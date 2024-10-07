الإمارات العربية المتحدة، تريدرز هب ، شركة إماراتية رائدة في مجال الوساطة وخدمات التداول في العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، تسعد بأن تعلن عن مشاركتها كراعٍ ذهبي لمعرض فوركس إكسبو دبي 2024، الذي سيقام يومي 7 و 8 تشرين الأول/أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي. من المقرر أن يشهد الحدث تجمعًا عالميًا غير مسبُوق؛ يضم كبار المؤسسات المالية ووسطاء التداول والمستثمرين والمتداولين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، احتفاءً بالإنجازات والطموحات المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تريدرز هب التي تعد الرائدة في مجال التداول عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، وتخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) ضمن أنشطة الفئة الأولى (رقم التسجيل 20200000030)، مما يعزز من مستويات الشفافية والموثوقية. توفر الشركة مزايا متعددة تشمل الوصول إلى أكثر من 1000 أداة مالية ومنصات تداول عالمية، بما يتيح لها تقديم حلول استثمارية شاملة تلبي احتياجات العملاء الأفراد والمؤسسات في الأسواق الإقليمية والعالمية. إلى جانب ذلك، توفر تريدرز هب دعمًا متواصلا على مدار الساعة بالعديد من اللغات، بالإضافة إلى توفير تجربة تداول تعتمد على نظام معالجة تلقائي بالكامل (STP)، الذي يتميز بأعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، مما يضمن تنفيذ الأوامر بسرعة فائقة وشفافية تامة.

وفي تصريح له حول تلك المشاركة، أشار أيوب، المدير التنفيذي للعمليات - المدير التنفيذي في تريدرز هب ، بقوله "إن تركيزنا على الشفافية والابتكار والخدمات التي ترتكز على العميل، يعد انعكاسًا حقيقيًا لقيم وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلنا شريكًا جديرا بثقة المتداولين في جميع أنحاء العالم." وتابع بقوله "يعتبر هذا الحدث بمثابة ملتقى عالمي استثنائي، نستهدف من خلاله التواصل مع عملائنا وشركائنا ومجتمع التداول بشكل عام. حيث يتمثل هدفنا الأساسي في تسليط الضوء على كيفية إعادة تشكيل تريدرز هب لمفهوم وتجربة التداول، من خلال تقديم منصات تداول مبتكرة تتسم بالسهولة؛ بما يتيح للمتداولين الوصول إلى أسواق المال العالمية بنقرة واحدة. ولدينا التزام تام بضرورة تقديم الدعم اللازم لعملائنا، لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، وذلك في إطار المشهد المالي الديناميكي المتزايد."

أبرز ما يميز تصميم جناح تريدرز هب رقم 68:

● التصميم بالكامل مستوحى من طموح الإمارات اللامحدود: تعكس تريدرز هب روح الشغف والطموح التي تميز دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقديم خبرة محلية راسخة ورؤية عالمية شاملة.

● تريدرز هب تخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع: الشركة حائزة على ترخيص ضمن أنشطة الفئة الأولى، (رقم التسجيل 20200000030). مما يضمن أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.

● التوسع عالميًا: تقدم تريدرز هب خدماتها المبتكرة للعملاء في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى العالمي، مع توفير حلول استثمارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء الأفراد والمؤسسات.

● خيارات دفع متعددة وآمنة: تقدم تريدرز هب مزايا السحب والإيداع بسهولة فائقة عبر مجموعة متنوعة من طرق الدفع المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم.

● نهج مبتكر يركز على العميل: تعتمد تريدرز هب نهجًا مبتكراً في تقديم خدماتها الاستثمارية، حيث توفر لكل متداول مدير علاقات مخصص؛ لضمان حصوله على الدعم والاهتمام اللازمين.

● عروض حصرية: بإمكان المشاركين في المعرض الاستفادة من العروض الخاصة، بما في ذلك حسابات تداول بدون عمولة ومزايا التداول بدون رسوم تبييت.

يعد معرض فوركس إكسبو دبي 2024 أحد أبرز الأحداث المالية في المنطقة، حيث يجذب صناع القرار الرئيسيين والمستثمرين ووسطاء التداول من جميع أنحاء الصناعة. وتأتي مشاركة تريدرز هب تأكيدا على التزامها بالريادة في مجال الابتكار المالي، إلى جانب تقديم الحلول المتطورة التي تلبي احتياجات عملائها بشكل فعّال. وترحب تريدرز هب بجميع المشاركين في معرض فوركس إكسبو دبي 2024، وتدعوهم لزيارة جناحها رقم 68، لاكتشاف مجموعة متنوعة من الأدوات المالية ومزايا وخدمات التداول التي توفرها والمنصات العالمية؛ بما في ذلك تطبيق تريدرز هب المبتكر ومنصة تداول ميتاتريدر 5.

حول تريدرز هب

تريدرز هب شركة وساطة إماراتية مرخصة بالكامل من هيئة الأوراق المالية والسلع ضمن الفئة الأولى، (رقم التسجيل 20200000030). تقدم تريدرز هب تجربة تداول قائمة على نظام معالجة تلقائي بالكامل (STP)، الذي يتميز بأعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، مما يضمن تنفيذ الأوامر بسرعة فائقة وشفافية تامة. وبفضل الشفافية والخدمات المبتكرة التي تركز على العملاء إلى جانب الخبرة العالمية التي تتمتع بها الشركة؛ تقدم تريدرز هب مجموعة متنوعة من منتجات الاستثمار وأدوات التداول المتقدمة، بالإضافة إلى الدعم الشخصي، مما يمكنها من تلبية احتياجات المتداولين الأفراد والعملاء المؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات