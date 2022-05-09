

نجاح استضافة تدريبات الدنماركي أكسيلسن وأبطال أولمبيين استعدادًا لأولمبياد طوكيو تعزز مكانة الدولة لاستقبال المزيد من المنتخبات العالمية

بحثت اللجنة الأولمبية الصينية إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الصينية المختلفة في دولة الإمارات استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024، جاء ذلك خلال استقبال سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي لوفد اللجنة الأولمبية الصينية برئاسة هاو تشينغ من إدارة الرياضة في اللجنة الأولمبية الصينية.

اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعادة حسين المسلم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء الوفد الصيني وانغ مينغن نائب المدير العام للتسويق، وموظفي إدارة التسويق زانغ ياكسين، شي تونغ، وهي زين، تضمن استعراضًا لأجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي سنويًا التي من بينها فعاليات رياضية دولية ومعسكرات لفرق ومنتخبات عالمية، والمنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة المؤهلة لاستضافة المعسكرات التدريبية للعديد من الرياضات والتي استفاد منها العديد من الرياضيين استعدادًا للبطولات الدولية ومن بينهم الدنماركي فيكتور أكسيلسن الذي أثمر استعداده في دبي على حصوله على ذهبية الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك أبطال أولمبيين من رومانيا والتشيك والمجر في مختلف الرياضات.

وقدم الأمين العام للمجلس شرحًا عن المنشآت الرياضية المتطورة التي تضمها إمارة دبي والتسهيلات التي يتم تقديمها للفرق والمنتخبات الزائرة والمنظمين العالميين، انطلاقًا من نهج القيادة الرشيدة في مجال التعاون مع العالم وتعزيز جهود جميع الأطراف لصناعة مستقبل أفضل للعالم أجمع في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

ورافق الأمين العام الوفد الصيني في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي تضمنت زيارة مقر "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" وأيضًا إدارات المجلس ومختبر الابتكار

كما تم عرض فيلم عن أهم الفعاليات والمنشآت الرياضية التي تضمها إمارة دبي والمشيدة بأحدث المواصفات العالمية والمؤهلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى ومعسكرات المنتخبات والفرق العالمية.

وأشاد سعادة حسين المسلم بما تضمه دولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا ودبي خصوصًا من منشآت رياضية متنوعة مؤهلة لاستضافة البطولات حيث سبق أن أقيمت بطولة العالم للسباحة مرتين في الدولة في دبي 2010 وفي أبوظبي 2021، إضافة إلى إقامة العديد من البطولات والمعسكرات التدريبية لمنتخبات عالمية أقيمت على أرض الدولة.

وعبر هاوتشينغ عن سعادته بالعلاقات المميزة التي تربط بين الدولتين في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي حيث شهدت الفترة الماضية تعاونًا كبيرًا في مجال استضافة البطولات والمعسكرات التدريبية وتبادل الخبرات، وعن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من هذا التعاون لما يتمتع به البلدان من وجود منشآت رياضية بمواصفات عالمية وكذلك خبرات تنظيمية وتطور وسائل النقل، والاتصال، والمنشآت السياحية والتطبيق المتميز للإجراءات الاحترازية في دولة الإمارات الذي عزز من مكانتها على خارطة استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، كما أعلن عن زيارة الوفد الصيني للعديد من المنشآت الرياضية في الدولة التي يمكن أن تستضيف المعسكرات التدريبية الصينية استعدادًا لأولمبياد باريس 2024، وفي مقدمتها ستاد آل مكتوم في نادي النصر الرياضي، ونادي ضباط شرطة دبي، ومجمع حمدان الرياضي، ومدينة دبي الرياضية، وغيرها من المنشآت الرياضية.

وفي نهاية اللقاء أهدى سعادة سعيد حارب النسخة الإنجليزية من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى الوفد الصيني، كما أهدى الوفد الصيني لمجلس دبي الرياضي تميمية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية - بكين 2022.

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- انتهى -