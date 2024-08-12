دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤتمر الشباب الذي نظمه مجلس شباب الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام. وتضمن المؤتمر سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية بمشاركة ما يزيد عن 100 شاب وشابة، والعديد من المجالس الشبابية المحلية والمؤسسية، ومنها مجلس دبي للشباب، مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات، مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، ومجلس دو للشباب.

وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير: " في اليوم العالمي للشباب نحتفي بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي الرائدة في مجال تمكين الشباب وتعزيز قاعدة مشاركتهم في القطاعات المتقدمة والواعدة، ولنؤكد مجدداً في هذا اليوم إيماننا الراسخ بشبابنا الواعد، الذين يمثلون كما وصفهم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ثروتنا الوطنية واستثمارنا الأمثل في المستقبل، ومحرك التغيير الإيجابي نحو عالم أكثر استدامة وإشراقاً. ويسرّني بهذه المناسبة أن أهنئ شباب دولة الإمارات على تفانيهم المحمود وجهودهم الحثيثة للبقاء على قدر الثقة والمسؤولية، وحرصهم على تقديم نموذج مشرّف في كافة المحافل المحلية والدولية، والاستفادة من الفرص النوعية التي توفرها القيادة الحكيمة لترسيخ مساهمتهم الفاعلة في التنمية والازدهار في كافة المجالات. ومن دواعي اعتزازي أن أوجه تحية خاصة إلى شباب هيئة كهرباء ومياه دبي الذين لا يدخرون جهداً لتعزيز مساهمة الهيئة في دعم الأهداف الوطنية الطموحة، ومحافظة الهيئة على ريادتها وتميزها على مستوى العالم، وتحقيق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

وأضاف معالي الطاير: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بإيصال أصوات الشباب وحلولهم المبتكرة، وإشراكهم في جهود تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتسريع انتقال الطاقة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. ونجح مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر - ديسمبر 2023، في تفعيل دور الشباب في المفاوضات المناخية الدولية وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار بشأن سياسات المناخ الدولية، ورفع مستوى الوعي حول أهمية دورهم في تفعيل أهداف التنمية المستدامة في الدولة، والعمل على صنع نموذج مميز للمشاركة الشبابية من خلال "برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ"، والذي هدف إلى رفع وعي الشباب بدور دولة الإمارات في قضايا المناخ، والأخذ بآرائهم واحتياجاتهم في سياسة المناخ الدولية، واكتشاف أحدث الممارسات، وابتكار حلول إبداعية واستباقية مستدامة لتداعيات التغير المناخي، إلى جانب بناء المهارات والقدرات والمعرفة وتعزيز التواصل الشبابي للمشاركة في منهجيات المناخ، مع فتح باب الحوار ودعم الابتكار والاستماع إلى آراء الشباب والاستفادة من توصياتهم، وتزويدهم بالأدوات المستقبلية لمواكبة أحدث التقنيات والتغيرات المتسارعة."

وتابع معالي الطاير: "نلتزم بتطوير قدرات الجيل المقبل من الشباب المبتكرين والخبراء لابتكار حلول مستدامة تسهم في الحد من تحديات التغير المناخي، واستشراف الفرص المستقبلية، والاستثمار في عقول وسواعد شباب الإمارات، وإعدادهم وتنمية روح القيادة لديهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، وداعماً جوهرياً لإنجاز تقدم جوهري وملموس في العمل المناخي، بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة. وندعم في الهيئة الأجندة الوطنية للشباب 2031، ليكون الشاب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، وليبقى شبابنا قدوة عالمية ومؤثرين إيجابيين واعيين ومتمكّنين، فخورين بالهوية الوطنية والمبادئ الإماراتية النبيلة، ومتمتعين بأعلى مستويات الكفاءة والصحة وجودة الحياة."

وأوضح معالي الطاير أن الكوادر البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي تضم 2,831 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً. ويصل عدد الشباب المواطن من الجنسين في الهيئة إلى 2,062 شاباً وشابة. ولا تدخر الهيئة جهداً لدعم "مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي" لأداء دوره الفعال في مد جسور التواصل البنّاء مع الشباب، وتحفيز مشاركتهم الإيجابية على جميع الصعد. وتوفر الهيئة البرامج المبتكرة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية وأكبر الجامعات ومراكز البحوث حول العالم.

ودعا معالي الطاير الشباب إلى الاستفادة من برامج الهيئة المتنوعة الهادفة إلى صقل مهاراتهم في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنها برنامج "الباحث"، وبرنامج "شباب الطاقة النظيفة"، وبرنامج "سفراء الشباب للاستدامة" الذي أطلقناه بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، وبرنامج "التواصل من أجل الطاقة النظيفة"، إلى جانب برامج الشهادات المهنية والدورات التدريبية والحلقات الشبابية، وكافة الفعاليات النوعية التي ينظمها مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي. كما أدعوكم إلى مواصلة مشاركتكم الإيجابية والفعالة في دفع مساعينا الحثيثة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والمشاركة في رسم ملامح المستقبل المستدام.

من جانبها قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، في كلمتها خلال المؤتمر: "يدعم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي جهود الهيئة لتمكين الشباب والكفاءات المواطنة وصقل مهاراتهم التقنية وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي. ولا يتوانى شباب هيئة كهرباء ومياه دبي بدورهم، عن إثبات جدارتهم كل يوم، وأنهم على قدر الثقة والمسؤولية، وعلى أُهْبَة الاستعداد للمساهمة الفاعلة في مواصلة تعزيز مكانة هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم. ويؤكد لقاؤنا اليوم حرص شباب الهيئة على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة والاستراتيجيات الوطنية الطموحة."

واشتمل المؤتمر الذي أقيم في أكاديمية الهيئة على جلسة نقاشية تحت عنوان "قصص نجاح شباب هيئة كهرباء ومياه دبي"، وجلسة نقاشية حملت عنوان "مجالس الشباب - الإنجازات والتطلعات المستقبلية"، إلى جانب مجموعة من ورش عمل العصف الذهني.

ومنذ أكتوبر 2019 وحتى يوليو 2024، نظم مجلس شباب الهيئة أكثر من 74 فعالية، و23 محاضرة توعوية، و 5 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 9 منتديات ومؤتمرات عالمية، واستضاف أكثر من 12 وفداً ضمن برنامج زيارات المقارنات المعيارية، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في 3 من البرامج الوطنية والعالمية خلال عام 2023. إلى جانب ذلك، أطلق المجلس العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب.

شهر الابتكار

ضمن مشاركة الهيئة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2024"، أطلق مجلس شباب الهيئة مبادرة "مبتكرو الهيئة الشباب" لتسليط الضوء علـى موظفي الهيئة المتميزين، وتكريمهم وتقدير إسهاماتهم وابتكاراتهم الفعالة.

شهر رمضان المبارك

خلال شهر رمضان المبارك 2024، أطلق المجلس النسخة الثالثة من مبادرة "شبابنا فخرنا" لتكريم الرواد الشباب في مجال العمل التطوعي والمجتمعي والإنساني.

اليوم العالمي لمهارات الشباب 2024

بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب 2024، نظم مجلس شباب الهيئة فعالية "يوم المهارات" بالتعاون مع مركز "سكيل لاب" الذي تديره باقة من الكفاءات الإماراتية الشابة. واشتملت الفعالية التي شارك فيها 55 موظفاً شاباً من الهيئة، على ورش عمل فنية لتطوير مهارات شباب الهيئة في عدة مجالات.

الحلقات الشبابية

نظم مجلس دبي للشباب بالتعاون مع مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، حلقة شبابية تحت عنوان "التحول نحو مستقبل مستدام"، لتسليط الضوء على عدد من المحاور والمواضيع المتعلقة بالاستدامة البيئية، وأهمية التعاون الدولي ومؤتمر الأطراف COP28 في مواجهة تحديات التغير المناخي، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الساعية لجعل إمارة دبي مدينة مستدامة وذكية.

وخلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023، نظم مجلس الشباب حلقة شبابية بعنوان "إشراك الأجيال القادمة في دفع عجلة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر"، ناقشت دور الشباب في الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة ورسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، وسلطت الضوء على تطلّعاتهم وأفكارهم المبتكرة للتصدي لأزمة المناخ بهدف تحقيق مستقبل مستدام للجميع.

ونظمت الهيئة أيضاً حلقة شبابية تحت عنوان "إرث اليوم لأجيال الغد" بالتعاون مع مؤسسة "وطني الإمارات" ومجلس شباب الهيئة ومجلس شباب دبي، لتسليط الضوء على أهمية دور الشباب في مختلف مجالات الاستدامة وتعريف شباب الهيئة على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة "وطني الإمارات" في مجال تسريع عجلة الاستدامة والعمل المناخي.

وضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 الذي نظمته الهيئة، قدم خريجو برنامج "سفراء الشباب للاستدامة" الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، جلسات حول تقنيات الطاقة النظيفة. ويهدف البرنامج إلى إعداد موظفي وموظفات الهيئة من الشباب ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة في الهيئة القادرين على دفع عجلة الاستدامة والاقتصاد الأخضر. كما استضافت "منطقة التعليم والابتكار" في المعرض 19 جلسة نقاشية وورشة عمل تفاعلية، تجمع طلاب الدراسات العليا والمختصين من الشباب وقادة القطاع.

جلسات نقاشية

نظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومجلس شباب الهيئة جلسة توعوية بعنوان "استدامة الطاقة لأجيال المستقبل"، وذلك ضمن سلسلة "لقاء عبر الأجيال" التي تنظمها الوزارة. وشارك في الجلسة مجموعة من كبار المواطنين والشباب، لتعميق معارفهم حول سبل تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي الريادية في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

إلى جانب ذلك، شارك مجلس شباب الهيئة في جلسة نقاشية نظمها مجلس دبي للشباب في مركز دبي الإبداعي، للحديث حول المهارات الشبابية لصناعة مستقبل مزدهر بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب 2023. وشارك المجلس أيضاً في جلسة حوارية بعنوان: "قوة الشباب: تشكيل مستقبل مستدام" في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن فعاليات النسخة الخامسة من "منتدى المرأة في التكنولوجيا" في سبتمبر 2023. ونظم مركز الاستدامة والابتكار جلسة حوارية بالتعاون مع مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسة الاتحادية للشباب، حول تنمية المهارات المستقبلية للشباب وخاصة في مجالات التحول الرقمي، الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال والصناعات المستقبلية. وشارك في الجلسة باقة من الخبراء من مؤسسة دبي للمستقبل، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ونظمت اللجنة النسائية ومجلس الشباب في هيئة كهرباء ومياه دبي في ديسمبر 2023 منتدى بعنوان "لغد مستدام" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي.

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