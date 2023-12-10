الكويت: اختتم المركز المالي الكويتي "المركز" مؤتمره السنوي بعنوان "النظرة المستقبلية لعام 2024: الاتجاهات والفرص الاستثمارية"، الذي عقد في 5 ديسمبر الجاري في فندق فورسيزونز الكويت، بحضور نخبة من الخبراء من "المركز" ومؤسسات محلية ودولية مرموقة، بهدف مناقشة الرؤى والتطلعات للفرص الاستثمارية الناشئة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك ضمن مساعي "المركز" الدؤوبة لدعم المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

وقد شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 250 ضيف حضروا للتعرف على الاتجاهات القادمة في البيئة الاستثمارية في الكويت ومنطقة الخليج والعالم بشكلٍ عام، حيث استعرض خبراء "المركز" رؤاهم حول فئات الأصول المختلفة في مجال الأسهم والعقار والدخل الثابت، وكذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية في مجال الاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ. وبحث المشاركون في المؤتمر عبر الجلسة النقاشية والعروض التقديمية العديد من المحاور الهامة لإطلاع المستثمرين على مستجدات الأسواق، وتوجيههم نحو أفضل السبل لتعزيز وتنمية محافظهم الاستثمارية خلال العام المقبل 2024. كما تضمن جدول أعمال المؤتمر عدة موضوعاتٍ اقتصادية؛ كان أبرزها: تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسواق والقطاعات المختلفة.

وافتتح المؤتمر السيد عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز"، بكلمة ترحيبية. تلى ذلك، عرض تقديمي من إعداد شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثي "للمركز"، قدمه السيد خالد الصالح، محلل أول، إدارة الاستشارات الاستثمارية في "المركز"، نظرة عامة على أداء الأسواق والاقتصادات العالمية والإقليمية وأهم المخاطر التي يجب التحوط منها في خمسة مجالات أساسية؛ هي: أسعار الفائدة المرتفعة، وقوة العملة الأمريكية، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وسلط العرض الضوء على 10 موضوعاتٍ رئيسية سيتم التركيز عليها خلال الأعوام القادمة؛ وهي: التغير المناخي، والتغير الديموغرافي، وتحول الطاقة، وارتفاع الديون العالمية، وتراجع العولمة، والتهديدات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، والسمنة، وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، والاقتصاد المتغير.

وأقيمت الجلسة النقاشية تحت عنوان "أين تكمن الفرص الاستثمارية في قطاعات الأسهم والدخل الثابت والقطاع العقاري والخدمات المصرفية الاستثمارية؟"، التي أدارتها السيدة دينا الرفاعي، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز"، وتحدث فيها السيد سامي شبشب، العضو المنتدب، شركة مار-جالف، الذراع العقاري "للمركز" في الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت) في "المركز"، والسيد محمد الغنام، نائب رئيس أول، أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز"، والسيد عبدالرزاق رزوقي، نائب رئيس أول، إدارة الاستشارات في "المركز"، والسيد معاذ العتيقي، نائب رئيس، الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز". واستعرضت الجلسة النقاشية أهم التطورات في أداء الأسواق والقطاعات والتوقعات المستقبلية لعام 2024 وأهم الفرص المتاحة للمستثمرين في القطاعات والأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي الجلسة، تطرق السيد سامي شبشب رؤيته للتأثيرات المعاكسة (Headwinds) في القطاع العقاري العالمي، والتغير في فئات القطاعات العقارية في الأسواق العالمية، واستعرض توقعاته لأفضل القطاعات أداءً في أسواق الدين، والفرص المتاحة من خلال إيجاد مصادر بديلة للتمويل، والتوسع في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وتوسيع شبكة الشركاء. وسلطت السيدة رشا عثمان الضوء أبرز التحديات في سوق الدخل الثابت وأداء السوق، وأثر التحديات على سوق السندات الخليجي، وحجم الاكتتابات العامة الأولية الخليجية في عام 2023، إلى جانب البيئة التنظيمية المواتية للاكتتابات العامة والإدراجات، والفرص المتاحة للشركات العائلية لإدراج شركاتها في البورصة. ومن جهته، استعرض السيد محمد الغنام أداء أسواق المال الخليجية، وتوقعات النمو الاقتصادي في دول الخليج ونمو الأرباح خلال عام 2024، واستراتيجية الاختيار الانتقائية للأسهم. أما السيد عبدالرزاق رزوقي، فقد تحدث عن حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في الخليج والكويت والتوقعات بنموها، ودور صناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات، والتحول الحالي في استراتيجيات المستثمرين، وتوقعات القطاعات المختلفة، وخاصة القطاع الصحي، والفرص المتاحة للشركات للدخول في قطاعات جديدة أو التوسع في القطاعات الحالية من خلال عمليات الاستحواذ، وعمليات الاندماج وخلق كيانات أقوى وأكبر. وبدوره، كشف السيد معاذ العتيقي عن معدلات النمو المحتملة على المدى المتوسط المدعومة بالعوامل الاقتصادية، ونمو قطاع الإيجارات السكنية في فئة Class-A Buildings ، وأشار إلى تزايد الفرص في السوق السعودي نظراً للدعم الحكومي. وأوضح السيد معاذ أن السوق الكويتي بات يحمل فرصاً هامة مع إقرار قانون المدن الإسكانية (السكن الخاص)، وفرص تطوير القطاع العقاري من ناحية القوانين، خاصة فيما يتعلق بالوساطة الإلكترونية وتطوير القطاع السكني.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عرضاً تقديمياً للسيد آرثر موكرزيكي، رئيس أسواق المال، أوروبا، باناتوني، بعنوان "نظرة حول القطاع العقاري اللوجستي في ظل أحدث التطورات"، والذي سلط الضوء فيه على أهم العوامل الرئيسية في سلاسل الإمداد والتصنيع في الأسواق الأوروبية، وأين يكمن الطلب، وأهم الفرص المتاحة في هذه الأسواق.

وتلى ذلك عرض تقديمي للسيد جيوفاني ليوناردو، رئيس إدارة الاستثمار، بنك شرودرز أند كو بعنوان "نظرة عالمية حول بناء المحافظ الاستثمارية في ظل التغيرات في الأسواق، والذي تحدث فيه عن توقعات النمو العالمي والتضخم، وأكد أن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد المزيد من المرونة تدريجياً، إلا أنه ما يزال عليه اجتياز بعض الخطوات الصعبة.

وقد اختتمت الفعاليات الرئيسية للمؤتمر بمقابلة خاصة مع السيد محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت تحت عنوان "دروس ونجاحات ورؤى مستقبلية"، والتي أدارها السيد علي خليل، الرئيس التنفيذي، "المركز". وتطرق فيها السيد العصيمي إلى رحلته المهنية وعمله في القطاعين العام والخاص، والمراحل التي مرت بها بورصة الكويت وتجربة تخصيصها، وكيف يمكن تطبيقها على مؤسسات أخرى، وتطلعاته للتطوير في سوق المال الكويتي. كما قدم بعض النصائح للشباب لتلبية تطلعاتهم وتحقيق النجاحات في مسيرتهم المهنية.

واختتم السيد النصف المؤتمر بشكر الحضور على ثقتهم في "المركز" وخبرائه، ومشاركتهم في المؤتمر السنوي، الأمر الذي يؤكد على أن مؤتمر "النظرة المستقبلية "للمركز": الاتجاهات والفرص الاستثمارية" يواصل تحقيق النجاح منذ انطلاقه عام 2021، حيث يحظى اليوم بقاعدة مشاركين ومتابعين واسعة، وبات حدثاً هاماً في القطاع المالي الكويتي يترقبه المستثمرون والمهتمون بالقطاع ويتطلع إليه نخبة خبراء أسواق المال والقطاعات المرتبطة بها في الكويت والمنطقة، باعتباره منصة لرصد المتغيرات وتتبع المستجدات واستشراف آفاق المستقبل في مختلف الأسواق العالمية".

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-انتهى-

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.142 مليار دينار كويتي (3.67 دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2022. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وساعدت على توسيع آفاق المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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