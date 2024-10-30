تدعم وزارة الدفاع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وقيادة الحرس الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني المؤتمر ضمن فئة «الراعي البلاتيني».

يأتي المؤتمر في نسخته الثانية هذا العام تحت شعار "مرونة وجاهزية المُستجيب الأول " .

. يُناقش دور الذكاء الاصطناعي في حماية البنية التحتية الحيوية وإدارة الحرائق في البيئات عالية الخطورة.

يشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين في مجال السلامة والأمن والدفاع وإدارة الأزمات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أكاديمية ربدان"، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، عن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر "مراكز التميز 2024" تحت شعار "مرونة وجاهزية المُستجيب الأول" وذلك في إمارة أبوظبي يومي 30-31 أكتوبر الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية في إدارة الحرائق ومكافحة الإرهاب والأمن والسلامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما يسهم في الارتقاء بالقدرات المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، حيث يشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سيقدمون رؤى عميقة حول التحديات العالمية المتسارعة والمستجدات ذات الصلة، ويناقشون على مدار يومين دور الذكاء الاصطناعي في حماية البنية التحتية الحيوية، وإدارة الحرائق في البيئات عالية الخطورة، ومكافحة الإرهاب.

ويُركّز المؤتمر في دورته الثانية على عدد من المحاور الاستراتيجية، ويضم حلقة نقاشية حول الاحتياجات المستقبلية للمؤهلات الوطنية، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لمناقشة برامج رجال الإطفاء المتطوعين، وفهم نموذج صنع القرار الوطني في البيئات عالية الخطورة، وتنسيق خدمة الإطفاء المعزز على السفن الحربية، فضلاً عن تزويد المشاركين برؤية شاملة حول أحدث التحديات والابتكارات في مجال مكافحة الحرائق وإدارة الأزمات.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية عدد من الشركاء الاستراتيجيين البارزين للأكاديمية، حيث يشارك كل من وزارة الدفاع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وقيادة الحرس الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن فئة «الراعي البلاتيني»، فيما يدعم مجلس التوازن وشركة مطارات أبوظبي المؤتمر ضمن فئة "الراعي الذهبي"، ويُشارك برنامج الامارات للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" ضمن فئة «الراعي الفضي»، كما يُساهم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في دعم أعمال المؤتمر ضمن فئة «الراعي البرونزي».

تعزيز الجاهزية

وأكد سعادة جيمس أنتوني مورس، رئيس "أكاديمية ربدان"، على أهمية هذا المؤتمر في تحقيق رؤية الأكاديمية واستراتيجيتها في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية والعالمية في مجالات السلامة والدفاع وإدارة الأزمات، مشيراً إلى أن تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز الاستعداد والجاهزية الوطنية للتعامل مع التحديات الطارئة، وتضافر جهود الجهات المعنية وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات لتطوير قدرات المستجيبين الأوائل وضمان سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة.

وأضاف مورس: "نؤمن بأهمية تطوير حلول مبتكرة ومتكاملة لتعزيز جاهزية قطاعات السلامة والدفاع وإدارة الأزمات، والارتقاء بمستوى التنسيق بين الجهات المعنية، بما يُسهم في تحقيق نتائج أفضل في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ انسجاماً مع رسالة الأكاديمية التي تأسست لتكون مؤسسة تعليمية متخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع وإدارة الطوارئ والأزمات، وتقديم برامج أكاديمية ومهنية متقدمة، والإسهام بدور حيوي ضمن الجهود الوطنية لدولة الإمارات في تحقيق الاستدامة والمرونة في مجالات الدفاع والأمن".

دعم الجهود الوطنية

وعلى صعيدٍ متصل، أكد سعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن دعم الهيئة لهذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاستجابة الوطنية الموحدة لحالات الطوارئ والكوارث، وتطوير جاهزية جميع القطاعات المعنية للاستجابة بسرعة وفعالية للتحديات الطارئة. وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين في هذا المجال يلعب دوراً حيوياً في تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.

وأكد سعادته أن "الهيئة ملتزمة بدعم كافة المبادرات التي تهدف إلى رفع جاهزية المستجيبين الأوائل وتحسين آليات التنسيق والاستجابة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي المتخصص وتطوير خطط الطوارئ المتكاملة التي تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية".

من جانبه، قال العميد الركن أحمد حسن الزعابي، نائب قائد الحرس الوطني: "تعكس مشاركتنا في مؤتمر مراكز التميز 2024 اهتمام الحرس الوطني الكبير بتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لتحقيق استجابة فعالة للطوارئ"، مشيراً إلى أن الحرس الوطني يسعى دائماً إلى تحسين مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والدفاعية لضمان نجاح المنظومة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي في الدولة.

كما أكد سعادة معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، أن مشاركة المجلس في مؤتمر مراكز التميز، تعكس الاهتمام بدعم الشراكات الاستراتيجية، والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، مما يرسخ من مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال الأمن والسلامة. مشيراً إلى أن المؤتمر يعد منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الابتكار وتطوير التقنيات والأنظمة، مما يسهم في تمكين القدرات الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مواجهة التحديات والاستجابة الفعلية القائمة على الجاهزية والخطط الاستباقية.

بدوره، قال سعادة اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي: "تحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على رعاية مختلف الفعاليات والمؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة بشكلٍ عام وضمان الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث بشكلٍ خاص. ونطمح الى أن يسهم المؤتمر في تعزيز مستويات الاستعداد والجاهزية الوطنية للتعامل مع التحديات الطارئة، ويوفر فرصة لتطوير الاستجابة للطوارئ والتدابير الاستباقية، بالاستفادة من ورش العمل المتخصِّصة للتعرُّف على أفضل المعارف والخبرات والابتكارات والممارسات ذات الصلة”.

وفي نفس السياق، أكَّد سعادة العميد سالم بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، على أهمية المؤتمر كمنصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال السلامة الوقائية والطوارئ، مما يسهم في بناء القدرات الوطنية المؤهلة لمواجهة التحديات، وأوضح أن مشاركة الهيئة تعكس رؤيتها لتحقيق منظومة سلامة مستدامة وشاملة في إمارة أبوظبي، بالاضافة لتطوير مستوى الجاهزية وكفاءة الاستجابة وتعزيز مهارات الكوادر باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الظاهري أن الهيئة تسعى باستمرار إلى تعزيز جاهزيتها لحماية الأرواح والممتلكات ودعم التنمية المستدامة، كما أشار إلى التزامها بتطوير استراتيجيات متقدمة وتوثيق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على الصعيد المحلي والدولي، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي في تحسين جودة الحياة.

وقال السيد سلطان الظاهري، نائب أول الرئيس التنفيذي عمليات المباني، الشؤون الحكومية وأمن الطيران في مطارات أبوظبي: "نسعى من خلال مشاركتنا اليوم في هذا الحدث الاستثنائي إلى توفير منظومة عمل عالمية، لا تقتصر على تعزيز قدراتنا وجاهزيتنا للتعامل بكفاءة مع مختلف حالات الطوارئ، بل تمتد إلى استباق وتوقّع المخاطر والحد منها. كما يمثل التعاون مع الخبراء والشركات الرائدة في هذا المؤتمر فرصة استثنائية لبناء فهم مشترك وتوحيد جهودنا في مواجهة تحديات إدارة الطوارئ، بما يدفع عجلة الابتكار ويضمن مستقبلاً أكثر أماناُ للجميع. ويأتي ذلك في إطار حرصنا الدائم على سلامة المسافرين وأمن المرافق الاستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤيتنا الرامية للارتقاء بتجارب السفر وبناء مستقبل واعد ومتميز لمطارات أبوظبي وقطاع الطيران العالمي".

حلول مبتكرة

يأتي تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر مراكز التميز 2024 "مرونة وجاهزية المُستجيب الأول" في إطار جهود أكاديمية ربدان لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية بمجالات السلامة والدفاع وإدارة الأزمات، حيث يُعد هذا المؤتمر منصة حيوية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتطوير قدرات المستجيبين الأوائل. كما يعكس المؤتمر دور أكاديمية ربدان في دعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مرونة القطاع وتحقيق التكامل والتوافق بين الجهات المختلفة.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

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