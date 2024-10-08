قدّم البنك العربي مؤخّراً رعايته الذهبية لفعاليات ماراثون عمّان الدولي بنسخته الرابعة عشر والذي أقيم بتنظيم من الجمعية الأردنيّة للماراثونات "رَن جوردان" خلال شهر تشرين الأول 2024، وذلك بهدف تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ولا سيما رياضة الجري.

وشهد ماراثون عمان الدولي تنافساً كبيراً بين المتسابقين ومشاركةً لأكثر من 5000 متسابق ومتسابقة من العدّائين المحترفين والهواة من مختلف الفئات العمرية، ضمن أجواء مليئة بالتنافس الإيجابي والحماس والنشاط. كما تم تخصيص يوم سباق خاص بالأطفال وذلك لتعزيز ممارسة النشاط البدني والتأكيد على أهميته منذ الصغر.

ومن طرفها عبّرت الآنسة لينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنيّة للماراثونات الخيرية عن شكرها وامتنانها للتعاون القائم بين البنك والجمعية على مدار السنين وإيمانه بجهود الجمعية وثقته بتنظيمها للماراثونات. وأضافت قائلة: “نعتز بتعاوننا مع البنك العربي ودعمه السنوي لماراثون عمّان منذ العام 2009 انطلاقاً من إيمانه بأهمية دعم أسلوب الحياة الصحية الأمر الذي يعكس التزامه المستمر بدعم المبادرات الرياضية والاجتماعية".

ويأتي دعم البنك العربي المتواصل للماراثون انطلاقاً من استراتيجية البنك لدعم الأنشطة والمبادرات الرياضية الوطنية الهادفة وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية ومساهماته التنموية، حيث يشكل ماراثون عمّان منصة فاعلة لرفع الوعي ما بين أفراد المجتمع حول أهمية ممارسة الرياضة واتباع نهج حياتي صحي بالإضافة إلى الدور السياحي والحضاري الذي يجسده مثل هذا الحدث الذي يقام سنوياً في قلب العاصمة عمّان.

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