ستتم مشاركة رؤى خبراء شركة كيرني خلال قمة مستقبل الأمن والسلامة (1-2 أكتوبر) وورشة عمل بعنوان: الاستعداد للمستقبل (3 أكتوبر)

ستقام الدورة السادسة من معرض إنترسك السعودية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أكتوبر

الرياض، المملكة العربية السعودية: إنترسك السعودية، المعرض الأبرز في المملكة لقطاعات الأمن والسلامة، يسلط الضوء على الدور المهم للذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في حلول الأمن التنبؤية والمخصصة، عند عودته للانعقاد مجدداً من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بمشاركة شركة كيرني، الشريك المعرفي الحصري للمعرض.

يعد إنترسك السعودية في دورته السادسة أكبر وأهم معرض في المملكة لقطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، ويركز بشكل رئيسي على أولويات السوق السعودية، كما يستعرض أبرز الخبرات والحلول من جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة قال أندريا لوغيني، الشريك ورئيس قسم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس قسم الطيران والدفاع والأوراق المالية لدى شركة كيرني: "سيكون الذكاء الاصطناعي هو الركيزة الأساسية في حلول الأمن التنبؤية في المدن الذكية، حيث تعمل على تحليل البيانات من مصادر متعددة لمنع الحوادث قبل وقوعها.

وفي الوقت نفسه، ستساعد تقنيات الواقع الافتراضي قطاع الأمن في الاستعداد لمواقف متنوعة من خلال محاكاة سيناريوهات العالم الحقيقي واعتماد بروتوكولات أمنية أكثر فعالية وشخصية".

ستتحدث شركة كيرني أمام الوفود المشاركة في قمة مستقبل الأمن والسلامة في الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر، وستستعرض أحدث الأفكار والمناقشات عن التهديدات العالمية الناشئة واستراتيجيات الاستجابة للأزمات والمخاطر والمرونة، من بين العديد من المواضيع الرئيسية الأخرى، حيث ستناقش كيرني خلال القمة التدابير الأمنية القوية المطلوبة في الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم، ومعرض إكسبو، والألعاب الأولمبية الشتوية، وتستعرض آخر التحديثات عن المخاطر المرتبطة بظهور التكنولوجيا والاستراتيجيات اللازمة لمعالجة هذه التهديدات.

وخلال ورشة عمل برنامج الاستعداد للمستقبل في 3 أكتوبر، سيجتمع مسؤولون حكوميون وقادة أمنيون لمناقشة السياق الأمني ​​الحالي وتقديم حلول رائدة للمستقبل، حيث ستدير شركة كيرني جلسة عن "تطور التهديدات الأمنية" وتقود مناقشات جماعية عن "البرامج الوطنية في الأمن" و"مستقبل تقنيات الأمن".

وأضاف لوغيني قائلاً: "سنستفيد من الخبرة العالمية والإقليمية لشركة كيرني في هذا المجال لتقديم رؤى فريدة من نوعها وأفضل الإجراءات والتدابير، ومن خلال ورشة عمل برنامج الاستعداد للمستقبل سنعمل على اختيار مجموعة متنوعة من الخبراء الذين سيسلطون الضوء على المسار المستقبلي للتهديدات والمواهب والقدرات والابتكار واستخدامات التقنية".

وبهذه المناسبة قالت ريهام صديق، مدير معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "باعتبارها الشريك المعرفي الحصري لمعرض إنترسك السعودية، ستوفر شركة كيرني معلومات قيمة وغنية عن السياق الأمني ​​من منظور دولي وإقليمي، حيث يوفر إنترسك السعودية منصة مثالية للمشاركين للتواصل مع قادة القطاع واستكشاف الحلول المتطورة لدعم أهدافه في تحقيق مستقبل آمن ومستدام."

وقد شهد المعرض، الذي سيغطي خمس فئات من المنتجات، بما في ذلك: الأمن التجاري والمحيطي، والأمن السيبراني، والأمن الوطني والعمل الشُرطي، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والسلامة والصحة، طلباً غير مسبوق من قبل العارضين هذا العام، مع زيادة المساحة بنسبة 34% مقارنة بدورة عام 2023 من المعرض، حيث تغطي الآن مساحة إجمالية قدرها 23,000 متر مربع تمتد على خمس قاعات ومساحة خارجية متخصصة.

من جهته قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات: "سيجمع معرض إنترسك السعودية آلاف المتخصصين في قطاع الأمن والسلامة من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام صفقات تجارية والبقاء في طليعة القطاع، حيث تشكل تكنولوجيا الجيل القادم جزءاً أساسياً من برنامج المعرض، ونحن نتطلع قدماً لعرض أبرز الخبرات والحلول الرائدة عالمياً في أكبر دورة حتى الآن".

يقام معرض إنترسك السعودية بتنظيم من شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبترخيص من شركة ميسي فرانكفورت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، بالشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي.

نبذة عن معرض إنترسك السعودية:

معرض إنترسك السعودية، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، الفعالية العالمية الرائدة في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة ينطلق في الفترة من 1 - 3 أكتوبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السادسة من المعرض الأبرز المتخصص في قطاعات السلامة والأمن والإطفاء في المملكة.

عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

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