المنامة - أعلنت اليوم مجموعة جي اف اتش المالية عن إبرامها شراكة مع المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي 2024 WBAF الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال نوفمبر القادم، لتكون بذلك "الراعي المصرفي الاستثماري" للفعالية.

بهذه المناسبة، صرّح السيد صلاح شريف رئيس العمليات التنفيذية في مجموعة جي اف اتش المالية بالقول: "تنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الإدماج المالي والارتقاء بمستوى ريادة الأعمال والابتكار على نطاق عالمي. يوفر المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي منصة مثالية للمستثمرين ورواد الاعمال وصناع القرار لتعزيز أوجه التنسيق والتعاون والخروج بحلول فعالة لتسريع خطى التنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة وخارجها".

بدورها، أضافت السيدة فريال ناس، المفوّضة السامية ورئيسة مكتب المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي في مملكة البحرين: "نحن مسرورون بالترحيب بمجموعة جي اف اتش المالية كشريك رئيسي مهم في هذا الحدث. ان التزام المجموعة ودعمها المستمر للابتكار وريادة الاعمال لا يقدّر بثمن. نهدف معاً الى تهيئة تجربة نوعية لجميع المشاركين مع التأكيد على أهمية الإدماج المالي ودور الشركات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة".

كما أضاف السيد بيبرس التونتاس قائلا :"بصفتنا شريكًا تابعًا لشراكة مجموعة العشرين العالمية للشمول المالي (GPFI). المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي (WBAF) يؤمن بمدى تأثير التعاون والشراكات على المجتمعات والاقتصاد العالمي ونرحب بدعم مجموعه جي اف اتش كشريك مصرفي استثماري للمنتدى. إن هذا الالتزام بتعزيز الشمول المالي ودعم المبادرات المبتكرة يتماشى تمامًا مع مهمتنا لتمكين رواد الأعمال وخلق تنمية اقتصادية مستدامة. نتطلع إلى العمل معًا لتقديم تجربة تحوّلية ستترك تأثيرًا دائمًا على جميع المشاركين."

يذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل دليلاً واضحاً على مدى التزام "جي اف اتش" في دعم المبادرات التي تعزز النمو المستدام وخلق فرص جديدة ضمن ريادة الأعمال على مستوى عالمي، والمبادرات التي تعزز معدلات النمو الاقتصادي والابتكار. وستقدم "جي اف اتش" من خلال هذه الرعاية الموارد والخبرات المالية اللازمة لتحقيق أهداف الفعالية والمتمثلة في تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

نبذة عن مجموعة جي اف اتش المالية:

مجموعة جي اف اتش المالية هي واحدة من أبرز المجموعات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي والتي يركز نموذج عملها على إدارة الاستثمارات والصيرفة التجارية واستثمارات الخزينة والملكية الخاصة، وتدير المجموعة أصولا وصناديق استثمارية يتجاوز حجمها الإجمالي 19 مليار دولار أمريكي.

وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا والهند، الى جانب استثماراتها الاستراتيجية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة. أسهم "جي اف اتش" مدرجة في بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com

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