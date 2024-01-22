الدرعية – 22 يناير 2024: تعلن شركة الدرعية عن شراكتها في بطولة سباق الدرعية "2024 E-PRIX" فورمولا-إي، والذي سينطلق في الدرعية التاريخية يومي 26 -27 من شهر يناير الجاري. ضمن جولات المحطة الثانية والثالثة من بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي". حيث تأتي هذه البطولة إلى المملكة العربية السعودية للمرة السادسة على التوالي، من خلال تنظيمها من شركة "سي بي إكس" وبالتعاون مع شركة الدرعية.

إذ يترقب آلاف الجماهير فرصة لمشاهدة 22 سائق من نخبة سائقي فورمولا إي، ضمن منافسات قوية تجمع بين السرعة والمهارة لقيادة سيارات فورمولا الكهربائية، في سباقين ليليين في أرجاء منطقة الدرعية التاريخية وبجوار حي الطريف التاريخي المسجل في موقع التراث العالمي لليونسكو.

وفي تعليقه على منافسات سباق الدرعية 2024 E-PRIX، صرّح السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "نحن متحمسون لرعاية واستضافة النسخة السادسة من سباق الدرعية E-PRIX هذا العام. إذ تعد هذه الشراكة المستمرة بمثابة شهادة على التزام الدرعية بتسريع اعتماد الممارسات المستدامة وإلهام التغيير فيها. ومن خلال موسم الدرعية، سنعمل على تسليط الضوء على جهودنا بكل تفاصيلها وتقديمها كمركز للفعاليات العالمية، ومكان يجمع التجارب الثقافية الأصيلة، ورمز للاحتفال بالتراث النجدي وكرم الضيافة."

من جانبه، تحدّث كارلو بوتاغي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس عن هذه المنافسات وقال: "يسعدني أن أرحب بشركة الدرعية كشريك في سباق الدرعية 2024 E-PRIX. إن رؤية تطوّر هذا مشروع على مدى الأعوام الخمس الماضية، يجعلني فخوراً للغاية ونحن محظوظون جدًا لأن يكون لدينا مطل البجيري المذهل كمشهد رئيسي للسباق، والذي يحكي القصة الغنية للمملكة في واحدة من أجمل الأماكن في العالم. كما آمل أن يتاح لمجتمع الفورمولا-إي فرصة لزيارة موسم الدرعية خلال فترة وجودهم."

كما عبّر ناتشو كالسيدو، مدير الفعاليات في فورمولا إي عن سعادته لاستضافة الدرعية لهذه البطولة وقال: " نحن فخورون بالعودة إلى الدرعية للمرة السادسة وإلى هذه المنطقة التاريخية في المملكة العربية السعودية. حيث ستقدم فورمولا إي للعالم فعاليات مليئة بالسرعة والأداء والإثارة التي لا مثيل لها والتي يمكن أن توفرها سيارات فورمولا الكهربائية، ضمن مشهد حافل بالتراث والتاريخ والثقافة والتي تنبع من كل جزء من الدرعية. إنها واحدة من أكثر السباقات شهرة وروعة لدينا، والممزوجة بالترفيه المذهل."

وتعد هذه السباقات الحماسية جزءًا من فعاليات موسم الدرعية 2023/2024 والذي تنظمه شركة الدرعية بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية. كما ستتضمن هذه البطولة مجموعة من الأنشطة والتجارب المصممة لإحياء تراث وثقافة الدرعية، لتضمن لزوار الموسم تجربة لا مثيل لها تجمع بين الفنون والثقافة والعروض الحية والتجارب الغامرة، للاحتفاء بما يقرب من 600 عام من التاريخ والتراث السعودي في مهرجان ثقافي يمتد لعدة أشهر.

ويهدف موسم الدرعية إلى جذب الزوار المهتمين بالتجارب الثقافية والفنية، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تلبي تطلعات الجميع، مثل فعالية "ليالي الدرعية"، والمعارض الفنية المميزة، وتجارب الطهي، والأنشطة الخارجية مثل ركوب الخيل، والتخييم، ومشاهدة النجوم.

ويحتفي موسم الدرعية 2023/2024 بالذاكرة الحية "لأهل العوجا"، والتي تعد قصة ملهمة عن وادي حنيفة لجميع السعوديين. وهي بمثابة دعوة لجميع السعوديين للالتقاء والاحتفال بثقافتهم وهويتهم المشتركة. خصوصاً أن الدرعية تمثّل هوية للتاريخ والتراث، فضلاً عن كونها مصدرًا للانتماء للوطن، لكونها مهد نشأة المملكة ومستقبلها كعاصمة ثقافية فريدة من نوعها.

الجدير بالذكر أن سباق الدرعية "2024 E-PRIX" يعد جزءًا من استثمار المملكة العربية السعودية في الرياضة، والذي يهدف إلى إلهام شعبها للاستمتاع بحياة نشطة وصحية كجزء من برنامج جودة الحياة -أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما يعد السباق جزءاً من استثمارات المملكة في البنية التحتية من أجل استضافة الأحداث الدولية - بما في ذلك رياضات السيارات، وكرة القدم، والتنس، والملاكمة.

يمكن للراغبين بشراء تذاكر سباق الدرعية "2024 E-PRIX" من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

www.diriyah-eprix.com

نبذة عن الدرعية:

تعتبر الدرعية رمزًا وطنيًا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، ارتبطت الدرعية بالدولة السعودية الأولى، وقد تأسست عام 1727 على يد الإمام محمد بن سعود، الذي جعل من الدرعية العاصمة الأولى للحكومة، ومدينة المركز العلمي والاجتماعي، ويقع حي الطريف في قلب الدرعية، وهو أحد الأحياء البارزة في الدرعية، ويضم قصر سلوى، ومقر الحكم في ذلك الوقت. وفي عام 2010، تم إدراج منطقة الطريف التاريخية ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو، وذلك لاحتوائها على واحدة من أكبر مناطق الطوب اللبن في العالم.

وفي عام 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتسعى الهيئة إلى الحفاظ على التراث التاريخي والمعماري لمدينة الدرعية، كونها موطن أئمة آل سعود وقاعدة الدولة السعودية الأولى. كما تعد هيئة تطوير بوابة الدرعية هي الجهة التنظيمية والإشرافية للمنطقة الإشرافية لمشروع الدرعية، والتي تمتد على مساحة 194 كيلومتراً مربعاً.

وفي عام 2022، تم إنشاء شركة الدرعية، وهي أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير وتنفيذ مشروع الدرعية، بهدف جعل الدرعية وجهة عالمية تعكس التراث السعودي الأصيل، وستتيح للزوار فرصة الاستمتاع اكتشاف تاريخ المملكة العربية السعودية في أجواء نجدية قديمة. كما تساهم شركة الدرعية في تحويل الدرعية إلى إحدى أهم الوجهات التراثية والثقافية والترفيهية في العالم، حيث تعمل على تحقيق ذلك بصفتها الشركة التنفيذية لمشروع الدرعية.

تضم الدرعية عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية في العالم، إلى جانب كبرى عناوين التسوق العالمية. وأشهر المطاعم والمقاهي من حول العالم.

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