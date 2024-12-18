استضافت أكاديمية أبوظبي العالمي قمة مستقبل المواهب، أحد الفعاليات الرئيسية خلال أسبوع أبوظبي المالي، لمناقشة تحوّل رأس المال البشري في قطاع التكنولوجيا المالية

توقيع سبع مذكرات تفاهم استراتيجية مع مجلس أعمال شباب أبوظبي، راي داليو، صندوق الوطن، "ستاندرد تشارترد"، "فيزا"، ومعهد إدارة الثروات، ومن ضمنها تحالف استراتيجي مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بهدف تعزيز التعليم والمعارف في القطاع المالي ودفع الابتكار وتنمية القوى العاملة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy)، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي (ADGM)، بدور محوري في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي لهذا العام، حيث استضافت قمة مستقبل المواهب، تأكيداً لالتزامها بتمكين وتنمية القوى العاملة وبناء المواهب المستقبلية. كما تم توقيع سبع مذكرات تفاهم مهمة مع مؤسسات رائدة مثل

مجلس أعمال شباب أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، راي داليو، صندوق الوطن، "ستاندرد تشارترد"، "فيزا"، ومعهد إدارة الثروات، ومن ضمنها تحالف استراتيجي مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وتفخر أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy) بالكشف عن إنجاز بارز عبر إطلاق مدرسة إدارة الثروات والأصول في أبوظبي وذلك بالتعاون مع معهد إدارة الثروات وراي داليو.

واستضافت القمة سلسلة من الجلسات النقاشية الشيقة، ركّزت على تزويد الأفراد بالمهارات الضرورية وأساسيات القيادة لتحقيق النجاح في المشهد المالي المتغير. وجمع الحدث كوكبة من القادة العالميين ورواد القطاع والمبتكرين الشباب لاستكشاف تحول رأس المال البشري في القطاع المالي.

وناقشت الكلمات الرئيسية والحلقات النقاشية جملة مواضيع مهمة، من بينها معالجة الفجوة في المهارات وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تبني ودمج التكنولوجيا وتنمية مهارات القيادة. وخلال الحدث، شارك راي داليو، مؤسس "بريدج ووتر أسوسييتس" ومؤسس المكتب العائلي لداليو، في جلسة مميزة حيث سلط الضوء على أهمية "رعاية وتطوير مواهب عالمية المستوى"، فيما تطرّقت حلقة نقاشية أخرى بمشاركة بريفان هاورد وملتيبلاي والفردان إلى "بناء المسار الوظيفي في القطاع المالي بأبوظبي". وشارك في هذا الحدث البارز ممثلون عن مؤسسات تعليمية رائدة مثل جامعة السوربون وجامعة نيويورك وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ما يعكس رؤية أبوظبي وتطلعاتها الطموحة بالتحول إلى مركز عالمي للمواهب والابتكار في مجال الخدمات المالية.

وخلال قمة مستقبل المواهب، أبرمت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy) عدداً من الشراكات الرسمية والتحالفات الاستراتيجية، حيث ركز التعاون مع "فيزا" على دفع جهود الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية والبحوث وبرامج التدريب المشتركة، في حين تسعى مذكرة التفاهم مع صندوق الوطن إلى بناء قدرات المواطنين الإماراتيين، وتحديداً من خلال المبادرات الداعمة لريادة الأعمال وتوجيه وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف مذكرة التفاهم مع بنك "ستاندرد تشارترد" إلى تعزيز البحث المشترك والحوكمة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية، في حين ستوفر الاتفاقية مع معهد إدارة الثروات قدرات مهمة وبرنامج تعليمي لإدارة الثروات في دولة الإمارات. أما مذكرة التفاهم مع راي داليو فتهدف إلى وضع إطار لريادة الفكر ومبادرات التدريب، والاستفادة من خبرة داليو الواسعة لتعزيز النمو والتطور المهني في المنطقة. وتركز الشراكة مع مجلس أعمال شباب أبوظبي على بناء شراكة استراتيجية لتطوير المهارات المهنية لرواد الأعمال الشباب وتبادل المعارف والخبرات من خلال برامج الإرشاد والتوجيه المصممة بعناية لهذه الغاية.

معلقاً على استضافة الحدث، قال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي: "تمثل قمة مستقبل المواهب منصة بارزة للحوار والنقاش الهادف، كما تُعدّ محفزاً لاتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة. ومن خلال هذه المبادرات والشراكات الاستراتيجية، تواصل أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy) أداء دورها الريادي في سد الفجوة في المهارات والمعارف، بما يتماشى مع المتطلبات القطاع وتطلعاته. تهدف هذه الجهود إلى بناء قاعدة متميزة من المواهب القادرة على مواكبة التوجهات المستقبلية، بما يعكس التزام أبوظبي بوضع الخطط اللازمة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير أخر ما توصل اليه السوق من البرامج والمهارات والادوات التي تسهم في بناء اقتصاد معرفي دائم ".

وأضاف المزروعي: "من خلال استضافة قمة مستقبل المواهب وإطلاق شراكات استراتيجية، نتطلع إلى توفير أفضل البرامج والممارسات المهنية التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للابتكار والتعليم واستقطاب المواهب. هذه الجهود تتماشى مع الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للإمارة وتؤكد التزامها ببناء منظومة مالية مرنة ومستدامة تعزز الازدهار والتنمية".

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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