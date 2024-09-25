الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، عن مشاركتها في معرض إنترسك السعودية 2024، والذي ستقوم خلاله باستعراض أحدث إصدار من منصتها الأمنية الموحدة الرائدة، سيكيوريتي سنتر (Security Center)، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من حلول الأمن التي تدعم السحابة.

وتقام النسخة السادسة من المعرض التجاري الرائد في مجال الأمن في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسيشهد مشاركة شركة جينيتيك في العديد من المناقشات حول دور ومساهمة أنظمة الأمن المادي المتقدمة والتحليلات المتطورة في تحقيق طموحات المملكة في مجال المدن الذكية.

وسيتاح لحضور المعرض التواصل مع خبراء جينيتك والتعرف على كيفية مساهمة حلول الأمن المادي الموحدة في فتح آفاق جديدة للشركات والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة.

كما ستشارك جينيتك، التي ستعرض منتجاتها في القاعة 1، الجناح E-12، رؤاها حول أحدث التطورات في مجال الأمن السحابي الهجين. ووفقاً لأبرز نتائج تقرير حالة الأمن المادي لعام 2024، تفضل معظم المؤسسات تبني نهج هجين يجمع بين الحلول المحلية والحلول السحابية. وكشف نحو 60% من المشاركين في استطلاع الرأي الخاص بهذا التقرير، من المستخدمين النهائيين أن مؤسساتهم ترغب باستراتيجية أمنية تجمع بين الحلول المحلية والحلول السحابية، كما صرح 12% من المستخدمين النهائيين في المنطقة بأن مؤسساتهم تخزن حالياً بيانات المراقبة بالفيديو محلياً وفي السحابة.

ومع استمرار المملكة العربية السعودية في المضر قدماً برحلتها نحو تحقيق رؤية 2030، أصبحت البنية التحتية الأمنية عاملاً أساسياً في تحديث المدن، كالرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة، عبر مشاريع المدن الذكية. وتلعب حلول الأمن المادي المتقدمة دوراً رئيسياً في دعم وحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز السلامة العامة، وتمكين التنمية الحضرية السلسة مع تقدم المملكة نحو تحقيق أهدافها.

وفي تعليقه على مشاركة الشركة في معرض إنترسك السعودية 2024، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "من الضروري للمتخصصين بالأمن المادي في المملكة العربية السعودية أن يحافظوا على مرونتهم في ظل المشهد الأمني ​​سريع التطور، وأن يتبنوا تقنيات جديدة لا يقتصر دورها على حماية الأشخاص والبنية التحتية فحسب، بل أيضاً توفير رؤى تشغيلية قيّمة تتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. ونحن متحمسون جداً للعودة إلى معرض إنترسك السعودية واستعراض حلولنا المتطورة التي تدعم مبادرات المدن الذكية الطموحة في المملكة وأهداف رؤية 2030".

هذا وسيوفر معرض إنترسك السعودية 2024 منصة مثالية لشركة جينيتك لعرض التزامها تجاه المملكة، لا سيما بعد سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها الشركة، بما في ذلك توسيع مكتبها في الرياض وتعزيز تعاونها مع شركاء محليين. لمعرفة المزيد عن جينيتك، يرجى زيارة فريق الشركة في معرض إنترسك السعودية 2024، المتواجد في الجناح 1-E12.

نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

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