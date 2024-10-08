أعلنت "بارك بوينت"؛ الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل مواقف السيارات في البحرين والسعودية؛ عزمها المشاركة في معرض سيتي سكيب جلوبال 2024؛ الفعالية الأكبر في القطاع العقاري بنسختها الثانية والمقرر إقامتها خلال الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر المقبل في مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم بالعاصمة السعودية الرياض، وتحت شعار "مستقبل الحياة" بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري العالمي، وتشكيل قوة دافعة لبناء عالمٍ جديد لجيل المستقبل.

وفي تصريح له بهذه المناسبة؛ قال المؤسس والمدير الإداري لشركة "بارك بوينت" السيد عمر الخان "نتطلع بكل حماس إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي الرائد إلى جانب أكثر من 200 جهة عارضة، لنلتقي بأفراد المجتمع العقاري العالمي من معماريين ومبتكرين في التكنولوجيا العقارية وفنانين ومصممي ديكور داخلي ومستثمرين وقادة الحكوميين؛ والذين نتشارك معهم القيم والمبادئ نفسها وهي الإبداع والاستدامة".

وأضاف الخان "نسعى من خلال هذه المشاركة لتبادل أفضل المعارف والتجارب، والتعرف على أحدث التطورات والمفاهيم الرائدة في عالم العقارات وخاصة تلك المتعلقة بمواقف السيارات للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة والعمليات في إدارة وتشغيل مواقف السيارات من أجل تطوير إمكانياتنا وتعزيز قدرتنا على الابتكار في صناعة المواقف، والارتقاء بمعايير عقارات عملائنا، وتزويد مستخدمي المواقف الخاصة بنا بتجربة عميل لا تنسى بما ينسجم مع طموحنا الدائم نحو الريادة وتطلعنا لنكون اللاعب الأهم في مجال مواقف السيارات على مستوى المنطقة والعالم".

وأكد السيد الخان في تصريحه ضرورة انتباه المطورين العقاريين في الخليج لأهمية مواقف السيارات في المنشآت على اختلاف أنواعها من أبنية سكنية ومستشفيات ومراكز تسوق ومطارات وغيرها، والعمل على استثمار تلك المواقف على النحو الأمثل وتعزيز دورها ضمن منظومة الأصول المدرة للدخل حالها كباقي أجزاء المنشأة الأخرى التي يوزع عليها عائد الاستثمار المتوقع للعقار؛ الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

عن شركة بارك بوينت:

"بارك بوينت" شركةٌ متكاملةٌ لحلول مواقف السيارات تعمل بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مع خطط للتوسع في باقي دول الخليج، وتقدم حلولا مبتكرة في مجال إدارة مواقف السيارات وخدمة صف السيارات وغسيل السيارات، وبما يضمن تحسين إيرادات مالكي مواقف السيارات وزيادة الكفاءة مع تقديم باقةٍ من الخدمات المميزة للمستخدمين تتمثل في تزويدهم بخيارات الدفع الرقمية وفرصة الحجز، ومعلوماتٍ حول مواقف السيارات تحت منصةٍ واحدة.

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