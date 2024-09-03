

أكثر من 40 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً

40 جلسة لبناء القدرات وورش عمل وملتقيات تستهدف الشباب

18 منصة متنوعة التخصصات

الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، تنطلق غداً الأربعاء فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر".

ويستضيف المنتدى أكثر من 250 متحدثاً من أصحاب الاختصاص والخبرة لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة ضمن 18 منصة متنوعة، ويقدمون رؤاهم وتجاربهم وخلاصات خبراتهم، بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات تضع بلدان العالم أمام استراتيجيات وممارسات مستقبلية للاتصال تعزز مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتقدم دورة هذا العام من المنتدى أكثر من 160 فعالية متنوعة، ما بين جلسات رئيسية وجانبية وخطابات ملهمة وبرنامج تدريبي يضم 40 جلسة لبناء القدرات، إلى جانب ورش عمل وملتقيات تستهدف الشباب، ومنصات لعرض أحدث الأبحاث والأطروحات الأكاديمية في علوم الاتصال، بدعم ورعاية ما يزيد على 40 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

شخصيات محلية وعربية وعالمية

وتضم قائمة المتحدثين في الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نخبة من الشخصيات المحلية والعربية والعالمية المؤثرة، منهم: معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، معالي سايمون روبرت كوفي، أحد أبرز الأصوات العالمية في قضايا المناخ والاستدامة، الدكتور جمال الكعبي، المدير العام في المكتب الوطني للإعلام بالإمارات، الدكتور أحمد العوضي، نائب أول الرئيس للشؤون المجتمعية والحكومية ومدير برنامج الجينوم الإماراتي، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

ومن الأسماء البارزة المشاركة في المنتدى المهندس والمخترع المغربي رشيد يزمي، الخبير الاقتصادي العالمي جوستين لين، البروفيسور فوميو هاياشي، الخبير الاقتصادي الياباني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ والمغامرة أنيلي بومبي، وهيكتور مونسيجور، مؤسس شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني، والمستكشف البريطاني بير جريلز، الكابتن مايا غزال، أول لاجئة سورية تحصل على رخصة طيران، زاكري ديرينوسكي، النجم الكندي وصانع المحتوى الإنساني، الدكتور ألان سيمثسون، المؤسس المشارك لـMetaVRse.

وبالاضافة الى كل من: المستشار المعتمد في التحول الرقمي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الدكتور نادر الغزال، وديفيد لالمانت، رئيس مختبر تحليلات الكوارث للمجتمع بسنغافورة، الإعلامي المصري معتز الدمرداش، البروفيسور إيمانويل أزاد مونيسار، رئيس أكاديمية الأعمال الدولية (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وأستاذ بحوث السياسات الصحية والنظم في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغيرهم. ويقدم فعاليات المنتدى سعادة محمد خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والإعلامي المصري أسامة منير.

خمس محاور رئيسية للفعاليات

وتتوزع أجندة فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسية، هي: "أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية"، "الاتصال وسياحة المغامرات لتطوير الاقتصاد السياحي"، "دور الاتصال الفعّال في استقطاب المواهب باعتبارها ثروة للأمم"، "مستقبل التواصل الحكومي في عالم افتراضي"، ومحور "التواصل المباشر والتفاعل الشخصي متعدد الأبعاد".

ويناقش المنتدى أهمية الاتصال المبتكر في ظل توجه حكومات العالم نحو تبني مفهوم الحكومات المرنة لتعزيز الابتكار وتطوير الفرص المستقبلية، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية، للمساهمة في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، ودعم المرونة الاقتصادية، والأمن الغذائي والبيئي.

الشراكات الاستراتيجية

وتشهد الجلسات الرئيسية للمنتدى شركاء استراتيجيين مع كل من "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، و"أرادَ"، و"غرفة تجارة وصناعة الشارقة"، و"هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون"، و"هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، و"مدينة الشارقة للإعلام (شمس)".

-انتهى-

#بياناتحكومية