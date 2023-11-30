دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أكاديمية الإعلام الجديد" عن اختيار أحمد الغندور، صانع المحتوى المصري الشهير المعروف بالدحيح، سفيرًا لصنّاع المحتوى لفعاليات النسخة الثانية من "قمة المليار متابع"، أكبر تجمّع لصناع المحتوى والمؤثرين في العالم، والتي تقام يومي 10 و11 يناير 2024، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي.

وخلال مشاركته، يقدم الغندور، الذي يحقق برنامجه أعلى نسب المشاهدة على منصة يوتيوب، خطاباً رئيساً ملهماً أثناء حفل افتتاح القمة، التي من المتوقع أن يحضرها أكثر من 7 آلاف مشارك، من بينهم 3 آلاف صانع محتوى ومؤثر ومبدع من جميع أنحاء العالم.

الغندور: فخور بهذه المسؤولية لأكون صوّت صنّاع المحتوى في حدث إبداعي

وحول اختياره سفيراً للقمة في نسختها الثانية، يقول الغندور: "رسالتي كانت أن استثمر صناعة المحتوى وما تتيحه من فرصة ابداعية واسعة، لتقديم المعرفة لكل فرد يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت لهذا الهدف بما وجدته من إقبال الجمهور ومحبته للاطلاع والتعلم واكتساب المعرفة، لذلك توسعت موضوعات قناتي لتشمل العلوم، والتاريخ، والفن، مروراً بعلم النفس، والفن، والرياضة، وصولاً إلى التكنولوجيا وعلوم المستقبل، فباتت بالنسبة لي البوابة التي افتحها للجمهور ليستمعوا إلى حكايات مدهشة حول كل الأسئلة التي تواجههم في الحياة، وكل الموضوعات التي ظلت لسنوات معروفة بقصص عامة غير دقيقة وغير شاملة، واليوم أجد أنه رغم كل ما تقدّم ولا يزال يقدم إلا أن المجال أوسع وأكبر لتقديم المزيد من المعرفة، فعالم صناعة المحتوى يحمل كل يوم جديداً، ويفتح كل يوم فرصاً مبتكرة لإثراء ثقافة ووعي الجمهور".

أضاف الغندور: "إنني فخور بهذه المسؤولية التي منحتني إياها (أكاديمية الإعلام الجديد) لأكون صوّت صنّاع المحتوى في حدث إبداعي يجمع رواد صناعة المحتوى والمؤثرين في الإعلام الجديد من مختلف أنحاء العالم، وسعيد بأن أكون جزءاً من حدث كبير بهذا الحجم، يشكل إضافة كبيرة للمبدعين والموهوبين والعاملين في صناعة المحتوى الرقمي، فهذه الأصوات والمنصات أصبحت صانعة تغيير وليست صانعة محتوى وحسب".

يُعتبر الغندور واحدًا من أهم صناع المحتوى والمؤثرين، إذ استطاع تعزيز قيم المعرفة والتوعية بالموضوعات الهامة والقضايا المحورية وإيصالها لجمهور واسع، مع بداية قناته على اليوتيوب، التي تتناول مواضيع مختلفة لا حصر لها، من بينها التاريخ والعلوم والنظريات والتناقضات.

أُدرِج اسم الغندور في قائمة الأشخاص الأكثر تأثيراً في العالم العربي لعام 2018، كما تم اختياره ضمن قائمة فوربس للشباب تحت سن الـ30 للعام 2022، واختير من قبل مركز الشباب العربي في قائمة "روّاد الشباب العربي" وهي قائمة تتضمن "مجموعة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاماً من مختلف الدول العربية، ولهم سجل حافل بالإنجازات ذات الأثر الإيجابي في مجتمعاتهم".

كما اُختير الغندور في القائمة القصيرة لجائزة IBC العالمية 2019 لأكثر الشباب المؤثرين في الإعلام، وتقدم الجائزة إلى من أحدثوا تأثيرًا حقيقيًا بشغفهم وطموحهم والتزامهم ويقدمون مساهمة بارزة في صناعة الإعلام، سواء كانت إبداعية أو تجارية أو تقنية.

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نبذة عن أكاديمية الإعلام الجديد

أكاديمية الإعلام الجديد هي منصة متكاملة لصناعة المحتوى والتعليم، تهدف إلى تمكين الشخصية الإماراتية والعربية من الدخول في المشهد الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ورعاية صنّاع المحتوى وتطوير قدراتهم لإعداد جيل جديد من رواد العالم الرقمي وذلك عبر ثلاث خدمات أساسية وهي: التعليم، وتطوير المبدعين وإنتاج المحتوى. يقدّم كبار الخبراء في العالم الرقمي البرامج والأدوات اللازمة عبر منهج تعليمي عالمي المستوى، ويوفّر هذا المنهج مجموعة من الموضوعات الأساسية بما في ذلك، صناعة المحتوى، وتسويق المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستراتيجيات التواصل الرقمي، ورواية القصص، وبناء المجتمعات الرقمية.