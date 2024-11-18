(المنامة، البحرين) - أعلن معرض سيتي سكيب البحرين، المعرض والمؤتمر المرتقب المتخصص في القطاع العقاري في المملكة، عن قائمة العارضين لنسخة عام 2024 المقرر إقامتها في الفترة من 26-30 نوفمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض. ويتشارك المعرض الموقع مع معرضي الجواهر العربية والعطور العربية، بما يتيح للزائرين فرصة رائعة للتعرف على أحدث مشاريع الحياة الراقية، مع مجموعة واسعة من المجوهرات الفخمة والعطور الأنيقة.

يذكر أن شركة بريق الرتاج، إحدى الشركات الرائدة في إدارة التطوير العقاري، هي الراعي الذهبي لمعرض هذا العام. وتضم قائمة العارضين نخبة من الشركات المعروفة التي تشمل ديار المحرق، شركة بحرين مارينا، شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، درة البحرين، نسيج، العرين القابضة، الكوهجي للتطوير العقاري، وغيرها الكثير. كما ستشارك أيضًا مجموعة مرموقة من المؤسسات المالية، تشمل بنك البحرين والكويت الشريك المصرفي الرسمي للمعرض.

وفي هذا الصدد، صرح السيد يوسف بوجيري، الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج: "بصفتنا الراعي الذهبي لمعرض سيتي سكيب البحرين 2024، نفخر بلعب دور محوري في تشكيل مستقبل القطاع العقاري في البحرين. تتماشى مشاريعنا مع الرؤية الاستراتيجية للبحرين، حيث نسعى لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة. وسيحظى الحضور فرصة للحصول على رؤى حصرية حول أحدث مشاريعنا، التي تجسد التزامنا بتعزيز النمو الحضري والاقتصادي في المملكة."

ومن جانبه قال السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: "يفخر بنك البحرين والكويت بكونه الشريك المصرفي الرسمي والحصري لمعرض "سيتي سكيب" البحرين، كما يُسعدنا اغتنام المعرض لاستعراض مجموعة واسعة من منتجاتنا التمويلية التي تمكّن عملائنا الكرام من شراء المسكن الذي يطمحون إلى الحصول عليه، لنؤكد بذلك مكانة بنك البحرين والكويت كشريك مالي موثوق ومفضل لجميع الباحثين عن الشراء والاستثمار في العقارات". - السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت

و في اطار فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين 2024، سوف يقام مؤتمر هذا العام تحت شعار "مستقبل العيش في البحرين"، وذلك يوم الخميس 28 نوفمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض- الصالة الرئيسية. وسوف يجمع المؤتمر نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، بما في ذلك سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين، ساندرا باير الرئيس التنفيذي لشركة بيرسونال سيتيز في الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مدير عام التراث في هيئة البحرين للثقافة والآثار، سعادة السيد باسم محمد الساعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين، الدكتورة أحلام زينل الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة، والسيدة فرناندا ماريا لوناردوني رئيس برنامج الدول في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وغيرهم من خبراء الصناعة.

سيشتمل مؤتمر سيتي سكيب البحرين على محتوى يزيد عن 10 ساعات يركز على أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في قطاعي العقارات والتنمية الحضرية، يقدمها أكثر من 25 خبيرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما سوف يستضيف مع معرض سيتي سكيب البحرين 2024 أكثر من 50 عارضًا، يقدمون ما يزيد عن 200 فرصة تطوير، مع توقع استقبال ما يزيد عن 10000 زائر. وستتاح الفرصة للحاضرين للتعرف على أحدث المشاريع التي يعرضها كبار المطورين والمعماريين، بدءًا من المجمعات الضخمة متعددة الاستخدامات، وصولا إلى المشاريع العقارية الفاخرة.

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