الرياض، المملكة العربية السعودية، اختتمت فعاليات "معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال – السعودية 2024" في الرياض، هو الحدث الذي جمع تحت مظلته أكثر من 2,000 مشارك من خبراء الصناعة لإبراز أهمية غاز البترول المسال في دعم حلول الطاقة المستدامة. وأقيم الحدث على مدى يومين في فندق إنتركونتيننتال، حيث ضمّ أكثر من 60 شركة عارضة تعنى بصناعة غاز البترول المسال محلياً ودولياً وتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالاستدامة والابتكار وأمن الطاقة.

ووفر الحدث، الذي أقيم تحت شعار "غاز البترول المسال كطاقة نظيفة ومستدامة"، منصة رائدة لإبراز دور غاز البترول المسال كبديل نظيف ومستدام لموارد الطاقة التقليدية ومعالجة التحديات المستقبلية في مجال الطاقة.

الحفل الافتتاحي وأبرز ما تخلله المعرض

استهلّ المعرض بكلمة افتتاحية ألقاها مايكل كيلي، نائب مدير عام الجمعية العالمية للغاز المسال، تلتها كلمة ترحيبية لضيف الشرف، المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم، مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز بوزارة الطاقة السعودية، حيث تحدث كل منهما عن الأهمية الكبيرة لغاز البترول المسال في تعزيز أمن الطاقة ودفع الاستدامة في المنطقة.

وشمل الملتقى كلمات عدّة ألقاها كل من المهندس محمد الطيار، المدير التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول (الشريك الاستراتيجي)، وعماد الصباغ، الرئيس التنفيذي لشركة "مسقط غاز" (الجناح الراعي)، ونوف تركي السديري، مدير إدارة التواصل والعلاقات لأصحاب المصلحة في "غازكو" (الراعي المضيف). كما شاركت كل من "الناقل الأفضل للغاز" وBharat Tanks Vessels LLP (الرعاة البلاتينيين) ومجموعة "سرغاز" (الراعي الذهبي) في العديد من العروض التقديمية والحلقات النقاشية.

كما تخلل الحدث توقيع العديد من مذكرات التفاهم، أبرزها مذكرة التفاهم بين "برنامج استدامة الطلب على البترول" و"غازكو"، والتي تهدف الى تمويل مشاريع الطهي النظيف، ما شكَّل المحطة الأبرز في المعرض وخطوة مميزة نحو تحقيق أهداف الطاقة المستدامة.

وخلال مقابلته، صرَّح جيفري ليونغ، مدير شركة "إل بي جي إكسبو" السنغافورية: "يسرنا، في "إل بي جي إكسبو"، تنظيم "معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال – السعودية 2024"، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع "برنامج استدامة الطلب على البترول" والجمعية العالمية للغاز المسال، وتقديم منصة رائدة تجمع أبرز الخبراء والشركات التي تعنى بصناعة غاز البترول المسال إقليمياً وعالمياً. ويهدف هذا الحدث الى دعم الخبراء والمتخصصين في الصناعة عبر تزويدهم بفرص التواصل والتعليم المتميزة".

كما أتاح الحدث فرص تواصل عديدة، حيث استضافت شركة "مسقط غاز" مأدبة غداء بعنوان "لنتواصل"، شكَّلت منصة تواصل وتفاعل بين المشاركين والجهات العارضة والشخصيات المهمة خلال المعرض. كما أقامت "غازكو" عشاء تحت عنوان "عشاء غازكو بثقافة السعودية"، والذي وفر للحاضرين تجربة ثقافية فريدة والعديد من فرص تواصل.

ويعدُّ "معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال" الحدث الأضخم لغاز البترول المسال في المنطقة، الذي من المقرر إقامة النسخة التالية منه في نوفمبر 2025.

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لمحة عن "إل. بي. جي. إكسبو"

"إل. بي. جي. إكسبو" هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الناجحة لقطاع غاز البترول المسال، حيث تربط أكثر من 10000 متخصص في القطاع وتعرض منتجات وخدمات عالية الجودة من أكثر من 200 عارض. وتحتل الشركة مكانةً رائدة في تعزيز النمو والاستدامة بفضل سجلها الحافل في تعزيز التعاون وتطوير قطاع غاز البترول المسال.

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