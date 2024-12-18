تتويجاً لجهود المجمع في ريادة الابتكار وللقيادة الملهمة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال

المحمودي: إنجاز جديد يعكس مكانة المجمع كمنصة ريادية للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة والعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة- حقق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP) إنجازاً جديداً بفوزه بجائزتين مرموقتين خلال حفل جوائز "يورآسيا الخليج للتميز 2024"، الذي أُقيم في فندق جراند بلازا موفنبيك دبي بحضور نخبة من الدبلوماسيين، وقادة الأعمال، وممثلي المؤسسات البارزة من منطقتي أوراسيا والخليج.

وحصد المجمع جائزة "التميز في الابتكار"، تكريماً لجهوده في تعزيز التكنولوجيا والابتكار على المستوى الإقليمي والدولي. كما حصل المدير التنفيذي للمجمع، سعادة حسين المحمودي، على جائزة "التميز في القيادة"، تقديراً لإسهاماته الريادية في تطوير اقتصاد المعرفة ودعمه لمبادرات ريادة الأعمال في الإمارات.

مجمع الشارقة: منصة عالمية للابتكار

يمثل هذا التكريم اعترافاً دولياً بمكانة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار كمحور جذب للشركات العالمية في قطاعات التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة. وقال سعادة حسين المحمودي في كلمته خلال الحفل:

"إن هذا التكريم يعكس الجهود الحثيثة التي نبذلها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل المجمع مركزاً متقدماً للابتكار والتكنولوجيا. كما يبرز دورنا في استقطاب الاستثمارات والمواهب من مختلف أنحاء العالم لدعم اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة."

وأضاف:

"نحن في مجمع الشارقة فخورون بكوننا منصة للابتكار تجمع بين الأكاديميا والصناعة والقطاع الحكومي، وملتزمون بدعم الشركات الناشئة والمشاريع البحثية التي تعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار."

التزام بالتميز والابتكار

اختير المجمع لهذه الجائزة بناءً على معايير صارمة تركز على التأثير والابتكار. وأشاد رئيس لجنة التحكيم، فيكتور هاروتا، بالدور المحوري للمجمع قائلاً:

"إن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يمثل نموذجاً يحتذى به في دعم الابتكار والإبداع من خلال مبادراته المتميزة ومشاريعه الرائدة."

احتفاء بالمساهمات الدولية والمحلية

شهد الحفل تكريم مؤسسات بارزة أخرى إلى جانب المجمع، ما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار. وأبرز التكريم دور المجمع في استقطاب شركات عالمية تعمل في قطاعات متقدمة، مثل التكنولوجيا المستدامة والصحة العامة.

يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود التي يبذلها مجمع الشارقة في دعم الاقتصاد المعرفي وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات.

-انتهى-

#بياناتحكومية