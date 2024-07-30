دبي: استقطبت جمارك دبي عدداً من طلبة وطالبات الجامعات في برنامجها للتدريب الصيفي لعام 2024، الذي يُقام تحت شعار " صيف جمركي "وذلك ضمن استراتيجيتها المتمثلة في رعاية الكفاءات الطلابية من مواطني الدولة في سبيل دعم مهاراتهم في الجوانب المهنية والعملية وتوفير الفرصة لهم للتعرف على بيئة العمل الجمركية التي تكسبهم خبرات عملية تساعدهم في تشكيل توجهاتهم المستقبلية.

ويستمر البرنامج الصيفي لمدة 4 أسابيع متتالية ، وقد انتسب للبرنامج 13 طالب وطالبة من الجامعات والكليات .

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: برنامج التدريب الصيفي يأتي ضمن استراتيجية جمارك دبي الرامية إلى تفعيل دور الكفاءات المواطنة في الدولة، كونه ضمن الخطة التشغيلية لمركز التدريب الجمركي، وحرصاً منا كجمارك دبي على دعم الطلاب المواطنين بمزيد من الخبرات العملية التي تزودهم بالمعارف والمهارات الإدارية والجمركية المكتسبة، لتأهيلهم للدخول في سوق العمل بكفاءة عالية وثقة بالنفس، وذلك لدعم "أجندة دبي الاجتماعية 33"

وأكد الغفاري على أن هذا البرنامج يُعد فرصة مثالية للطلبة للاطلاع على التخصصات العملية والمهنية وأسلوب العمل في الدائرة، سواء من الناحية الفنية والتطويرية أو في التفتيش الجمركي، مع تعريفهم بدور جمارك دبي الرائد في حماية المجتمع وتنمية التجارة المشروعة، بالإضافة إلى دورها في تعزيز كفاءة وشفافية العمليات التجارية داخل دبي وعبر الحدود، كما يُعد البرنامج فرصة للطلبة للحصول على المعلومات المتخصصة والمهارات والخبرات التي تمكّنهم من البحث عن أفضل الفرص المهنية ، وهذا يساعدهم على تعزيز الانسجام بين النظام التعليمي وواقع الحياة المهنية والعملية، مع اسهام في رفد المجتمع بالطاقات الوطنية الشابة المؤهلة والقادرة على النجاح في مختلف مجالات العمل.

ومن جانبها أكدت أسماء أحمد مدير أول قسم إدارة البرامج التدريبية في جمارك دبي، أن برنامج " صيف جمركي " يأتي ضمن خطة مركز التدريب الجمركي السنوية لدعم الطلاب مهنياً واكسابهم مهارات تطويرية للإلمام بطبيعة عمل الدائرة مع تبادل الخبرات بين الطلبة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التدريب، لمساعدتهم في الاندماج بسوق العمل وتهيئتهم للمستقبل.

وتضمن برنامج التدريب الصيفي لهذا العام سلسلة من الورش التوعوية للمنتسبين من الطلاب بهدف إعدادهم لمستقبل مهني واعد، وإكسابهم معلومات جمركية واسعة، حيث تعرف الطلاب خلال برنامج التدريب الصيفي إلى مختلف قطاعات وإدارات جمارك دبي وذلك بهدف الاطلاع على آليات العمل ، وأنظمته بالإضافة إلى التعرف على أسلوب العمل الجمركي.

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