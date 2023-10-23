أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت أكاديمية فيرنويل، المتخصصة بالموارد التعليمية والبحث والتطوير، عن إطلاقها «القمة الافتتاحية للابتكار الكمومي دبي»، المقرر عقدها يومي 28 و29 فبراير 2023، في خطوة رائدة تهدف إلى رسم معالم مستقبل تكنولوجيا الكموم في المنطقة. ومن المتوقع أن يشكل هذا الحدث المهم، الذي تنظمه وتديره أكاديمية فيرنويل، نقطة تحول بارزة في تطور تقنيات الكم، حيث أعلنت الأكاديمية تعاونها مع جامعة أبوظبي كشريك أكاديمي رئيسي وبارز للقمة.

وسيسهم هذا التعاون بين جامعة أبوظبي وأكاديمية فيرنويل في عقد قمة استثنائية للابتكار الكمومي في دبي وتسليط الضوء على أهمية هذه التقنية في عالم اليوم، حيث ستعمل الخبرة الأكاديمية على إثراء الخطاب المتعلق بتقنيات الكمومية وتأثيرها على مختلف القطاعات والصناعات الرئيسية. وتسعى القمة المرتقبة إلى الارتقاء بالتعاون وسد الفجوة بين أصحاب المصلحة الدوليين والمجتمع المحلي، وتعزيز العلاقة بين القطاع الأكاديمي وتكنولوجيا الكم. جرى الإعداد لهذه القمة لتكون أكثر من مجرد حدث، بل رحلة إلى ثورة تكنولوجيا الكم الثانية (2.0)، لاستكشاف التأثيرات الكبيرة لتفاعل التقنيات الكمومية مع الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا الحيوية وتقنية الواقع الممتد.

تقدم القمة تجربة لا مثيل لها من التعمق والابحار في عالم التقنيات الكمومية، وستتخللها كلمات مهمة لعدد من أبرز المتحدثين في العالم في هذا المجال، وحلقات نقاش تسلط الضوء على مواضيع مهمة، وجلسات تفاعلية عملية. كما ستتاح الفرصة للحضور لمعرفة كيف يمكن لتكنولوجيا الكموم إحداث ثورة في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والقطاع المالي والأمن السيبراني والفضاء والأدوية وكذلك في مجال الألعاب وعلوم المواد الجديدة.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "سعداءٌ باختيار جامعة أبوظبي شريكاً رئيسياً لـ «قمة الابتكار الكمومي دبي 2024»، إنجازٌ يأتي على أعتاب حقبة جديدة ستسهم فيها تكنولوجيا الكم في إعادة رسم ملامح قطاعات مختلفة، ويسرنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة. وتعاوننا مع أكاديمية فيرنويل يُجسد التزام جامعة أبوظبي الثابت بتبوء مركز الصدارة في مجال البحوث العلمية وتعزيز الشراكات الأكاديمية والصناعية، انطلاقاً من حرصنا الدائم على رفد طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس بتقنيات عالمية رفيعة المستوى وإعدادهم إعداداً جيداً لتحديات المستقبل."

من جانبها، قالت ملك طرابلسي لوب، المدير التنفيذي لمجموعة فيرنويل، التي تضم "أكاديمية فيرنويل" وشركة "فيرنويل للاستشارات الإدارية": "حرصنا منذ انطلاقتنا الأولى على العمل بشغف لبناء مجتمع الكموم في دولة الإمارات، وتأتي «قمة الابتكار الكمومي دبي 2024» لتتوج جهودنا في هذا المجال، وليكون الحدث فرصةً استثنائية يجمع تحت مظلته المعنيين والمتخصصين بكافة أنواعهم. ومع تبلور صورة الثورة الكمومية 2.0، أصبح من الضروري جمع الأوساط الأكاديمية وقادة الصناعة والمبتكرين والمسؤولين الحكوميين وصناع السياسات معاً، لفهم التأثيرات البعيدة المدى ونسج الشراكات وتهيئة الفرص للوصول إلى الباحثين وصناع القرار والأسواق الجديدة."

«قمة الابتكار الكمومي دبي 2024» هو حدثٌ مميز يضع تحت المجهر ثورة تكنولوجيا الكمومية، حيث تلتقي الأوساط الأكاديمية بعالم الابتكار، ويُعاد رسم ملامح المستقبل، حدثٌ يُشكل قفزة نوعية نحو بناء مستقبل الكمومية الواعد. ترقبوا معنا هذا الحدث البارز والذي سيسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لعالم تقنيات الكم.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل في «قمة الابتكار الكمومي دبي 2024»، يرجى زيارة: Quantum Innovation summit Dubai 2024 Site

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نبذة عن أكاديمية فيرنويل

تُعد أكاديمية فيرنويل منصة رائدة للتعليم والتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء، وتقدم تجربة تعليمية استثنائية مُعدة بعناية لتلبية التوجهات والتطلعات الحديثة. بفضل المناهج المبتكرة التي تعتمدها الأكاديمية، تُقدم مجموعة متطورة من الموارد التعليمية وبرامج التدريب التي تم تصميمها لتعزيز المعرفة والمهارات. وتضع الأكاديمية ريادة الأعمال والتعليم الإلكتروني في صميم تركيزها، مما يتيح للطلاب فرصة استكشاف المجالات الناشئة في عالم العلوم والتكنولوجيا. تهدف أكاديمية فيرنويل إلى إحداث تغيير جذري في بيئة التعليم، من خلال تمكين الأفراد والعمل على تطوير قدراتهم، وتوفير الأدوات اللازمة التي تعزز من قدراتهم على الابتكار والقيادة في المستقبل.

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عن طريق تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة دولياً.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة حفنة متميزة من الكليات، بما فيها: الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والقانون والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023" حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كذلك صُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تحتفل جامعة أبوظبي بمرور 20 عاماً من التميز الأكاديمي من خلال مساهمتها المستمرة في القطاع الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).