دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد دبي لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر بلوك تشين لايف 2024. سوف يقام المؤتمر الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العالمية المرتقبة في مجال التشفير يومي 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر، الذي سيُعقد في مركز دبي النابض، حضورًا واسعًا ومشاركة أكثر من 10,000 مشارك من 120 دولة؛ حيث سيجمع بين الشخصيات البارزة في صناعة التشفير والمستثمرين الطامحين للبقاء في طليعة التطورات السريعة في مجالات العملات المشفرة وتقنيات الـ Web3. تم تنظيم مؤتمر بلوك تشين لايف 2024 استنادًا إلى توقعات بحدوث "انتعاش في السوق"، وهو بالطبع، حدث هام، لا سميا لكل من يتطلع بجدية إلى تحقيق تقدم ملموس في عالم التشفير.

من جانبه، صرح سيرجي خيتروف، مؤسس مؤتمر بلوك تشين لايف قائلاً: "إن نجاح المؤتمر ينبع من قدرته على جمع اللاعبين الرئيسيين والمستثمرين للتعرف على الأفكار المبتكرة التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح. وأهم ما يميز مؤتمر هذا العام هو أننا سوف نستضيف نخبة من خبراء عالم التشفير؛ لمناقشة استراتيجيات عملية وللتكيف مع هذا السوق المتغير باستمرار." وتابع بقوله "إن فرص التواصل التي يوفرها مؤتمر بلوك تشين لايف، تُمثل في حد ذاتها استثمارًا استراتيجيًا ذا قيمة عالية، حيث يُتوقع أن تسفر هذه الأجواء الحافلة بالود والحصرية عن إبرام العديد من الصفقات والشراكات الاستراتيجية."

وبالفعل، رسخ مؤتمر بلوك تشين لايف نفسه كمنتدى عالمي رائد يتيح للمشاركين تسريع وتيرة التعلم وتوسيع شبكاتهم المهنية، خاصة أنه يتيح لهم خلال يومين فقط؛ الحصول على رؤى متميزة واتصالات قد تتطلب سنوات لاكتسابها في الظروف المعتادة. ومن المقرر أن يشهد مؤتمر هذا العام حضور متحدثين بارزين من كبرى شركات التشفير الرائدة، بما في ذلك Tether وTron وTrust Wallet وLedger. علاوة على ذلك، يوفر المؤتمر للمشاركين فرصة قيمة للتعمق في أحدث الاتجاهات الاستثمارية الواعدة، إلى جانب الاطلاع على استراتيجيات فعّالة تُمكنهم من تحقيق أكبر استفادة من بيئة السوق الحالية؛ مما يجعله منصة مثالية للباحثين عن النجاح في القطاعات المتقدمة من الأسواق.

جدير بالذكر أن بلوك تشين لايف تشتهر بقدرتها المتميزة على التنبؤ باتجاهات السوق قبل انتشارها على نطاق واسع، كما تحظى بسمعة مرموقة في تقديم المعلومات الداخلية والرؤى المتعمقة قبل أشهر من وصولها إلى الجمهور العام. وبالنسبة للطامحين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الأفكار المبتكرة، فإن منتدى هذا العام سوف يوفر لهم فرصة استثنائية غير مسبوقة. سواء كان الهدف تعزيز محافظ العملات المشفرة أو بناء شبكة علاقات مهنية قيّمة مع قادة العملات المشفرة الأكثر نفوذاً في العالم. وبطبيعة الحال، سوف يكون الحضور في موقع استثنائي يتيح لهم فتح آفاق مالية جديدة واستكشاف فرص استثمارية واعدة.

وفي إطار فعاليات أسبوع البلوكشين، الذي سيقام في الفترة من 18 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر، سوف يحظى المشاركون بفرصة حضور أكثر من 100 فعالية وجلسات نقاش تفاعلية؛ تهدف إلى تعزيز تجربتهم وتوسيع شبكاتهم المهنية بشكل فعّال. في ختام المؤتمر، سيُقام حفل أسطوري يحييه نجم عالمي لم يتم الكشف عن هويته بعد، مما يجعل من مؤتمر بلوك تشين لايف 2024 حدثًا يتجاوز كونه مجرد مؤتمر تعليمي ومهني، ليصبح تجربة فريدة وممتعة تظل محفورة في الذاكرة.

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