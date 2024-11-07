دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تتراباك، الرائدة عالميًا في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية، عن فوزها بجائزة "الشركة الأكثر استدامة لهذا العقد" ضمن جوائز التميز الصناعي خلال معرض جلفود للتصنيع 2024.

يبرز الفوز المرموق بجائزة "الشركة الأكثر استدامة لهذا العقد" التزام شركة تتراباك الثابت بالابتكار والاستدامة في صناعة ومعالجة وتعبئة المواد الغذائية. تقود الشركة جهود الاستدامة بطرق متعددة، بما في ذلك تعزيز التصنيع المستدام في مصانعها ومصانع شركائها. من خلال استخدام المعدات المتطورة، تطلق تتراباك منتجات الجيل التالي وتعمل في الوقت ذاته على تجديد منشآت الإنتاج لتقليل استهلاك المياه والطاقة. بفضل الحلول الغذائية المبتكرة، تسهم تتراباك أيضًا في تعزيز الوصول إلى التغذية الآمنة من خلال التعبئة المستدامة وتقليل الهدر الغذائي. ومع خبرتها في تقديم الحلول الرائدة، تواصل تتراباك وضع معايير جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري.

خلال مشاركتها في معرض جلفود للتصنيع 2024، عرضت شركة تتراباك أحدث مساهماتها في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بإنتاج الغذاء من خلال أساليب مبتكرة. حيث قدمت تتراباك نموذجًا لكيفية إعادة تدوير منتجاتها بفعالية من خلال جناح ضخم مكون من طابقين تم إنشاؤه بالكامل من علب تتراباك المعاد تدويرها. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة أول منتج حليب خالٍ من منتجات الأبقار تم إنتاجه عبر عملية التخمر الدقيق، إلى جانب خيارات جديدة من الحليب النباتي. من خلال تبني مصادر غذائية جديدة، مثل الأطعمة النباتية والبروتينات البديلة، ودمج التقنيات المبتكرة، تسعى تتراباك لتمهيد الطريق نحو صياغة مشهد يعتمد على أساليب بديلة في إنتاج الغذاء.

وقال مارسيلو بيفا، المدير الإقليمي للاستدامة في شركة تتراباك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "هذه الجائزة ليست مجرد اعتراف بإنجازاتنا، بل تعكس التزامنا بالاستدامة في جميع مستويات عملياتنا. نحن نؤمن أنه من خلال الابتكار المستمر والتعاون مع شركائنا، يمكننا تحقيق تقدم كبير نحو مستقبل أكثر استدامة لأنظمة الغذاء، مما يقلل من أثرنا البيئي ويضمن توفير غذاء آمن وصحي للجميع في كل مكان."

تغطي منتجات تتراباك ، بتقنياتها وخبرتها المتطورة في المعالجة، سبع فئات غذائية، تشمل الألبان، والمشروبات، والأطعمة الجاهزة، والآيس كريم، والجبن، والمنتجات النباتية. ومع خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع الحلول المتكاملة، توفر تتراباك للشركات في قطاع المواد الغذائية والمشروبات الشراكة المثلى لتقديم حلول غذائية مخصصة.

بينما تحتفل تتراباك بهذا الإنجاز الكبير، تظل الشركة ثابتة ومتفانية في دفع التغيير في صناعة المواد الغذائية والمشروبات، مقدمةً حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات السوق والمستهلكين المتطورة.

نبذة عن تتراباك

تتراباك هي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية. ومن خلال العمل عن كثب مع زبائننا وموردينا، نقدم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيًا تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص يومياً في أكثر من 160 دولة. بهمة أكثر من 25000 موظف حول العالم، نؤمن بالريادة المسؤولة في الصناعة ونهج مستدام في العمل. ما يعكس شعارنا، "حماية ما هو جيد" (PROTECTS WHAT'S GOOD)، المستوحى من رؤيتنا بجعل الطعام آمنًا ومتاحًا في كل مكان.

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