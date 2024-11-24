أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اُختتمت فعاليات اليوم الثالث لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 بحضور لافت وأجواء استثنائية، حيث شهد مركز أدنيك أبوظبي؛ المُنظم للحدث، وقاعة المارينا تدفق آلاف الزوار للاستمتاع بتجربة استثنائية.

وشهد الحدث حضوراً بارزاً للعلامات التجارية العالمية التي قدمت إبداعاتها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أبرز العروض كان اليخت الفاخر "تكنومار فور لامبورغيني 63"، الذي أطلقته شركة "بهنيمار" للاستشارات البحرية كرمز للفخامة والأداء الاستثنائي، في أول ظهور له في المنطقة، كما شهد المعرض عرضاً للقارب "جرانديسا 37" المصمم في فنلندا، والذي يتميز بإمكانية تخصيصه ليتناسب مع تفضيلات العملاء واحتياجات البيئة المحلية، مما يعكس مزيجاً مثالياً من الابتكار والعملية.

أما نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية فقد أدهش الحضور بعرض أسرع قارب بمحرك في العالم، إذ تصل سرعته إلى 220 كم/ساعة، ويُعد هذا القارب، الذي صُنع محلياً بأيدي إماراتية في شركة "الشارقة مارين"، تجسيداً للابتكار والإبداع الإماراتي في مجال الصناعات البحرية، مما يعزز ريادة الدولة في هذا القطاع عالمياً.

وعلى ممشى المارينا، خطف موكب "نداء المحيط" الأضواء مجدداً، مسلطاً الضوء على أهمية المحيطات كأنظمة بيئية حيوية تدعم استدامة الحياة على كوكب الأرض. واستمتع زوار اليوم الثالث ببرنامج حافل بالأنشطة الترفيهية، شمل عروضًا موسيقية مبهرة قدمها الفنان الإماراتي محمد الهاشمي المعروف فنياً باسم "NotSoHuman"، الذي أذهل الحضور بأدائه المتميز.

واُختتم اليوم الثالث من المعرض بعرض ألعاب نارية خلاب أضاء سماء مارينا أدنيك، مقدماً نهاية مبهرة ليوم مليء بالإثارة والاكتشافات. ومع استمرار الفعالية حتى 24 نوفمبر، ينتظر الزوار جدولاً حافلاً بالأنشطة والعروض المبهرة التي تعكس قمة الابتكار البحري والتميز الفني.

ندعوكم للانضمام إلى مجتمع البحار النابض بالحياة في المنطقة والاستمتاع باليوم الأخير من هذا الحدث الاستثنائي.

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