الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّع قطاع البحري للخدمات اللوجستية، إحدى وحدات الأعمال الست التابعة لشركة البحري الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في مجال هندسة الطيران وتقديم حلول متكاملة للأنظمة والتشغيل والمساندة.

وقّع مذكرة التفاهم كلّ من المهندس سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة، والمهندس منير بخش، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 الذي يعقد حاليا في العاصمة الرياض ويستمر حتى 8 فبراير 2024 الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى إقامة شراكة استراتيجية تعود بالمنفعة على الجانبين ووضع إطار للتعاون في مجال خدمات النقل من خلال الاستفادة من خبرات وقدرات وموارد الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة: "نفخر بتعاوننا مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، إذ تعكس هذه الخطوة التزامنا في تعزيز قدراتنا وتقديم خدمات عالية الجودة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. ونتطلع قدماً إلى الاستفادة من الخبرات الاستثنائية لهذه الشركة للارتقاء بخدماتنا والحلول اللوجستية الفعّالة التي نقدّمها لعملائنا القيمين في جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه، قال المهندس منير بخش، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات: "سعداء بتعاوننا مع قطاع البحري للخدمات اللوجستية نظراً لمكانته الرائدة في القطاع، إذ يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التزامنا في الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونحن على ثقة أن هذا التعاون سيمهّد الطريق لشراكة استراتيجية ناجحة مع قطاع البحري للخدمات اللوجستية تتواءم مع رؤى الشركتين."

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