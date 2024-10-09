دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2024 لاستضافة مؤتمر بيز آف توك، وهو منصة حوارية متخصصة تتناول أحدث التطورات وآفاق المستقبل في هذا القطاع الحيوي، حيث يجمع نخبة من الخبراء العالميين في مجال طيران رجال الأعمال. ويُقام المؤتمر من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال) في موقع معرض دبي للطيران، حيث يجمع أكثر من 40 من كبار القادة التنفيذيين والمبتكرين لمناقشة الرؤى الاستراتيجية لقطاع طيران رجال الأعمال.

وبعد نجاحه الباهر في عام 2022، ترسّخت مكانة مؤتمر بيز آف توك كمنصة عالمية رائدة للحوار البنّاء. وتتناول الجلسات الحوارية هذا العام ثلاثة محاور رئيسية هي "المرحلة الجديدة لطيران رجال الأعمال"، و"نحو مستقبل مستدام"، و"قطاع طيران رجال الأعمال"، مما يقدم رؤى استراتيجية حول التحديات الإقليمية والعالمية التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من قادة قطاع طيران رجال الأعمال، وفي مقدمتهم جيني لاو، رئيس اتحاد طيران الاعمال الآسيوي ومؤسسة شركة سينو جيت، وجوان جودال، الرئيس التنفيذي لشركة تاغ للطيران في أوروبا، وجاستن بومان، الرئيس التنفيذي لشركة أير تشارتر سيرفس، وغيرهم من الشخصيات البارزة، حيث يقدمون رؤى قيمة لجمهور الشرق الأوسط حول أحدث التطورات في هذا القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باتريك هانسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوكس أفييشن: "يسرني أن أتطرق في معرض ميبا إلى واقع التعاون بين شركات تشغيل الطائرات وجهات تصنيع المعدات الأصلية لرسم ملامح مستقبل طيران الأعمال. ويشهد القطاع تحولات متسارعة تستلزم التعرف على دور هذه الشراكات في مواكبتها، وعلى رأسها أهداف الاستدامة والوقود البديل والاحتياجات المتغيرة للعملاء. وتتيح جلسة الحوار المباشر بين مشغلي الطائرات ومصنعي المعدات الأصلية فرصة ثمينة لاستكشاف الاستراتيجيات الأمثل لإدارة أساطيل الطائرات وتحسين العمليات التشغيلية. كما يوفر المعرض منصة مثالية لعقد هذه الحوارات، حيث يجمع نخبة القادة والرواد في مجال طيران رجال الأعمال لتبادل الخبرات والأفكار حول أحدث التوجهات ورسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي".

وفي ضوء التزام القطاع بالأهداف البيئية العالمية، تبرز الاستدامة باعتبارها محوراً أساسياً في قطاع الطيران. ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء من الفطيم دي سي للطيران، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمجلس العالمي لطيران رجال الأعمال، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة تعزز استدامة قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على التوجهات الإقليمية واللوائح التنظيمية والبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويحظى الحضور بفرصة فريدة للوصول الحصري إلى التقارير الشاملة حول القطاع طوال فترة المؤتمر، مما يزودهم بتحليلاتٍ قيمة قائمة على البيانات حول أحدث التوجهات والتوقعات التي تساهم في رسم ملامح القطاع.

ويشهد المؤتمر أيضاً مشاركة نخبة من قادة القطاع الإقليميين، من بينهم الدكتور فهد الجربوع، الرئيس التنفيذي للسعودية للطيران الخاص، وشافيول سيد، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت، حيث يقدمون رؤاهم وأفكارهم حول أحدث الابتكارات والاستراتيجيات التي يشهدها قطاع طيران رجال الأعمال، مما يعكس أهمية المعرض بصفته محركاً رئيسياً للتعاون وتبادل المعارف والخبرات في هذا القطاع الحيوي. ومن جانبه، قال شافيول سيد: "في ضوء النمو المتسارع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، تحتل أبوظبي مكانة بارزة بصفتها مركزاً للابتكار. وانطلاقاً من كوننا علامة تأسست في دولة الإمارات، نلتزم بتطوير قطاع الطيران الخاص الفاخر، من خلال مواصلة الاستثمار في أحدث التقنيات لتقديم تجارب سفر مخصصة وفريدة تلبي تطلعات عملائنا المميزين من أبرز كبار الشخصيات. كما نسعى دائماً إلى تخطي توقعاتهم وإرساء معايير جديدة في عالم السفر الفاخر".

ويلتزم مؤتمر بيز آف توك من خلال من خلال اعتماد رؤية مستقبلية بتوفير فرص تعاون واسعة وآفاق أعمق لفهم طبيعة قطاع طيران رجال الأعمال، فضلاً عن توفير منصة مثالية لاستكشاف أحدث التوجهات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي. وتحظى المنصة برعاية مميزة من شركات فالكون وإم دي أون بورد وشركة 4AIR وإن إم آي.

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