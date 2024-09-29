رؤساء بورصات أبوظبي وقطر والأردن ومصر في جلسة هامة حول فرص التعاون

متحدثون من الإمارات والسعودية والسوق المحلية يناقشون المنتجات في الجلسة الثانية

رئيسة سوق الكربون السعودي تشارك "الهيئة" والقطاع الخاص في الجلسة الثالثة

ياسر صبحي وهبة الصيرفي و ياسر زعزع مع بورصة لندن في الجلسة الرابعة

يفتتح أحمد كجوك، وزير المالية، غدًا – الأثنين - فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2024"، وذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والأستاذ رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.

وتشهد النسخة التي باتت استثنائية من المؤتمر الذي يقام في فندق نايل ريتزكارلتون – القاهرة، في جلستها الأولى مناقشات هامة بحضور مميز ممثلًا في عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، و عبدالعزيز العمادي، رئيس اتحاد أسواق المال العربية والرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن، أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بإدارة من رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.

بينما ستشهد الجلسة الثانية من المؤتمر، مشاركة عربية متميزة ممثلة في معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية – دبي، ومن المملكة العربية السعودية يشارك الدكتور صلاح بن زهري بغدادي، رئيس مجلس ادارة شركة بريميم هيلث كير، بجانب كوكبة من رموز سوق المال المصري، وهم خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق في شرك بلتون القابضة، وعمر الشنيطي، شريك تنفيذي في بنك الاستثمار "زيلا كابيتال"، و عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار Sell side -سي اي كابيتال، والدكتور محمد شعراوي، مدير قطاع التدريب والتطوير في شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية.

وتحل الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضيفًا خاصًا على فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2024" في نسخته السابعة، وذلك عبر مقابلة خاصة تناقش خطط الوزارة وتطلعاتها حول ملفات عدة يأتي على رأسها مستقبل أسواق الكربون.

أما الجلسة الثالثة من المؤتمر، ستشهد مناقشات ساخنة حول أسواق الكربون العربية، إذ تتضمن كوكبة من المسئولين، على رأسهم ريهام الجيزي، الرئيس التنفيذي لسوق الكربون الطوعية – السعودية، والدكتور أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر النمر، رئيس إدارة المشاريع والهيكلة في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة VNV أدفيزوري، وأيمن العبد، العضو المنتدب لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، و محمود جبريل، رئيس تطوير المنتجات في شركة بلتون القابضة، وشريف مبارك، رئيس قطاع الاستدامة في شركة طاقة عربية.

وتدور الجلسة الرابعة من المؤتمر، حول أسواق الدين في المنطقة، وستشهد مشاركة قوية من ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ومحمد صبري، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وريهام الدسوقي، خبير الاستثمار والاقتصاد، ومارك ميشيل، مدير للأسواق والبرامج المالية بمجموعة بورصة لندن.

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