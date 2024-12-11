دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، اليوم الثلاثاء، معرض ميبا 2024 الذي يقام في موقع معرض دبي للطيران، في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

كما شهد المعرض زيارة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد ال نهيان - مستشار صاحب السمو رئيس الدولة في اليوم الأول للمعرض. والذي جمع أبرز المساهمين في مجتمع طيران رجال الأعمال من أكثر من 95 دولة، مؤكداً على مكانته كمنصة رائدة لطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اجتمع العارضون والزوار لاستكشاف الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالاستدامة وتقنيات طيران رجال الأعمال والاتجاهات المستقبلية التي ستشكل هذه الصناعة.

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): "تشكل الدورة العاشرة من معرض ميبا لهذا العام علامة فارقة أخرى في التطور الملحوظ للطيران التجاري في المنطقة. وشهدنا في اليوم الأول الكشف عن تقنيات مبتكرة، وحلول جديدة، وإعلانات تساهم في دفع عجلة الصناعة إلى الأمام. نفتخر بأن تكون دبي في قلب هذه المحادثات، ونتطلع إلى البناء على زخم اليوم في الأيام القادمة، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع طيران رجال الأعمال".

واستعرض أكثر من 145 عارضاً محلياً وإقليمياً ودولياً أحدث طائرات وتقنيات وحلول طيران رجال الأعمال التي تدعم مسار النمو القوي لهذه الصناعة، وعرض المشاركون أكثر من 30 طائرة، وتعد هذه واحدة من أبرز العروض الثابتة في تاريخ معرض ميبا، مع وجود أسماء رائدة مثل طائرات إيرباص كوربوريت جيتس، وبوينج بيزنس جيتس، وبومباردير، وداسو للطيران، وإمبراير، وجلف ستريم، وتيكسترون، وغيرها.

وتضمنت الفعاليات التي تم الإعلان عنها خلال اليوم الأول، إطلاق قسم تأجير الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية لرجال الأعمال بالاستفادة من أسطولها من طائرات جلف ستريم G650ER للطيران والمزودة باتصال ستارلينك، كما تم إطلاق أول تطبيق عربي لتأجير الطائرات النفاثة في العالم من قبل شركة فيكتور العالمية، كما طلبت شركة تأجير طائرات رجال الأعمال، IC Leasing، ومقرها دبي، طائرتها الثانية من طراز Dassault Falcon 2000LXS في المعرض، فيما أعلنت MD ONBOARD وLaerdal عن شراكة مبتكرة تهدف إلى رفع مستوى التدريب الطبي لصناعة الطيران، كما أعلنت Jetex، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الطيران التنفيذي، وJoby Aviation، المطور لسيارات الأجرة الجوية الكهربائية لنقل الركاب التجاري، عن شراكة استراتيجية لإعادة تعريف الاتصال السلس لعملاء Jetex.

وباعتباره منصة مهمة للتعاون والتواصل، فإن معرض ميبا يمهد الطريق لشراكات وتعاون مشترك لدفع القطاع إلى الأمام، وقال خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل في الشرق الأوسط وإفريقيا: " لسنوات عديدة، عودتنا دولة الإمارات أن تكون في طليعة الابتكار على مستوى قطاع الطيران. واليوم تعد واحدة من مراكز الطيران العالمية التي تقود النمو والازدهار. ننضم في معرض ميبا 2024، أحد المنصات الرائدة في مجال طيران الأعمال، إلى مجموعة من الشركات العالمية لنستعرض أحدث حلولنا التي تشكل مستقبل الطيران -أحد الاتجاهات الثلاثة القوية التي تتوافق معها محفظتنا. ساهمت هانيويل في توفير أحدث التقنيات لعملائها الإقليميين لأكثر من 70 عامًا، ونحن نتطلع إلى التواصل مع شركائنا في المعرض للارتقاء بدور المنطقة بشكل أكبر في قطاع طيران رجال الأعمال العالمي".

كما انطلقت فعاليات مؤتمر BizAv Talks في اليوم الأول، وتناولت موضوع الحدود التالية لطيران رجال الأعمال، حيث التقى كبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لحضور سلسلة من الجلسات، وتناولت الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان " الطيران التجاري في الشرق الأوسط والمعادلة العالمية"، كيف ساهمت الاستثمارات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، والسياسات التقدمية، والتنويع الاقتصادي إلى إحداث تحول في طيران الأعمال. وسلط قادة الصناعة الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجهها المنطقة وتأثيرها على سوق الطيران التجاري العالمي، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.

وقال هولجر أوستهايمر، المدير العام لشركة دي سي للطيران في الفطيم: "في هذه المنطقة تختلف التوقعات طويلة المدى للبنية التحتية وبيئة الأعمال بشكل كبير عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. لقد قادت دبي نمو الطيران الإقليمي على مدار العشرين عامًا الماضية، والآن تشارك المملكة العربية السعودية أيضًا. ولا تقتصر الخطط التشريعية هنا على خمس سنوات؛ بل إن المزيد من الأفراد الأثرياء ينتقلون إلى المنطقة مشكلين قوة دافعة في خلق بيئة إيجابية لا مثيل لها في جميع أنحاء العالم".

وفي معرض استكشاف مكانة دبي كمركز عالمي للطيران الخاص، قال رامانديب أوبيروي، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون لخدمات الطيران: "تعد دبي المدينة المفضلة للشركات. ومع خمسة مدرجات سيصبح مطار آل مكتوم مركز الطيران في العالم. وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 1 سبتمبر 2023 إلى 1 سبتمبر 2024، 15,917 رحلة جوية، بزيادة تزيد عن 230% مقارنة بالفترة نفسها قبل خمس سنوات. وقد دفعنا هذا النمو إلى الاستثمار في ثلاث حظائر جديدة في دبي، لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة ذات المستوى العالمي، كما لدينا أفضل المهندسين في مركز متكامل"

وبالنظر إلى الديناميكيات الإقليمية، كشفت جلسة "صعود السعودية - استكشاف الازدهار والفرص" عن الأسباب التي تدفع هذه الطفرة، ودراسة المحركات الرئيسية، والرؤى المستقبلية، ودور الهيئة التنظيمية في تطوير البنية التحتية. وتناولت النقاشات الفرص الناشئة، بما في ذلك EVTOL والتنقل الجوي، إلى جانب اللوائح المتطورة، وتحديات الصيانة، واستراتيجيات تعزيز جودة الخدمة.

وقال المهندس امتياز منظري، مدير الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، خلال الجلسة: "الطيران هو مفتاح رؤية 2030، وتخطط المملكة العربية السعودية للوصول إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر بحلول عام 2030، بتكلفة 100 مليار دولار. ويقود الطلب المرتفع في مجال السياحة والاتصال والشركات القوية هذا النمو. وفي مايو من هذا العام، أطلقنا خارطة طريق لمستقبل الطيران، وناقشنا نمو القطاع وإنشاءه 30 ألف فرصة عمل، مع تحديث اللوائح مما يؤدي إلى زيادة الحركة".

كما رحبت جلسات اليوم الأول بالمتحدثين الرئيسيين ومنهم أندريا زانيتو، الرئيس التنفيذي لشركة كوملوكس، والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة كوملوكس، وجوان جودال، الرئيسة التنفيذية لشركة تاغ افيشن يوروب، وخورخي كوليندريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب تسجيل الطائرات في سان مارينو، وبرنارد فان ميلدرز، الرئيس التنفيذي لفلاينغ غروب.

وشهد المعرض أيضًا تقديم "Luxury Boulevard" الجديد، برعاية شركة Falcon، والذي يعرض العلامات التجارية الفاخرة الأكثر شهرة في العالم إلى جانب طائرات رجال الأعمال الشهيرة، كما قدم برنامج المشغلين، برعاية الطيران السعودي الخاص، وبرنامج الضيف البلاتيني، برعاية فالكون، لقادة طيران رجال الأعمال الحاضرين فرصًا ممتازة للتواصل، مما عزز تركيز الحدث على التعاون والتواصل.

يستمر معرض ميبا حتى يوم الخميس 13 ديسمبر، ويتوقع الكشف عن المزيد من الإعلانات والصفقات الجديدة، ومن بين الشركاء في حدث هذا العام: 4Air، وAir BP، وAIX Investment Group، وDarGlobal، وDC Aviation، وJETEX، وLufthansa Technik، وMD Onboard، وSaudia Private Aviation.

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