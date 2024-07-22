يقدم رعايته لمسابقة "تحدي سوبرنوفا 2.0" شريكاً رسمياً لفئة "رائدات التكنولوجيا" للعام السابع على التوالي

تتنافس الشركات الناشئة على جوائز يبلغ مجموعها 200 ألف دولار

يفتح المجلس لمنتسباته باب الترشح للمشاركة في المعرض حتى 31 أغسطس 2024

الشارقة، في إطار رؤيته ورسالته الرامية لدعم وتمكين رائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرعى "مجلس سيدات أعمال الشارقة" مشاركة 8 شركات ناشئة تمتلكها أو تديرها منتسباته في معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، الملتقى الأبرز والأكبر من نوعه للشركات الناشئة في العالم، الذي تستضيفه "مرسى دبي"، في الفترة من 13-16 أكتوبر المقبل، كما يتيح المجال أمامهن للتنافس في مسابقة "تحدي سوبرنوفا 2.0" التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويهدف المجلس من خلال هذه المبادرة لمنح منتسباته من مؤسِّسات الشركات الموهوبات فرصة الحضور والتواجد على منصة دولية لاستعراض مشاريعهن المبتكرة، وتأمين التمويل، والتواصل والتعاون ضمن منظومة الأعمال العالمية، وإبرام الشراكات وتعزيز الاستثمارات، وتسريع نمو وتوسع الأعمال، إذ يجمع الحدث، الذي ينظمه كلٌّ من معرض "جيتكس غلوبال"، و"غرفة دبي للاقتصاد الرقمي"، كبار المستثمرين وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم.

منصة حصرية لأبرز الشركات الناشئة على مستوى العالم

وتأتي مبادرة المجلس في إطار شراكته الرسمية مع المعرض ورعايته لفئة "رائدات التكنولوجيا" للعام السابع على التوالي، حيث يختار المجلس شركات ناشئة تمتلكها أو تديرها منتسباته في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات المستقبلية، لرعاية مشاركتهن في معرض "إكسباند نورث ستار 2024".

أكبر مسابقة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط

وإلى جانب المشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، تتأهل الشركات الثماني إلى مسابقة "تحدي سوبرنوفا 2.0"، أكبر مسابقة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحتفي بالحلول المبتكرة والاستدامة والتأثير المجتمعي، حيث تتنافس الشركات المشاركة على جوائز يبلغ مجموعها 200 ألف دولار.

وتتضمن المسابقة عدة فئات، تتكلل بالجائزة الكبرى "بطل سوبرنوفا" وقدرها 100 ألف دولار، ويؤكد "مجلس سيدات أعمال الشارقة" دعمه لشركات منتسباته من خلال رعاية جائزة حصرية قدرها 10 آلاف دولار يقدمها لفئة "رائدات التكنولوجيا"، وتقام الجولة النهائية من المسابقة في اليوم الختامي للمعرض، متيحة للشركات فرصة عرض حلولها أمام جمهور عالمي، والحصول على جوائز نقدية يمكنها أن تغير مسار أعمالها.

دفع عجلة النجاح المجتمعي

وقالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "نؤمن في مجلس سيدات أعمال الشارقة أن تمكين المرأة ومدها بالمعارف والأدوات والمهارات وفرص التواصل يلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة نجاحها وتعزيز جهود العمل لتحقيق تكافؤ الفرص، فمن خلال توفير بيئة داعمة لرائدات الأعمال وفتح الأفق أمامهن للوصول إلى منصات عالمية مثل منصة معرض إكسباند نورث ستار 2024 ومسابقة تحدي سوبرنوفا، نتيح المجال لدفع شركاتهن الناشئة المبتكرة إلى آفاق جديدة، فنحن نؤمن أن دعمنا الشامل للشركات التي تمتلكها أو تديرها سيدات يشكّل أساساً راسخاً لمنظومة أعمال مزدهرة، تقود فيها مؤسِّسات الشركات جهود بناء المستقبل".

ويمكن الانتساب إلى "مجلس سيدات أعمال الشارقة" عبر الرابط التالي https://sbwc.ae/how-to-join، للتّرشّح للمشاركة في المعرض مجاناً، على أن يكون مقر الشركة الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تملكها أو تديرها رائدة أعمال، وألا تتجاوز فترة عملها في قطاع التكنولوجيا مدة خمس سنوات، إذ يتيح المجلس لهذه الشركات فرصة الترشح والتسجيل على الرابط التالي: https://survey.zohopublic.com/zs/v6CsM0.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمجلس؛ https://sbwc.ae/ أو إرسال إيميل membership@sbwc.ae.

مركز التحول الرقمي

يشار إلى أن معرض "إكسباند نورث ستار" عزز مكانته كمنصة عالمية رائدة للشركات الناشئة والمستثمرين، وحققت دورة العام الماضي من المعرض نجاحاً استثنائياً، حيث شهدت مشاركة 923 عارضاً، وحضور 58 ألف زائر، واستضافة 650 متحدثاً في 18 مساراً متخصصاً تغطي أحدث التوجهات وأنواع التكنولوجيا، مرسخاً دوره كمركز للتحول الرقمي، ومنصة للشركات الناشئة الرائدة والمبتكرة، وتعزيز الشراكات والتواصل والتعاون.

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