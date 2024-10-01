الدوحة، قطر: تشارك شركة إن-كيو إنتربرايسز، الذراع التجارية لمتاحف قطر والمملوكة بالكامل لها، في أسبوع قطر للاستدامة 2024، في تاكيد على التزامها بالاستدامة من خلال تنظيم مجموعة من المبادرات الفعّالة في منافذ بيع الأطعمة والمشروبات ومتاجر التجزئة التابعة لها. وبصفتها الجهة المسؤولة عن تشغيل مطعم إدام للشيف العالمي آلان دوكاس، ومقهى متحف الفن الإسلامي، ومطعم جيوان في متحف قطر الوطني، وكافيه #999 في مطافئ: مقر الفنانين، ومقهى 3-2-1 في 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، تتخذ إن-كيو خطوات جوهرية للحد من بصمتها البيئية.

ومن إحدى المبادرات الرئيسية التي تعتمدها جميع منافذ الأطعمة والمشروبات التابعة لشركة إن-كيو هي إعادة تدوير زيت الطهي المستعمل إلى وقود الديزل الحيوي، وذلك بالتعاون مع شركة الوساطة الخضراء للزيوت (GBO) في قطر، وهذا ما يعكس حرص إن-كيو على تقليل إنتاج النفايات ودعم التوجه نحو حلول الطاقة البديلة في قطر.

بالإضافة إلى جهود إعادة التدوير، سيقدم كافيه #999 ورشة عمل حول الاستدامة في 5 أكتوبر، بهدف استعراض الممارسات المراعية للبيئة وعرض كيف يمكن للاختيارات اليومية المستدامة أن تؤثر بشكل إيجابي على البيئة. كما ستُشجع جميع مقاهي إن-كيو، بما في ذلك كافيه #999، ومقهى متحف الفن الإسلامي، ومقهى 3-2-1، على تناول الأطعمة الصحية من خلال تقديم وجبات خفيفة مغذية ومستدامة، وذلك تماشيًا مع هدف إن-كيو في رفع مستوى الصحة.

وسيكشف جيوان، المطعم الفاخر في متحف قطر الوطني، عن قائمة طعام موسمية جديدة بالتزامن مع أسبوع قطر للاستدامة، تتميز باستخدام مكونات محلية المصدر، إذ تسلط هذه المبادرة الضوء على تفاني جيوان في تقديم منتجات طازجة وعالية الجودة، إلى جانب مساهمته في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد المحلي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إن-كيو الواسعة للترويج لتجربة طعام مستدامة في جميع المنافذ التابعة لها.

وعلّق إيف جودارد، مدير عمليات المأكولات والمشروبات والتأجير التجاري في إن-كيو، على المبادرات قائلًا: " تتجذر الاستدامة في جميع أنشطتنا، فمن خلال مبادرات مثل إعادة تدوير زيت الطهي وتقديم قوائم طعام موسمية تعتمد على مكونات محلية، لا نسعى فقط لتقليل تأثيرنا البيئي، بل نهدف أيضًا إلى دعم الاقتصاد المحلي. وبذلك، تكون غايتنا تقديم تجارب طعام استثنائية ومستدامة تساهم في بناء مستقبل أكثر صحة لدولة قطر."

وفي مجال عمليات البيع بالتجزئة، تُعيد شركة إن-كيو إطلاق حملة "أحضِر حقيبتك القماشية" في جميع متاجر الهدايا التابعة لمتاحف قطر، وفي متجر كاس آرت قطر. وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع العملاء على تقليل النفايات البلاستيكية من خلال استعمال الحقائب القماشية القابلة لإعادة الاستخدام، ما يغرس مفهوم الاستدامة أثناء تسوقهم اليومي.

كما سيُنظم كاس آرت قطر مسابقة الفن المستدام، داعيًا الفنانين لتقديم إبداعاتهم الفنية المستوحاة من فكرة "مستقبل قائم على الاستدامة"، حيث تُنمي هذه المسابقة الإبداع، وتُشجع على الانخراط في التوعية البيئية، وتُحفز المجتمع أيضًا على التعبير عن مفهوم الاستدامة من خلال الفن. وسيكون آخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة هو 2 أكتوبر، وسيُعلن عن الفائز في 3 أكتوبر.

وصرّحت السيدة تيغست سيفو، مدير البيع بالتجزئة والتجارة في إن-كيو، قائلةً: "نلتزم بدمج الاستدامة في كل جانب من جوانب تجربة البيع بالتجزئة الخاصة بنا. ومن خلال الترويج لخيارات قابلة لإعادة الاستخدام ودعم مبادرات إبداعية مثل مسابقة الفن المستدام، نسعى إلى إلهام عملائنا لاعتماد خيارات أكثر مراعاة للبيئة في حياتهم، لما لذلك أهمية في إحداث تأثير إيجابي."

نبذة عن شركة إن-كيو إنتربرايسز

شركة إن-كيو إنتربرايسز ذ.م.م.، هي الذراع التجارية لمتاحف قطر، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمتاحف قطر، وتعمل في المقام الأول في قطاعات البيع بالتجزئة والأغذية والمشروبات وخدمات الضيافة. منذ تأسيسها عام 2015، استطاعت إن-كيو تكوين سمعة طيبة في الجودة، والمنتجات الحصرية، والأصالة، والإبداع في كل ما تقوم به، وهي أفكار استلهمتها من مهمة متاحف قطر. إن-كيو هي الطرف المعني الرئيسي وراء هذا الالتزام، وخلق فرص تجارية للفنانين والمصممين الشباب، وأصحاب المشاريع، فضلًا عن إشراك جمهور متاحف قطر من خلال البضائع والمطبوعات ومتجرها الإلكتروني، ومن خلال تقديم تجارب الأطعمة والمشروبات والتجزئة الأصيلة من خلال عمليات متنوعة تشمل مطعم إدام لألان دوكاس في متحف الفن الإسلامي، ومطعم جيوان، ومقهى وردة الصحراء في متحف قطر الوطني.

نبذة عن دوكاس باريس

تركز دوكاس باريس نشاطها في مجال الأغذية، والمطاعم، والضيافة، والتعليم، والاستشارات. وتطوِّر الشركة الأفكار المبتكرة على نحو مستمر، وتضمن استدامتها. ويستند سعيها المتواصل للتميز على موهبة العاملين والعاملات، وعلى جودة المنتج والمهارة العالية. ويعدّ ألان دوكاس، رئيس الشركة ومؤسسها، مصدر إلهام الشركة، وهو يكرس نفسه لتقديم مأكولات فاخرة، ونقل خبرته، وتطوير رؤية ذات موثوقية لمهنته.

نبذة عن متاحف قطر

تُقدّم متاحف قطر، المؤسسة الأبرز للفنون والثقافة في الدولة، تجارب ثقافية أصيلة وملهمة من خلال شبكةٍ متنامية من المتاحف، والمواقع الأثرية، والمهرجانات، وأعمال الفن العام التركيبية، والبرامج الفنية. تصون متاحف قطر ممتلكات دولة قطر الثقافية ومواقعها التراثية وترممها وتوسع نطاقها، وذلك بمشاركتها الفن والثقافة من قطر، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومنطقة جنوب آسيا مع العالم، وأيضًا بإثرائها لحياة المواطنين، والمقيمين وزوار البلاد.

وقد جعلت متاحف قطر، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وبقيادة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، من دولة قطر مركزًا حيويًا للفنون، والثقافة، والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وما حوله. وتُعتبر متاحف قطر جزءًا لا يتجزّأ من هدف تنمية دولةٍ مبتكرة، ومتنوعة ثقافيًا، وتقدميّة، تجمع الناس معًا لتشجيع الفكر الحديث، وإثارة النقاشات الثقافية الهامة، والتوعية بالمبادرات البيئية والاستدامة وتشجيعها، وإسماع صوت الشعب القطري.

أشرفت متاحف قطر، منذ تأسيسها في عام 2005، على تطوير كل من: متحف الفن الإسلامي، وحديقة متحف الفن الإسلامي، ومتحف: المتحف العربي للفن الحديث، ومتحف قطر الوطني، و3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، وجاليري متاحف قطر– الرواق، وجاليري متاحف قطر– كتارا، ودوحة التصميم. وتشمل المتاحف المستقبلية دَدُ - متحف الأطفال في قطر، ومتحف قطر للسيارات، ومتحف مطاحن الفن، ومتحف لوسيل.

من خلال المركز الإبداعي، تُطلق وتدعم متاحف قطر مشاريع فنية وإبداعية، مثل مطافئ: مقر الفنانين، ومهرجان قطر للصورة: تصوير، وM7، المركز الإبداعي للتصميم والابتكار والأزياء، وليوان، استديوهات ومختبرات التصميم، مشاريع تصقل المواهب الفنية، وتتيح الفرص لإرساء بنية تحتية ثقافية قوية ومستدامة.

ويعبر ما تقوم به متاحف قطر عن ارتباطها الوثيق بقطر وتراثها، والتزامها الراسخ بالدمج وسهولة الوصول، وإيمانها بقيمة الابتكار. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://qm.org.qa.

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