتمرات الطاقة الرائدة في المنطقة، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 19 إلى 21 فبراير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وبانضمامها كشريك رئيسي في المؤتمر هذا العام، ستعزز "شل مصر" خلال هذا الحدث الهام، المحادثات بين كافة الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص بهدف تسريع تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

ومن المقرر أن يشارك في "إيجيبس 2024"، عدد من ممثلي "شل"، من بينهم السيد يوجين أوكبير نائب الرئيس التنفيذي للشركة لأعمال الاستكشاف والإستراتيجية ومحفظة الأعمال الدولية، الذي سيشارك في حلقة نقاشية بعنوان "معضلة الطاقة واستمرار أهمية الوقود الأحفوري" في المؤتمر الإستراتيجي.

وتشارك في المؤتمر –أيضًا- رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، السيدة داليا الجابري، التي ستتحدث في حلقة نقاشية حول "تطور الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال" في اليوم الثاني للمؤتمر.

ومع تلبية الغاز –حاليًا- نحو ربع احتياجات العالم من الطاقة، ومساهمته في أمن الطاقة والتحول إلى حلول منخفضة الانبعاثات الكربونية، ستسلط الجابري الضوء على التزام شركة شل بتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة بشكل موثوق وميسورة التكلفة.

وفي هذا الإطار، توضح داليا الجابري أن شركة "شل مصر" لديها نظرة متفائلة للسوق المصرية، إذ أنه برغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أظهرت منطقة الشرق الأوسط، ومصر على وجه الخصوص، مرونة عالية، بسبب نهج واضح يعتمد على التخطيط طويل الأجل وترسيخ البنية التحتية للصناعة.

وأضافت: "شراكتنا مع "إيجيبس 2024" هذا العام تعد دليلًا على إيماننا بإطار صناعي شامل يتبنى جميع أنواع الطاقة، ويركز على أمن الطاقة، وذلك انطلاقًا من إيماننا بأن القطاع الخاص هو أحد الأطراف المعنية الرئيسية في إطلاق سلسلة القيمة الكاملة للصناعة".

وأكدت الجابري أن شركة "شل مصر" تكثف جهودها وتعاونها مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة إلى التطور، لتتحول إلى مركز إقليمي ومحوري للطاقة.

الكفاءات وحلول استدامة الطاقة

وتشارك مديرة الموارد البشرية في شركة "شل مصر" وفاء العشري، برؤية الشركة في اجتذاب الكفاءات في حوار موسع، وذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية حول "منظور جيل الألفية والجيل زد حول الوظائف في مجال الطاقة" والتي من المنتظر عقدها يوم 21 فبراير، وذلك لتسليط الضوء على أهمية إدارة الكفاءات والمواهب والاحتفاظ بمثل تلك الكوادر في قطاع الطاقة.

وعلى صعيد الاستثمار المجتمعي، من المقرر أن يقدم أكثر من 60 شابا وفتاه في برنامج "شل إن إكسبلوررز" (NXplorers)، حلولًا لاستدامة الطاقة، باستعمال منهجيات التفكير المركبة، والأدوات والمهارات الإبداعية لحل الأزمات وذلك من خلال مسابقة طلابيه يتم الاعلان عن نتائجها خلال فعاليات " إيجيبس 2024".

وتكمن هذه الحلول التي يقدمها برنامج "شل إن إكسبلوررز" (NXplorers)، في تقاطع مجالي التكنولوجيا والهندسة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.

جوائز "إيجيبس 2024"

أُدرجت شركة شل مصر في القائمة القصيرة لجوائز "إيجيبس 2024"، في فئتين من جوائز استدامة الطاقة. إذ أنه من خلال 9 فئات منتقاة، تسلط جوائز "إيجيبس 2024" الضوء على حلول التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة، مع تشجيع أمن الطاقة والتحول إلى مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات الكربونية.

ومن المقرر الكشف عن الفائزين بجوائز "إيجيبس 2024"، بعد استطلاع آراء لجنة التحكيم، التي تتكون من خبراء عالميين في مجالات إزالة الكربون والتكنولوجيا والاستدامة وتغير المناخ، وذلك خلال حفل حصري ضمن إطار مؤتمر إيجيبس لاستدامة الطاقة.

وتؤكد "شل مصر" تطلعها إلى المشاركة بفاعلية مع قادة الصناعة، والجهات المعنية من خلال "إيجيبس 2024"، وذلك للمساهمة في تعزيز استمرار الحوار حول تشكيل مستقبل مصر، ومشهد الطاقة في المنطقة.

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