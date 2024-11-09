أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة - اختتمت بمركز أدنيك أبوظبي بنجاح فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2024، حيث استقطب هذا المعرض الرائد عالمياً عدداً قياسياً من الزوار والعارضين من جميع أنحاء العالم، كما شهد مشاركة واسعة من قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بمستقبل الطاقة والاستدامة والتقدم التكنولوجي.

وسجلت دورة هذا العام من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" الذي استضافته شركة أدنوك وبتنظيم من شركة "دي إم جي" للفعاليات تحت شعار "تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة" رقماً قياسياً في عدد المشاركين الذين وصل عددهم إلى 205139 مشاركًا من 172 دولة. ولعبت مجموعة أدنيك ومجموعات الشركات المتخصصة التابعة لها دورًا بارزاً في دعم ونجاح هذا المعرض العالمي مما ساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والصناعة.

وقد وفر مركز أدنيك أبوظبي مرافق وخدمات عالمية المستوى لاستضافة هذا التجمع العالمي، مما عزز من سمعة أبوظبي كوجهة مفضلة لاستضافة المعارض والفعاليات العالمية المتخصصة.

واستفاد أديبك 2024 من البنية التحتية المتطورة التي يوفرها مركز أدنيك أبوظبي والتي تشمل مساحات عرض ومرافق متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة 153000 متر مربع وتضم مساحات داخلية وخارجية ومرسى، مما مكن فريق العمليات لدى مجموعة أدنيك من تقديم الخدمات اللوجستية للحدث بسلاسة، فضلاً عن ضمان تجربة استثنائية لكافة المشاركين. كما التزم المركز بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن على مدار الأيام الأربعة من المعرض، مع الإدارة الفعالة لمواقف السيارات وإدارة المرور والخدمات الطبية والأمنية في الموقع. وفي ظل ما شهدته نسخة هذا العام من توافد عدد قياسي من الزوار، حرص فريق عمليات المعرض على إدارة حركة المرور في المنطقة المحيطة بالمركز مع تقديم خدمات التوصيل للزوار، مما ساهم في تحسين انسيابية السير ووصول الزوار إلى المركز بسهولة.

ومن جهتها قدمت شركة كابيتال 360 لتجارب الفعاليات تجربة استثنائية للمشاركين من خلال تميز أنشطتها الإنتاجية والترويجية خلال المعرض، مما أضفى على المعرض طابعا عالمياً فريداً. كما وظفت شركة كابيتال 360 خبرتها المتخصصة في تطوير تصميمات عالية الجودة لمنصات العارضين من بينهم شركة "إيه آي كيو"، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، وشركة ميتسوي، وطاقة، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات البحرية – سفين مما ساهم في إبراز علاماتها التجارية. كما قام فريق خدمات التجهيز والاتصالات بتطبيق أرقى معايير السلامة والأداء في عملياتها، مما عزز من تجربة المشاركين.

كما سجلت الفنادق القريبة من مركز أدنيك أبوظبي نسبة إشغال بنسبة100% خلال المعرض، واستوعبت التدفق الكبير من الزوار والعارضين من جميع أنحاء العالم، مما يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الدولية، فضلاً عن تحقيق أثر ملموس على الاقتصاد المحلي. كما انعكس الإقبال الكبير من الزوار على مرافق والإقامة والفنادق إيجابياً على قطاعات أخرى كخدمات الضيافة، وتقديم الأطعمة، وتجارة التجزئة، والترفيه، فضلاً عن تحفيز النمو في قطاعات النقل بفضل إقبال الزوار على استخدام سيارات الأجرة ووسائل النقل العام وخدمات المطارات. وتؤكد هذه العوامل مجتمعة المردود الإيجابي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول على الشركات المحلية، فضلاً عن الفوائد الكبيرة التي يجنيها الاقتصاد المحلي من خلال استضافة فعاليات عالمية كبرى في أبوظبي.

كما قدمت شركة "كابيتال للضيافة" خيارات تناول الطعام الاستثنائية لتعزيز تجربة زوار معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية التي تم تحضيرها بواسطة مجموعة من أمهر الطهاة الحائزين على الجوائز، وذلك من خلال قرية الطعام الإماراتية الأصيلة ومقهى جود لايف، لتلبية الأذواق والتفضيلات الغذائية المتنوعة وفق أعلى معايير الضيافة والجودة مما أضفى لمسة مميزة على الأطباق المقدمة للضيوف الإقليميين والدوليين.

وبفضل الخبرة الواسعة التي تتمتع بها مجموعات الأعمال التابعة لمجموعة أدنيك، ساهم مركز أدنيك في إخراج معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2024 بالشكل المتميز، مما يعكس قدرة أبوظبي على استضافة فعاليات دولية رائدة تدعم رؤية قطاع الطاقة نحو تحقيق مستقبل مستدام.

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