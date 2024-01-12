شهد مشاركة أكثر من 300 شركة و600 علامة تجارية عالمية

الشارقة: أسدل مركز إكسبو الشارقة الستار مساء أمس الخميس على فعاليات النسخة الـ 19 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2024"، الذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في أضخم حدث تجاري من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن شهد مشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي، ونجح في استقطاب آلاف الزوار من التجار والمهتمين بقطاع الصناعات المعدنية، مقدماً دورة استثنائية التقى خلالها كبار المصنعين والموردين من أبرز الشركات الأوروبية والأمريكية والآسيوية، ومعززاً مكانته كوجهة دولية لأهم الشركات العالمية في هذا القطاع.

ووفّر المعرض للشركات والزوار من رجال الأعمال والمصنعين والموردين العديد من الفرص لعقد الصفقات والعقود والتعرف على أحدث الابتكارات العالمية وأبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب، من خلال عرض منتجات أكثر من 600 علامة تجارية من أبرز العلامات العالمية الرائدة في هذا المجال والتي مثّلت 35 دولة بينها الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى جانب الشركات الوطنية الرائدة في مجال الأعمال المعدنية، التي عرضت أهم التجهيزات والمكائن المخصصة لتشكيل المعادن وقطع ولحام الحديد بأنظمة الليزر منخفضة التكلفة بالإضافة إلى ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تجسيد لدعم قطاع الصناعة

وقال سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: استطعنا عبر معرض "ستيل فاب" أن نواصل تقديم حدث رئيسي للأعمال المعدنية في المنطقة، يمثل نجاحه ترجمة عملية للتوجه نحو دعم صناعة الحديد والصلب في الإمارة والدولة وتعزيز التطور في هذا القطاع وفتح آفاق استثمارية واعدة للشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مضيفاً إن المعرض شهد حضوراً واسعاً من الزوار والعارضين من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب، وتميز بالتنوع والجودة في عرض أحدث التكنولوجيا والمعدات ذات الصلة بصناعة الحديد والصلب، ومواكبة الأجهزة المعروضة للتقنيات الجديدة التي توظف الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشكيل المعادن وغيرها من المعدات التي تهم العاملين في قطاع الصناعات التحويلية.

واشار سعادة المدفع إلى الدور المهم الذي لعبه المعرض في المساهمة في استدامة تعزيز كفاءة وإنتاجية الشركات الوطنية والمحلية، وترويج علامة "صنع في الإمارات" ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، عبر إتاحة الفرصة للشركات الوطنية لتبادل الخبرات والتجارب مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب إلى جانب تمكينها من تسويق آلاتها ومعداتها على مستوى الخليج ومنطقة شمال إفريقيا.

دفعة كبيرة لصناعة الحديد

وعلى مدى أربعة أيام نجحت النسخة 19 من "ستيل فاب" في تحقيق دفعة كبيرة للصناعات المتعلقة بالحديد والصلب بتقديمها تجربة مميزة للصناعيين والمهتمين بتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والتحويلية، حيث شاركت في أجنحة المعرض مجموعة من الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال صناعة الآلات المخصصة لقص وتشكيل الحديد والصلب إلى جانب الاستخدامات المختلفة للروبوتات الذكية في الصناعات التحويلية.

وأتاح المعرض للمشاركين بحث مستقبل صناعة الحديد والصلب وتقنياتها على مستوى المنطقة والعالم، واستعرضوا أحدث الحلول والابتكارات التي تساهم في تحسين جودة وكفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف والاستهلاك، وتبادلوا الاطلاع على ما عرضته أقسام وأجنحة الشركات من الآلات والتجهيزات والمكائن والمنتجات المبتكرة في جميع أعمال تشكيل المعادن وصناعة الصلب.

وعرضت الشركات والعلامات التجارية لزوار الحدث تجارب حية على أحدث منتجاتها من الأذرع الروبوتية المتقدمة، وتألق المعرض بتوفيره بيئة تواصل وتنسيق وتبادل للخبرات بين المشاركين، وجذبت فعالياته شريحة واسعة من الزوار والتجار والمصنعين، وواصل ترسيخ مكانته كحدث رئيسي للأعمال المعدنية حيث نظّم نسخة من مسابقة "أفضل لحام".

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