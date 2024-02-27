الدوحة، قطر: أعلنت "أريدُ"، رائدة الاتصالات في قطر، بأنها شريك الاتصالات الرسمي لقمة الويب قطر 2024. وهو الحدث الذي يعدّ أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في العالم.

هذا وتعد قمة الويب قطر 2024 أكثر من مجرد مؤتمر، فهي تجمع عالمي لقادة التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات الناشئة والخبراء. إذ توفر منصة فريدة لمشاركة أحدث التوجهات في التكنولوجيا، وتعزيز فرص التواصل والتعاون للحاضرين من جميع أنحاء العالم. وتمثّل نسخة هذا العام أول قمة ويب على الإطلاق تتم استضافتها في الشرق الأوسط، ما يعكس الدور الهام الذي تلعبه قطر في المنطقة والخطوات الملحوظة نحو التطور التكنولوجي التي قطعتها في إنشاء مثل هذه البنية التحتية الرقمية القوية على مستوى العالم.

وتأتي شراكة "أريدُ" لتؤكد على التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة الابتكار والتقدم التكنولوجي في قطر والمنطقة على نطاق أوسع. ودعم مثل هذا الحدث الذي يعرض أحدث التقنيات، إلى جانب توفير الفرص العالمية للجيل الجديد من المؤسسين في الشرق الأوسط، يتوافق تماماً مع أهداف "أريدُ" الاستراتيجية والجهود المستمرة للاستثمار في النمو المستقبلي.

وعلى مدار أربعة أيام من المتوقع أن تستقطب قمة الويب قطر 2024 أكثر من 12000 مشارك، وستوفر القمة فرصة فريدة للتعلم والتطور وجذب العملاء المحتملين وكذلك الخبراء في مختلف مجالات القطاع إلى جانب الآلاف من المهتمين بمجال التكنولوجيا.

ويظهر دور "أريدُ" قطر في هذا الحدث التزامها بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومع استمرار تطور قطاع الاتصالات، تبقى "أريدُ" قطر في الريادة، وذلك من خلال قيادة التحول الرقمي وتمكين الشركات والأفراد عبر حلول مبتكرة وفعاليات ضخمة مثل قمة الويب قطر 2024 القادمة.

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