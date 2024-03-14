دبي، الإمارات العربية المتحدة – استمراراً لريادتها كنموذج للامتياز التجاري، تفتخر مجموعة أباريل بدورها كشريك بلاتيني لقمة التجزئة 2024 المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. استكمالاً للنجاح الكبير في مشاركتها السابقة، تمثل هذه الشراكة المتجددة على عزيمة مجموعة أباريل الراسخة لتحقيق الامتياز في قطاع التجزئة العالمي. وشهدت القمة نمواً كبيراً في مكانتها منذ تأسيسها عام 2018، حيث أصبحت تجلب أبرز الأسماء في عالم التجزئة لمناقشة وتوقع مستقبل قطاع التجزئة.

في عام 2024، ستقام هذه القمة في فندق أتلانتس الأيقوني ، نخلة دبي، بتاريخ 23 و 24 أبريل. تعد هذه القمة بتقديم النقاشات البناءة بين خبراء التجزئة واستكشاف بيئة التجزئة العالمية المتنامية باستمرار من خلال الحوارات الريادية. وفي هذا العام، لا تقف القمة عند مجرد تثقيف المشاركين، بل تمنحهم تجربة ابتكارات غير مسبوقة في قطاع التجزئة. تشمل هذه الاحتفالات حفل عشاء حصري للاحتفال بالفن والعزيمة والقيادية التي يتميز بها عمالقة التجزئة عند اجتماعهم تحت سقف واحد.

حيث ستحضر السيدة سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، ضمن أبرز المتحدثين في القمة المقبلة. وستشارك بخبرتها الواسعة في نقاشات حول التنوع، والشمولية، وتمكين المرأة. حيث لديها بصمة واضحة في دفع التغيير الإيجابي في قطاع التجزئة من خلال التزامها بتعزيز بيئة العمل الشمولية وتمكين المساواة بين الجنسين.

وعبرت عن حماسها الكبير بقولها " بينما نستكشف عالم التجزئة المتنامي، أنا متشوقة لمشاركة وتبادل المعرفة خلال قمة التجزئة. التمسك بالتنوع، وتعزيز الشمولية، وتمكين المرأة ليست مجرد أفكار بل استراتيجات لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تعزيز بيئة العمل الناجحة." حيث أن ريادتها وإصرارها يجعل منها مؤثرة كبيرة في هذا الحوار وتسليط الضوء على أهمية هذه المبادئ في عالم التجزئة التفاعلي.

نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، سيشارك مرة أخرى ضمن نخبة المتحدثين. حيث علق على مشاركة المجموعة قائلاً " تؤكد مساهمة مجموعة أباريل كشريك بلاتيني في قمة التجزئة 2024 على رؤية المجموعة لاعتناق المستقبل والاحتفال بالنجاحات السابقة. ففي عالم التجزئة المتنامي باستمرار، من الضروري التعرف، والتعلم، والابتكار. ومرة أخرى، يسرنا المشاركة في هذا التجمع العاملي للعقول الفذة في مجال التجزئة ومشاركة رحلتنا وتبادل المعرفة نحو المستقبل."

" قمة التجزئة ليست مجرد فعالية فحسب، بل هي اجتماع لأفضل العقول في قطاع التجزئة ممن يؤمنون بتحقيق مستقبل أفضل للتجزئة. وتشكل هذه القمة منصة استثنائية من أجل النقاشات التعاونية، التي ستتمحور هذا العام حول قضايا مهمة مثل الذكاء الإصطناعي، والتوريد، ووالاستدامة، والأخلاقيات وما غير ذلك. يسرنا التعاون مع مجموعة أباريل مرة أخرى في قمة التجزئة 2024، يداً بيد سنتبادل المعرفة والخبرات الثمينة للمساهمة في تصميم مستقبل قطاع التجارة." غاري تاكر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسِّس لقمّة التجزئة.

في مارس من عام 2023، جمعت القمة ما يزيد عن 800 شخصية في قطاع التجزئة وأكثر من 72 شخصية في مناصب تنفيذية من 64 جنسية من حول العالم. وما يميز نسخة 2024 عن غيرها هو جدول الفعاليات المستجد حيث سيكون هناك المزيد من التفاعل والمواضيع التي ستتم مناقشتها. حيث ستشهد جلسات تفاعلية، لقاءات تعارف مميزة، أو حفل الشاطئ الممتع، ولذلك تعد قمة التجزئة 2024 بتجربة استثنائية ومميزة.

ومنذ انطلاقها في عام 2018، تستمر قمة التجزئة جهودها لتصبح محوراً لاجتماع أفضل العقول في قطاع التجزئة على مستوى العالم. ومن خلال نسخة 2024، تؤكد هذه القمة أنها ليست مجرد منصة لتبادل للأفكار فقط، بل تتميز باللحظات المميزة والمدهشة.

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لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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لمحة عن قمة التجزئة

تم تأسيس قمة التجزئة في عام 2018 من قبل غاري تاكر و مارك هاورد، وهو مؤتمر مدار بالمحتوى القيادي يجمع بين كبار المسؤولين التنفيذين من مختلف قطاعات مجال التجارة بالتجزئة للتعلم والتواصل والنقاش. يشكل هذا المؤتمر منصة عالمية سنوية يشارك فيه الخبراء الأبرز في المجال، خبراتهم ومعرفتهم العميقة ضمن جدول القمة المبتكر والحافل. وفي هذا العالم المليئ بالتغييرات والابتكارات، وضمن هذه التطورات التي نشهدها، هذا هو الوقت الأمثل للقاء وجهاً لوجه لمناقشة ومشاركة التطورات والابتكارات المستقبلية.