دبي، الإمارات العربية المتحدة: في استجابة لاستفسارات الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم المطردة حول إجراءات افتتاح مقرات ومكاتب عمل لها في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، تحتضن الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية حول التسهيلات وعناصر الجذب القوية التي توفرها إمارة دبي للشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس شركات جديدة أو إنشاء موطئ قدم لها في دبي. وتسلط ورش العمل الضوء على الأطر التنظيمية والتشريعية المرنة في دبي، وخيارات الاستثمار المتنوعة المتوفرة في قطاعات مختلفة، إلى جانب الفرص المثالية والآفاق الواعدة لمزاولة الأعمال، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، والأمن والأمان، وكافة المقومات التي تعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، وتجعل من دبي وجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): "بوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والشبكة الذكية والتنقل المستدام والقطاعات ذات الصلة، يعتبر "ويتيكس" منصة عالمية للتعرّف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة. وقد لاحظنا على مدار سنوات المعرض اهتماماً متزايداً من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات العارضة بإنشاء مقرات ومكاتب عمل لها في دبي، حيث تعرفوا عن كثب خلال المعرض على بيئة الأعمال التنافسية في دبي، ولاحظوا جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار في العالم."

تقدم دولة الإمارات للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين. وتسمح المناطق الحرة لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.

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