دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستعد "قمة سوبر بريدج 2024" التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) و"سوبر بريدج كاونسل" لاستكشاف آفاق المشهد الاقتصادي المزدهر والفرص الاستثمارية الواعدة بين منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وتأتي القمة في وقتٍ تسعى فيه قارة أفريقيا إلى دعم قطاعها الصناعي، لاسيما في مجال تصنيع المنتجات الذي يعد ركيزةً أساسية لتعزيز الاستثمار والإنتاج والتجارة المحلية. ورغم الزخم الكبير للاستثمارات، إلا أنَّ القارة تواجه تحدياتٍ عدَّة، من ضمنها تعزيز استدامة الإنتاج الصناعي، وتفادي التحديات البيئية التي تواجهها المناطق الأخرى المتقدمة صناعياً.

وفي هذا السياق، ستجمع القمة نخبةً من القادة وصناع السياسات والمبتكرين من الشرق الأوسط وأفريقيا لبحث الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق النمو الصناعي المستدام، وستتطرق لمناقشة الحلول العملية التي تفضي إلى تعزيز القدرات التصنيعية، مع التركيز على كفاءة تسخير الموارد وتقليل الأضرار البيئية.

ويتزامن انعقاد الحدث مع تنامي العلاقات الاقتصادية بين منطقة الخليج العربي وقارة أفريقيا، إذ بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تنفذها الشركات الخليجية 73 مشروعاً تجاوزت قيمتها 53 مليار دولار في العام 2023 وحده. ويأتي ذلك في ضوء جهود "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" (AFCFTA) ومساعي دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية من خلال دعم حلول الطاقة المتجددة وتمويل العمل المناخي فيها.

وخلال العقد الماضي، تجاوز إجمالي قيمة التدفقات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى أفريقيا حاجز 100 مليار دولار مع تصدر دولة الإمارات للقائمة بحجم استثمارات بلغ 59.4 مليار دولار، ومن ثم المملكة العربية السعودية (25.6 مليار دولار) ودولة قطر (7.2 مليار دولار). بالتوازي مع ذلك، شهدت واردات وصادرات دولة الإمارات مع منطقة أفريقيا جنوب الصحراء زيادةً بنسبة 30%، فيما تضاعف حجم تجارة المملكة العربية السعودية معها بواقع اثني عشر ضعفاً خلال الفترة ذاتها، حيث وقعت حكومة المملكة اتفاقيات مع أربع دولٍ أفريقية لاستكشاف آفاق تطوير شراكات استراتيجية في مجال التنقيب والتعدين.

وقالت فانيسا شو، المؤسِّس المشارك في سوبر بريدج كاونسل: "تتيح قمة سوبر بريدج 2024 رؤى واستراتيجيات تغطي عدَّة قارات، يقدمها عدد من الخبراء في سبيل تعزيز فرص وآفاق التعاون. وتسهم الصلات الوثيقة بين منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بصورةٍ مؤثرة في تمكين الشركات من المناطق الأخرى من دخول الأسواق الأفريقية والتوسع والنمو فيها انطلاقاً من الشرق الأوسط، فضلاً عن الربط بين تدفقات رأس المال العالمية وشبكات سلاسل التوريد، وتعزيز المزايا التنافسية للشركات في دول المنطقة."

وتعكس مبادرات الاستدامة التي تنفذها دولة الإمارات في أفريقيا رؤية الدولة الرامية إلى زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. وقد ساعدت هذه الجهود في تعزيز استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في أفريقيا، لتجسد بذلك التزام الدولة بدفع عجلة التعاون الدولي والتقدم المستدام.

وبدوره، قال جوشين راغوبار، رئيس شركة إكينيو فينتشرز، جنوب أفريقيا: "تتمتع منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بإمكانات كبيرة للتعاون المجزي للطرفين، وتعد المرحلة الراهنة الوقت الأنسب لشركات الشرق الأوسط للاستفادة من الازدهار الاقتصادي والمواهب المتميزة في أفريقيا، حيث يمكن للشركات في المنطقتين تسهيل وتمكين النمو المشترك وتوطيد التعاون من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في بناء مستقبل مستدام. وتعد قمة سوبر بريدج المنصة الأولى للجمع بين رواد الابتكار في المنطقة، وتضطلع بدورٍ محوري في تطوير الشراكات باعتبارها جسراً للتعاون والنمو عبر القارات."

وتمثل قمة سوبر بريدج 2024 منصةً فريدة من نوعها لاستكشاف الفرص الاقتصادية المتنوعة التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حيث تتيح للشركات اكتشاف آفاق جديدة للنمو وتعزيز جاهزيتها للتطور المستدام من خلال الجمع بين قدرات المنطقتين وتعزيز التحالفات الاستراتيجية.

نبذة عن قمة "سوبر بريدج"

تعدّ القمة منصة رائدة تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار لدى الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، حيث تجمع تحت مظلتها مختلف القادة ورواد الأعمال لتسليط الضوء على الأسواق والفرص الواسعة التي يقدمها الشرق العالمي والجنوب العالمي، وتحرص على دعم المبادرات والأنشطة الهادفة وتعزيز دورها عالمياً. كما يوفرّ الحدث منصة مميزة تتيح لقادة الأعمال والسياسة والمستثمرين تبادل الرؤى والمعلومات وبحث فرص التعاون الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والطاقة وعلوم الحياة والنقل والتجارة والزراعة وغيرها، وتجمع أبرز القادة العالميين من الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل والمكسيك والأرجنتين ونيجيريا ومصر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث استضاف منذ تأسيسه أكثر من 6,000 فعالية ونحو 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي.

نبذة عن "سوبر بريدج كاونسل"

يعدّ "سوبر بريدج كاونسل" مؤسسة عالمية غير سياسية ومفتوحة ومتعددة الثقافات، تتألف من مجموعة من أبرز رواد الأعمال وقادة المجتمع والثقافة من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تحفيز وربط القادة الفاعلين وذوي الأفكار والمبادرات الطموحة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم ومن مختلف الصناعات والثقافات بهدف بحث الفرص المهمشة والتي لم يتم استغلالها بعد. ويعمل "سوبر بريدج كاونسل"، بالتعاون مع رواد الأعمال والشركات والهيئات التنظيمية والمؤسسات، لتعزيز الشراكات المنتجة والهادفة وتحفيز تبادل المعرفة والتفكير الإبداعي ودعم التعاون في كافة التخصصات والمشاريع ودفع النمو والازدهار من خلال تطوير إمكانات الكوادر المتخصصة.

وتأسس "سوبر بريدج كاونسل" بالتعاون بين فانيسا شو وشين تيجاراتي، إلى جانب مجموعة من أبرز القادة من خلفيات وثقافات متنوعة. وتمثّل السيدة فانيسا شو المجلس في قمة "سوبر بريدج".

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