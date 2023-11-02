مع طرح خَيار المشاهدة من الصفّ الأمامي بدون ازدحام في برج بارك:

بينما تظل احتفالات إعمار رأس السنة متاحة مجاناً للجميع، تمّ إصدار تذاكر مدفوعة لمنطقة المشاهدة في برج بارك، لإتاحة تجربة حصرية للراغبين بالاستمتاع بعرض برج خليفة الشهير من الصف الأمامي بعيداً عن الزحام.

استمتع بأروع خيارات المطاعم مع ضيافة إعمار في وجهات ممتازة مثل العنوان وسط مدينة دبي، والعنوان سكاي فيو، وفندق أرماني دبي وغيرها.

ليلة متألّقة بالفخامة بانتظار الضيوف في دبي أوبرا مع أفضل عروض الترفيه الحيّ، والمأكولات الراقية، ومشهد حصري لعر ض برج خليفة عند منتصف الليل.

ارتقِ بتجربة إحياء ليلة رأس السنة من مرصد سكاي فيوز، موقع المشاهدة المثالي لهذا الاحتفال الضخم.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: شركة "إعمار العقارية" ش.م.ع. ، الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري، تعزّز روعة احتفالاتها الشهيرة برأس السنة في دبي هذا العام، وذلك من خلال مهرجان غير مسبوق من المشاهد والعروض المبهرة. وتُعرف إعمار بتقديمها عروضاً في وسط مدينة دبي لا تُنسى تجمع بين الألعاب النارية والليزر والموسيقى والضوء عاماً تلو الآخر، وهذا العام، تَعِد احتفالات إعمار برأس السنة بأن تكون أضخم وأكثر إبهاراً من أي وقت مضى.

احتفالات مجانية مع ميزة حصرية إضافية

في احتفالات إعمار برأس السنة هذا العام، سوف يُتاح للزوار التوجّه إلى قلب وسط مدينة دبي والاستمتاع بتجربة حصرية من خلال ميزة "احتفالات رأس السنة مع إعمار في برج بارك". فمع العلم أن احتفالات إعمار برأس السنة ستظلّ متاحة للجميع مجاناً وبلا مقابل، إلا أن هذه الميزة الجديدة المدفوعة متاحة لكلّ من يرغبون في خوض تجربة مشاهدة العروض والاحتفالات بصورة مختلفة.

إذ سيتمكّن حاملو تذاكر احتفالات رأس السنة مع إعمار في برج بارك من الحصول على مكان بارز في حديقة البرج بمواجهة برج خليفة مباشرة لمشاهدة الألعاب النارية، وكذلك الاستمتاع بعروض الليزر والموسيقى والصوت، بعيداً عن الصخب والزحام المعتادين. ولإضفاء مزيد من التميّز على الاحتفال، سيستمتع الحضور بخدمات الطعام والشراب وبترفيه مباشر قبل بدء الاحتفالات، والتي أعِدّت خصيصاً لهذه المناسبة.

تناول الطعام في أبهى صورة مع إعمار للضيافة

استقبل السنة الجديدة في أرقى وجهات إعمار للضيافة في كلّ من فنادق العنوان وسط المدينة، العنوان سكاي فيو، العنوان فاونتن فيوز، العنوان بوليفارد، العنوان دبي مول، بالاس وسط المدينة، فندق أرماني دبي، فيدا وسط المدينة، منزل وسط المدينة ومطعم أت.موسفير. فكلّ من تلك الوجهات المرموقة هي جوهرة فريدة في قلب وسط مدينة دبي، وقد أعدّت للجمهور تجارب طعام فاخرة تجمع بين الفخامة والأجواء الاحتفالية الرائعة. وسيستمتع الضيوف بليلة لا تُنسى مع قوائم الطعام المنتقاة بعناية، والخدمة المميّزة، وأجواء تنضح بالأناقة والرقيّ. www.emaarhospitality.com

ليلة رأس السنة تصدح بالموسيقى والفنّ في دبي أوبرا

احتفل بليلة رأس السنة في دبي أوبرا في أجواء لا تُضاهى من الأناقة والفنّ. إذ تبدأ السهرة على أنغام فرقة دبي أوبرا الكبرى وهي تعزف الألحان النابضة بالإيقاعات الساحرة، يليها الأداء المميّز للفنان الحائز على جائزة الغرامي، فانتاستيك نيغريتو. ومع اقتراب العدّ التنازلي لمنتصف الليل، سينتقل الضيوف إلى ممشى دبي أوبرا، البروميناد، حيث سيشاهدون احتفالات إعمار برأس السنة مباشرة مع عرض برج خليفة المبهر. وتستمرّ احتفالات دبي أوبرا حتى الساعات الأولى من الصباح على إيقاع أغنيات وموسيقى DJ Slim المذهلة. لا تفوّتوا هذه التجربة الساحرة التي تنتظركم في دبي أوبرا. www.dubaiopera.com

ارتقِ بتجربة احتفالات رأس السنة في "سكاي فيوز"

تميز بموقع شاهق فوق المدينة في ليلة رأس السنة في مرصد "سكاي فيوز" الذي يوفّر للضيوف منظراً استثنائياً لاحتفالات إعمار برأس السنة وعروض الألعاب النارية المبهرة من برج خليفة وعرض الأضواء الساطعة والموسيقى. استمتع بأجواء احتفال وداع العام واستقبل عام 2024 وسط مناظر دبي الساحرة. www.skyviewsdubai.com

في هذه المناسبة، قال متحدّث باسم إعمار: "في ما يتعلّق باحتفالات إعمار برأس السنة فإن نهجنا لا يقوم على تكرار احتفالاتنا السابقة، بل نرنو كلّ عام إلى إعادة تعريفها بشكل أفضل. وإطلاق تجربة المُشاهَدَة الحصرية في برج بارك يعكس التزامنا بمنح جمهورنا لحظات لا تُنسى. وبينما لا يزال برج خليفة القلب النابض لاحتفالاتنا، فنحن سعداء بتقديم تجارب متنوّعة تكمل روعة المناسبة بدءاً من خيارات مطاعم إعمار للضيافة في وسط مدينة دبي، وإلى مناظر سكاي فيوز الخلابة، وعروض دبي أوبرا المذهلة. فهو بالفعل ليس مجرّد احتفال، بل هو تعبير عن مكانة دبي، وتجسيد لتألّقها، وتطلّعاتها نحو المستقبل."

ملحوظة هامة: نودّ التذكير بأن حاملي التذاكر الحصرية لاحتفال رأس السنة في إعمار بموقع المشاهدة في برج بارك، يتوجّب عليهم استلام شاراتهم من دبي مول، ودبي هيلز مول، ودبي مارينا مول بتاريخ 26 حتى 30 ديسمبر 2023 من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً.

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نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 98,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة أكثر من 1,300,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و38 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 9,600 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة لإدارة الشركة). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 49 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

يعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة إداء في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.