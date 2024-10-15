دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت اليوم، (الثلاثاء 15 أكتوبر 2024)، قمة "سوبربريدج" 2024 بنسختها الثاني، التي تقام في "وَن آند أونلي وَن زعبيل" في دبي بالتعاون بين مركز دبي التجاري العالمي و "سوبربريدج كاونسل" وبرعاية "تريب دوت كوم" وشركة "ليكس" (Laix Inc) وغرف دبي و" MVGX" وشركة METACOMP. وتخلل اليوم الأول من القمة كلمة افتتاحية ألقاها هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لتبدأ عقبها فعاليات النسخة الثانية من هذا الحدث الرائد.

وجمع الحدث تحت مظلته شخصيات بارزة من القادة المستقبليين والمبتكرين وقادة الفكر، الذين التقوا لبحث أهم التطورات اللافتة والمبتكرة ومشاركة المعلومات والرؤى حول تشكيل معالم مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي.

وتخللت القمة هذا العام، التي تقام على مدى يومين تحت شعار "نبتكر من أجل الجيل المُقبل"، جلسات نقاشية عديدة تناولت القوى الجديدة التي تدفع النمو الاقتصادي من الشرق والجنوب وأهمية التعاون العالمي في التكنولوجيا الصناعية في تحفيز الإنتاجية، إضافة الى البنية التحتية المستدامة التي تتيح تطوير قطاع التصنيع.

كما ركزت الجلسات النقاشية على موضوعات أساسية، منها تحوّل منطقة الخليج الى مركز عالمي رائد للبحث والتطوير والأهمية المتزايدة للتواصل البشري في العصر الرقمي، إضافة الى التحديات التي يواجهها الجيل المقبل والخطوات التي يمكن اتباعها لتحويلها الى فرص ريادية في المشهد العالمي الجديد.

كما وفرت القمة منصة مميزة لأبرز القادة من الصناعات المتنوعة، سلطوا من خلالها الضوء على إجراءاتهم المبتكرة المتطورة في القطاعات عالية النمو المرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي، مثل التصنيع الآلي والنقل الذكي وحلول الطاقة المستدامة إضافة الى أشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية القائمة على البلوك تشين والتي تهمش عمليات التمويل التقليدية وخلق الثروة وفرص الاستثمار للجيل المقبل.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: "يشرفنا أن نقدم منصة مميزة تجمع مجموعة كبيرة من الخبراء والقادة في الصناعة في خطوة لتهميش الممارسات التقليدية ودعم الابتكار في مختلف القطاعات. ونهدف، بالتعاون مع "سوبربريدج كاونسل"، إلى تعزيز دور هذه القمة كمنصة عالمية تسهم في تحفيز قادة الجيل المقبل وإعدادهم لتلبية احتياجات المستقبل".

وقالت فانيسا شو، المؤسس الشريك لـ"سوبر بريدج كاونسال": "نجحت قمة "سبوبر بريدج" اليوم في تحقيق التميز وجذب الاهتمام من خلال التركيز على مواضيع عالمية رئيسية تركز على المسائل المحلية وإقليمية وحشد أبرز قادة الصناعة لإيجاد الحلول ووضع الخطوات اللازمة، حيث أثمرت بفعالياتها وأنشطتها نماذج متنوعة وعديدة عن التعاون التجاري الذي تحقق بفضل فرص التواصل التي قدمتها للمبتكرين والمستثمرين وصانعي السياسات وأصحاب المشاريع. ونفخر، في "سوبر بريدج"، بتعزيز الريادة الفكرية وإحداث تأثير عالمي في الصناعة، بدءاً من دبي.

وسيتضمن اليوم الثاني من القمة جلسات نقاشية ديناميكية وفرص تواصل متميزة، فضلاً عن الأنشطة التفاعلية المتنوعة، لتشجيع الشراكات الجديدة ودفع الابتكار في الصناعات المتنوعة، بما يمهّد الطريق لمستقبل مزدهر ومبتكر للجيل المقبل.

نبذة عن قمة "سوبر بريدج"

تعدّ القمة منصة رائدة تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار لدى الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، حيث تجمع تحت مظلتها مختلف القادة ورواد الأعمال لتسليط الضوء على الأسواق والفرص الواسعة التي يقدمها الشرق العالمي والجنوب العالمي، وتحرص على دعم المبادرات والأنشطة الهادفة وتعزيز دورها عالمياً. كما يوفرّ الحدث منصة مميزة تتيح لقادة الأعمال والسياسة والمستثمرين تبادل الرؤى والمعلومات وبحث فرص التعاون الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والطاقة وعلوم الحياة والنقل والتجارة والزراعة وغيرها، وتجمع أبرز القادة العالميين من الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل والمكسيك والأرجنتين ونيجيريا ومصر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث استضاف منذ تأسيسه أكثر من 6,000 فعالية ونحو 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي.

نبذة عن "سوبر بريدج كاونسل"

يعدّ "سوبر بريدج كاونسل" مؤسسة عالمية غير سياسية ومفتوحة ومتعددة الثقافات، تتألف من مجموعة من أبرز رواد الأعمال وقادة المجتمع والثقافة من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تحفيز وربط القادة الفاعلين وذوي الأفكار والمبادرات الطموحة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم ومن مختلف الصناعات والثقافات بهدف بحث الفرص المهمشة والتي لم يتم استغلالها بعد. ويعمل "سوبر بريدج كاونسل"، بالتعاون مع رواد الأعمال والشركات والهيئات التنظيمية والمؤسسات، لتعزيز الشراكات المنتجة والهادفة وتحفيز تبادل المعرفة والتفكير الإبداعي ودعم التعاون في كافة التخصصات والمشاريع ودفع النمو والازدهار من خلال تطوير إمكانات الكوادر المتخصصة.

وتأسس "سوبر بريدج كاونسل" بالتعاون بين فانيسا شو وشين تيجاراتي، إلى جانب مجموعة من أبرز القادة من خلفيات وثقافات متنوعة. وتمثّل السيدة فانيسا شو المجلس في قمة "سوبر بريدج".

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