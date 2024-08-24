دبي، الإمارات العربية المتحدة: إلى جانب استقطاب كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية وإزالة الكربون والاقتصاد الدائري وغيرها من القطاعات الحيوية، تشهد الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، مشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة في المباني الخضراء والمدن المستدامة والمجتمعات السكنية الذكية المحايدة للكربون، التي تجمع بين الرفاهية والاستدامة وتستخدم الحلول التقنية الحديثة لرفع كفاءتها والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتجنب استنزاف الموارد.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس" 2024 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشكل معرض "ويتيكس" فرصة مثالية للشركات الراغبة في الاستثمار في مدن المستقبل. وتستعرض شركة "داماك العقارية" ومجموعة دانوب أحدث منتجاتها وحلولها وتقنياتها التي تغطي كامل عناصر المدن المستدامة، مثل الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير وإدارة أنظمة الإنارة وأجهزة تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وإدارة النفايات وإزالة الكربون والبناء المستدام، علاوة على المعدات والأنظمة الذكية التي تعزز المرونة والقدرة على التكيف مع التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المختلفة.

شركة "داماك العقارية"، أحد الرعاة التيتانيوم لمعرض "ويتيكس" 2024

قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: "تدرك ’داماك العقارية‘ أهمية المدن المستدامة والذكية في رسم مستقبلٍ أفضل مبني على الابتكار والاستدامة. من هذا المنطلق، نحرص على المشاركة الفاعلة في معرض ويتيكس بصفتنا راعٍ رئيس من فئة التيتانيوم، مؤكدين التزامنا بدعم رؤية دبي في إنشاء مجتمعات متكاملة تتبنى أحدث التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة، وهو ما نحرص على تطبيقه في مختلف مشاريعنا العقارية، من خلال إدخال حلول الأنظمة الذكية، مثل الأنظمة الموفرة للطاقة، وحلول إدارة النفايات، ودمج مصادر الطاقة المتجددة. من خلال هذه الممارسات، نحرص على التقليل من البصمة الكربونية، ورفع مستوى رفاهية العيش للسكان. كما لا بد لي أن أشير إلى مشروعنا القادم ’داماك لاجونز‘، الحاصل على شهادةLEED البلاتينية، والذي يؤكد مجدداً التزامنا بتعزيز الاقتصاد الدائري، وزيادة التنوع البيولوجي، وخفض الانبعاثات، وتحقيق كفاءة الموارد."

مجموعة دانوب، أحد الرعاة الذهبيين لمعرض "ويتيكس" 2024

من جهته، قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: "بوصفنا اسماً بارزاً في قطاع التطوير العقاري في دبي، نلتزم بدمج الاستدامة في جميع مشاريعنا. ويتوافق التزامنا بالتصميم المعماري المستدام، وكفاءة الطاقة، وترشيد المياه، واستخدام مواد البناء المستدامة، وإدارة النفايات، مع المعايير البيئية العالمية ومعايير تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ونظام دبي للمباني الخضراء (السعفات)، ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني. من خلال الاستفادة من التصاميم المتعلقة برفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، والمواد المبتكرة، والتقنيات المتقدمة ومن بينها أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عالية الكفاءة، وتقنيات المنازل الذكية، نسهم في تقليل البصمة الكربونية الإجمالية وتكاليف خدمات المؤسسات الخدماتية في القطاع السكني. ويعكس تركيزنا على التركيبات الموفرة للمياه، وأنظمة جمع مياه الأمطار، وبرامج إدارة النفايات الشاملة، التزامنا الراسخ بإحداث تأثير إيجابي دائم على المجتمعات التي نخدمها في دبي. ونفخر بأن نكون أحد الرعاة الذهبيين لمعرض ويتيكس 2024، ونتقدم بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي على مبادراتها الرائدة في الاستدامة. ويشكل ريادة الهيئة ودعمها الدائم مصدر إلهام لنا لاستكشاف تقنيات وابتكارات جديدة تسهم في تعزيز أدائنا البيئي. ونعمل مع الهيئة لإرساء معايير جديدة في قطاع العقارات وتحفيز الجميع على مشاركتنا جهودنا في هذا الشأن."

ويجمع معرض "ويتيكس" سنوياً الشركات والمؤسسات والجهات المحلية والعالمية التي تتشارك الرؤى حول أهمية الابتكار والتكنولوجيا في استشراف وصنع المستقبل المستدام، والارتقاء بجودة الحياة. ويسهم المعرض في دعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 وخطة دبي الحضرية 2040، وترسيخ تنافسية دبي العالمية في مجال التنمية العمرانية المستدامة، إلى جانب تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ومنها الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، لا سيما وأن المدن تمثل مستقبل الحياة العالمية، حيث بلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في عام 2022، يعيش نصفهم في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليعيش 70 في المائة من الناس في المدن بحلول عام 2050. ومن هنا تبرز أهمية استدامة المدن وتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات المستقبلية والتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المختلفة. ومن المتوقع نمو الاستثمار في المدن الذكية بشكل كبير في الفترة المقبلة في ظل التوسع المتسارع في مجموعة الحلول والمعدات الذكية التي تحتاجها الحكومات والمؤسسات من البلوك تشين إلى إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

ويمكن التسجيل في الدورة السادسة والعشرين من معرض "ويتيكس" من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.wetex.ae/Registration)

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