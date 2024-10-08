الشارقة، في إطار جهوده المستمرة لتمكين ودعم رائدات الأعمال، يشارك "مجلس سيدات أعمال الشارقة" في "معرض الإمارات للعطور والعود" 2024، والذي يقام في الفترة 4 - 13 أكتوبر 2024، في "مركز إكسبو الشارقة"، حيث يعرض جناح المجلس أعمال ثمانية سيدات أعمال من عضواته، ستة منهن في مجال تجارة العطور والتغليف والشموع، إلى جانب عضوتين في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتأتي مشاركة "مجلس سيدات أعمال الشارقة" كشريك استراتيجي لـ"معرض الإمارات للعطور والعود" 2024، ضمن اتفاقية التعاون التي وقعها المجلس مع "مركز إكسبو الشارقة"، بهدف تمكين رائدات الأعمال من أعضاء المجلس ودعم مشاركتهن في المعارض المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها المركز.

ويهدف المجلس من خلال مشاركته في المعرض إلى تسليط الضوء على الرؤى المبتكرة لعضواته من سيدات الأعمال في مجال صناعة العطور، وتسهيل تواصلهن مع الشركاء والمتخصصين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة في الترويج لصناعة العطور الإماراتية على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتستعرض سيدات الأعمال المشاركات مجموعة من العطور العربية والشرقية، والعود الإماراتي الفاخر، الذي يشكل جزءاً أصيلاً من التراث الإماراتي المتجذر في الثقافة والهوية العربية، والذي يجسد الأناقة والرقي والفخامة، وتسهم مشاركتهن في المعرض بتسليط الضوء على سوق العطور في دولة الإمارات، حيث حققت تجارة العطور فيها نمواً بنسبة 31.6% خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلة 4.581 مليار درهم، بالمقارنة مع ما يقارب 3.482 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023.

وتأتي المشاركة في هذا المعرض ضمن سلسلة مشاركات "مجلس سيدات أعمال الشارقة" في معارض ومؤتمرات ومنتديات محلية وإقليمية وعالمية، والتي تجسد حرصه على دعم عضواته، وتوفير الفرصة أمامهن للقاء زميلاتهن وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة، وترسيخ حضورهن في قطاع التجزئة، فضلاً عن توسيع قاعدة العملاء، وتعزيز علاماتهن التجارية، كما تؤكد حرص المجلس على تمكين الزوار وسيدات الأعمال من التواصل مع عضواته، والتعرف على مزايا عضويته، والبرامج والخدمات التي يقدمها، وسبل الاستفادة منها.

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