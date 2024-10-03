دبي: نجحت شركة لارسن آند توبرو في استعراض أحدث ابتكاراتها في مجالات الطاقة النظيفة، وأنظمة الكهرباء والمياه، خلال معرض ويتيكس 2024 الذي اختتم فعالياته اليوم في دبي.

وصرح السيد تي. مادهافا داس، النائب التنفيذي الأول لرئيس شركة لارسن آند توبرو ، عن نجاح مشروعات الشركة المتميزة مع الهيئات الإقليمية مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة طاقة/ترانسكو، بما في ذلك تطوير أولى المحطات الفرعية المسبقة الصنع والمُحسنة رقميًا في دبي.

كما حصلت شركة لارسن آند توبرو على عقد استراتيجي لتعزيز شبكة الكهرباء في أبوظبي، ما يضمن توفير طاقة موثوقة ويدعم الجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون. وقد قامت الشركة بتنفيذ 361 محطة فرعية وأكثر من 6,200 كيلومتر من خطوط النقل، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع إدارة المياه بقيمة تفوق مليار دولار، ومن ضمنها محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي.

وفيما يخص الطاقة المتجددة، تساهم لارسن آند توبرو في تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1,800 ميغاواط (AC) في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي من المتوقع أن يقلل انبعاثات الكربون بمقدار 2.4 مليون طن سنويًا.

ومنذ عام 2016، تشارك لارسن آند توبرو بفاعلية في معرض ويتيكس، حيث تتواصل مع كبار قادة الصناعة وتستعرض أحدث تقنيات العمل المناخي، مما يعزز من دورها الريادي في هذه المجالات.

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