دبي تصبح أول وجهة تستضيف حدث رفيع المستوى لأعضاء المنظمة لتوسيع شبكة علاقاتهم وأعمالهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن توقيعها اليوم رسمياً اتفاقية مع "منظمة الرؤساء الشباب" (YPO)، أضحت بموجبها الراعي الرئيسي لقمة الأعمال العالمية، التي ستُقام في دبي في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل.

ووقعت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في داماك العقارية والعضوة في منظمة الرؤساء الشباب عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية الرعاية مع سامي داوود، رئيس اللجنة المنظمة للمدينة المستضيفة للقمة العالمية للأعمال والعضو في المنظمة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لقمة الأعمال العالمية، وعدد من كبار الموظفين في شركة داماك العقارية.

سيترأس أنخيل جارسيا كورديرو العضو في المنظمة هذه القمة، التي ستجمع أكثر من 1,000 شخص من قادة الأعمال المؤثرين من جميع أنحاء العالم، لتسليط الضوء على أحدث التوجهات العالمية والفرص المتاحة في مجال الأعمال والابتكار.

كما ستناقش القمة عدداً من الفرص التي تؤكد مكانة دبي وتحولها إلى مركز عالمي للأعمال، وكيف أضحت وجهةً مفضلة لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية وبيئة الأعمال المزدهرة فيها، فيما ستوفر الفعالية للمشاركين فيها، رؤيةً حصرية على بيئة الأعمال التجارية في الإمارة، إلى جانب نظرة على المشاريع المبتكرة التي تعمل شركة داماك العقارية على تنفيذها.

وبهذه المناسبة، قالت أميرة سجواني: "في الوقت الذي أضحت فيه دبي اليوم مركزاً عالمياً للشركات، فإنها تتيح الكثير من فرص التعاون والنمو في مجالات الأعمال المختلفة، فيما تعكس قمة الأعمال العالمية التي تستضيفها منظمة الرؤساء الشباب، روح مدينة دبي وديناميكيتها. نحن فخورون في داماك لكوننا الراعي الرئيسي لهذا الحدث المرموق، والذي نتطلع من خلاله إلى استعراض أحدث مشاريعنا المبتكرة والتعرف إلى قادة الأعمال العالميين الذين يرسمون معالم المستقبل".

من جهته، قال سفيان المؤيد، رئيس مجلس إدارة منظمة الرؤساء الشباب لعامي 2024-2025: "تمثل قمة الأعمال العالمية التابعة لمنظمة الرؤساء الشباب YPO، فرصةً مثالية لقادة الأعمال لاستكشاف أبرز التوجهات العالمية وتبادل الخبرات والرؤى وعقد الشراكات الاستراتيجية في مجال الأعمال، بينما تسلط رعاية داماك العقارية لهذا الحدث، الضوء على رؤيتنا المشتركة لدفع عجلة الابتكار وقيادة دفة التحول في الاقتصاد العالمي الذي يشهد مزيداً من المرونة يوماً بعد آخر".

قمة الأعمال العالمية لمنظمة الرؤساء الشباب 2024

ستجمع هذه الفعالية التي ستنعقد لمدة ثلاثة أيام أكثر من 1,000 عضو من أعضاء منظمة الرؤساء الشباب، الذين سيجتمعوا في دبي لإجراء مناقشات رفيعة المستوى والاستماع إلى آراء مجموعة من المتحدثين البارزين، والمشاركة في فرص التواصل الفريدة التي تتيحها المنصة، والتي صُممت خصيصاً لتعزيز الشراكات وتحقيق النمو الاستراتيجي للأعمال.

وستضطلع داماك العقارية باعتبارها الراعي الرئيسي لهذه الفعالية، بدورٍ محوريٍ في إبراز إمكانات دبي في قطاع الأعمال، إلى جانب أنها ستسلط الضوء على مجموعة من أبرز مشاريعها الفاخرة، فيما ستثمر هذه الشراكة عن خلق المزيد من فرص التواصل بين الأعضاء وترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية للأعمال والابتكار.

نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ شركة "داماك العقارية" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت الشركة أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

منذ ذلك الحين، سلّمت داماك أكثر من 47,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء بما في ذلك: فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، ودي جريسوغونو، وفنادق ومنتجعات باراماونت، وروتانا، ومجموعة فنادق راديسون، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

نبذة عن مجموعة داماك

تضم مجموعة داماك التي يمتلكها ويديرها رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، استثمارات بمليارات الدولارات، تتوزع على سبعة قطاعات رئيسية هي: العقارات، وأسواق رأس المال، والفنادق والمنتجعات، والتصنيع، والمطاعم، والأزياء الراقية، ومراكز البيانات.

وتعد داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في الشرق الأوسط، إحدى أبرز شركات المجموعة، بالإضافة إلى دار الأزياء الإيطالية "روبرتو كافالي"، وعلامة المجوهرات السويسرية الفاخرة "دي جريسوغونو"، كما تمتلك داماك برج "داماك تاورز ناين إلمز" المكون من 50 طابقاً في لندن، وهي بصدد تطوير منتجع فاخر في جز المالديف.

وفي قطاع مراكز البيانات، أعلنت داماك مؤخراً عن خططها لبناء مراكز بيانات في عدد من الدول أبرزها السعودية وإندونيسيا، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير البنى التحتية الرقمية في تلك الدول، وتوفير أفضل الحلول التكنولوجية.

واليوم، تمتد بصمة داماك العالمية إلى أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع مواصلة خططها نحو تنويع محفظتها الاستثمارية في عدد من القطاعات الرئيسية.

نبذة عن منظمة الرؤساء الشباب (YPO)

تعتبر منظمة الرؤساء الشباب "YPO"(Young Presidents' Organization)، شبكة عالمية تضم أكثر من 35,000 شخص من الرؤساء التنفيذيين الشباب من 150 دولة حول العالم، الذين يتشاركون الرؤى والأهداف ذاتها، ويؤمنون بأن العالم يحتاج إلى قادة أعمال أفضل لبناء مستقبلٍ أفضل.

إن كل عضو في هذه المنظمة هو قيادي ناجح حقق إنجازات ملموسة في قطاع الأعمال في سن مبكرة، وهم يقودون شركات ومنظمات توظف مجتمعة أكثر من 22 مليون شخص حول العالم، وتولد إيرادات إجمالية تفوق الـ 9 تريليون دولار أمريكي. يجتمع أعضاء المنظمة معاً للتعلم وتبادل الأفكار، بهدف إحداث تغيير إيجابي في المجتعمات والشركات التي ينشطون فيها. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة ypo.org.

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