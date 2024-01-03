الحدث يسهم في عقد شراكات مهمة لدفع نمو قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوفر مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2024" منصة رائدة تجمع المعنيين في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، وذلك يومي 12 و13 فبراير 2024. كما يناقش الحدث المتخصص، الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة، مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع.

ويؤدي "بريك بلك الشرق الأوسط 2024" دوراً محورياً من خلال ربط أبرز الجهات المعنية على مستوى العالم في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، وتعزيز التعاون وتسهيل تبادل أحدث الحلول والعروض والأفكار المبتكرة.

قطاع تجاري متماسك.

وتعقيباً على الدور الحيوي لمؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط" في تحفيز نمو القطاع التجاري في دولة الإمارات، قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: "بالنظر إلى التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد نجحنا في تعزيز المرونة وتحقيق نمو كبير في القطاع البحري، وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من ازدحام الموانئ العالمية، أظهرت موانئنا قدرات استثنائية، حيث تعاملت مع كميات كبيرة من البضائع لضمان تدفق التجارة بسلاسة ودون انقطاع في الدولة والمنطقة. وقد أسهم القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة بأكثر من 129 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد المرونة التي يتحلى بها القطاع في مواجهة التحديات."

وأضافت آل مالك: "هذا النجاح غير المسبوق نتيجة التعاون والتكامل بين أكثر من 27 ألف شركة عاملة في الدولة. وعلى مدى السنوات الماضية، أسهم مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط" بشكل فاعل في توحيد قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، وأسهم بشكل كبير في الإنجازات التي حققها القطاع وسط الأزمات. ونحن واثقون أن "بريك بلك الشرق الأوسط 204" سيواصل دوره في دعم تطلعاتنا بالنسبة لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى في دولة الإمارات."

دعم واسع على مستوى القطاع

قال محمد جابر، الرئيس التنفيذي للعمليات والعضو المنتدب لشركة "دي إس ڨي إير آند سي" أبوظبي: "كشركة تدير كميات كبيرة من البضائع الواردة في موانئ أبوظبي ومحطات الحاويات، فإننا ندرك أهمية حلول الشحن والخدمات اللوجستية المتطورة. وعلى مدى السنوات الماضية، رسخ "بريك بلك الشرق الأوسط" مكانته كمنصة مثالية بالنسبة لنا للتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، ومناقشة أبرز القضايا المهمة، وإبرام صفقات تجارية قيمة مع المؤسسات التي تشاركنا نفس الأهداف. كما أن مشاركة نخبة من خبراء الصناعة من حول العالم لمناقشة القضايا الملحة في القطاع، سيوفر بالتأكيد أفكارًا جديدة وحلولاً مبتكرة لترسيخ المكانة الرائدة للمنطقة في قطاع شحن المعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى والارتقاء بمعايير القطاع على مستوى العالم."

وقال تشارلز ميبي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتكامل في شركة "كيو تيرمينلز": "نحن سعداء بمشاركتنا في مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2024". ومع انتشارنا الواسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا نتطلع إلى التواصل مع شركائنا وعملائنا الحاليين، وعقد شراكات جديدة، فلطالما حفزت الفعاليات التي يتضمنها "بريك بلك الشرق الأوسط" المشاركة الإيجابية في القطاع من خلال ورش العمل والحلقات النقاشية الثرية بالمعلومات. ومن خلال هذا الحدث، فإننا نسعى إلى تسليط الضوء على الخدمات التي نوفرها ومشاركة ابتكاراتنا في القطاع، إضافة إلى الاستراتيجيات المستقبلية في مجالات الاستدامة والرقمنة ونمو قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى."

من جهته، قال بن بلامير، مدير الفعاليات في "بريك بلك الشرق الأوسط": "شهدت نسخة عام 2023 من مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2024" زيادة غير مسبوقة في عدد المشاركين الذي بلغ 6,496 مشارك بزيادة قدرها 93% مقارنة بعام 2022. كما شهد الحدث زيادة بنسبة 84% في عدد المؤسسات المشاركة، واستقطب الخبراء والمختصين في كامل سلسلة توريد المشاريع الصناعية، بما في ذلك خبراء في شحن البضائع، والنقل البحري، والموانئ، ومحطات الحاويات، والمعدات، إضافة إلى النقل الجوي والبري."

وأضاف بن بلامير: "مع الدعم الكبير من أبرز الجهات العاملة في القطاع، فنحن واثقون من أننا سنستضيف أكبر وأنجح نسخة من "بريك بلك الشرق الأوسط."

وبناءً على تاريخه الحافل بالنجاحات، اكتسب "بريك بلك الشرق الأوسط" ثقة أبرز المؤسسات العاملة في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، بما في ذلك "دي بي ورلد"، وموانئ أبوظبي، وموانئ ومرافئ أسياد، و"إدارة المشروعات في دي إتش إل"، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، و"دي إس في"، و"كيو تيرمينالز"، و"سي إم ايه - سي جي إم"، و"كوسكو"، وشركة الملاحة القطرية (ملاحة)، وغيرها.

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نبذة عن معارض بريك بلك التابعة لمجموعة "هايف" (أي تي إي سابقًا):

تُعقد معارض بريك بلك في أربعة أماكن مختلفة حول العالم وهي إحدى المعرض الرائدة المتخصصة في كل منطقة. كما يعد معرض بريك بلك الشرق الأوسط أحد المنصات التفاعلية الفريدة المختصة في قطاع اللوجستيات الذي يجمع رواد القطاع العام والخاص معاً. ويقدم معرض بريك بلك الشرق الأوسط مؤتمراً ينعقد لمدة يومين يناقش الموضوعات الرئيسة التي يجب على المتخصصين في قطاع نقل البضائع السائبة معرفتها لاغتنام الفرص وبناء خطط لمشاريع فعالة. كما يقدم المؤتمر بقيادة أبرز اللاعبين في المنطقة، فرصاً لمناقشة هذه المواضيع وجهاً لوجه وبعمق. وبدعم فعال من رواد الصناعة الإقليميين، فإن بريك بلك الشرق الأوسط هو المكان الأنسب لضمان تواصل فعال بين شركات الخدمات اللوجستية والنقل ووكلاء الشحن وملاك السفن.

للتواصل والمزيد من المعلومات:

المكتب الإعلامي الدولي

لوسي جرين

المدير التسويقي، بريك بلك للفعاليات والإعلام

Lucy.Green@hyve.group

المكتب الإعلامي في الشرق الأوسط:

منار كمال

استشاري إعلام بحري

سيسكوب الشرق الأوسط

manar@seascopemena.com