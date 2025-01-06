- نجاح لافت لمعرض الكتاب بمشاركات واسعة من دور النشر

- إطلاق معارض نوعية للمرة الأولى في المنطقة الشرقية في عام 2025

الشارقة: سجل مركز إكسبو خورفكان إنجازات لافتة في عام 2024، محققاً فرص نمو متزايدة لقطاع المعارض في المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، حيث شهد المركز تنظيم واستضافة أكثر من 15 معرض وفعالية تنوعت بين الثقافية والتراثية والتجارية والاقتصادية بزيادة بلغت 30% مقارنة بعام 2023، مستقطبة ما يزيد عن 900 ألف زائر.

وشهدت الفعاليات التي نظمها المركز مشاركات واسعة من العارضين، فضلا عن استقطابها لآلاف الزوار، ولعل من أبرز هذه الفعاليات، "معرض الكتاب الذي حظي بمشاركة العديد من دور النشر من مختلف إمارات الدولة ونخبة من المبدعين والكتّاب والمثقفين، مقدماً تجربة ثقافية وفنية وأدبية مميزة لزواره بما تضمنه من عرض لأحدث إصدارات دور النشر المحلية في شتى مجالات المعرفة والعلوم والأدب والفن بمختلف اللغات.

فعاليات تراثية

فيما حفل مهرجان المانجو السنوي الذي نظمه المركز في يونيو 2024 بعدد من الفعاليات التراثية والأنشطة الاقتصادية والتجارية التي أبرزت خصوصية مدينة خورفكان ومدن المنطقة الشرقية في الحفاظ على الموروث وتعزيز اهتمام المجتمع بالزراعة، حيث شهد الحدث الذي استقطب أكثر من 10 آلاف زائر مشاركات من دول مجلس التعاون الخليجي منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب ما يزيد عن 30 مشاركاً من المزارعين والأسر المنتجة والشركات الزراعية، الذين عرضوا ما يزيد عن 150 صنفاً من المانجو وغيرها من الفواكه.

دعم قطاعي التجزئة والسياحة

وحرص إكسبو خورفكان على تعزيز دور صناعة المعارض في دعم قطاع التجزئة والسياحة عبر تنظيم عدد من الفعاليات التجارية والترويجية التي هدفت إلى منح سكان خورفكان وزوارها تجربة تسوق متميزة تضاف إلى الأجواء السياحية بالمدينة، ومن أبرز هذه الأحداث معرض "عروس الشرقية"، ومعرض الخليج للعطور والأزياء، ومعرض الكادي لتجهيزات عيد الأضحى 2024، ومعرض تجهيزات رمضان وعيد الفطر، وغيرها الكثير من المعارض الاستهلاكية التي حققت نسبة مبيعات غير متوقعة للمشاركين، ووفرت العديد من الفرص للأسر المنتجة ورواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم وتعزيز التواصل مع المتسوقين.

دعم مسيرة التنمية الاقتصادية

وأعرب خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان عن سعادته بالإنجازات التي حققها إكسبو خورفكان خلال عام 2024 والتي جاءت في إطار السعي لتعزيز دور قطاع المعارض في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة الشرقية في ظل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتطوير المنطقة وتعزيز بنيتها التحتية وتنويع اقتصاد إمارة الشارقة، وهو ما شكل عامل رئيسي لنجاح المعارض والفعاليات التي نظمها المركز وتمكنها من استقطاب عدد كبير من المشاركين والزوار على حد سواء.

وأشار المنصوري إلى أن أجندة الفعاليات والمعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية ركزت على تحقيق قيمة مضافة لقطاعات السياحة والتجارة مع التركيز على المعارض الاستهلاكية التي تتيح للجهات العارضة فرصة مثالية لعرض منتجاتهم وجذب مستهلكين جدد وتعزيز نسبة مبيعاتهم، إلى جانب كونها تشكل وجهات تسوق زاخرة بالفعاليات المتميزة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية وتوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية وتختصر عليهم الوقت والجهد في آن واحد، مشيداً بالدعم المتواصل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإكسبو الشارقة، مؤكداً حرص مركز إكسبو خورفكان على مواصلة جهوده نحو تنظيم معارض نوعية متخصصة وتحقيق ابتكارات متنوعة في مستوى الخدمات والمزايا تعزز من مساهمة صناعة المعارض في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الحركة الاستثمارية والتنموية والاجتماعية في المنطقة.

معارض للمرة الأولى

ويستعد مركز إكسبو خورفكان خلال عام 2025 إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات والمعارض الرئيسية من بينها فعاليات تنظم للمرة الأولى في المنطقة الشرقية من أبرزها معرض خورفكان للسياحة والرياضات البحرية إلى جانب مجموعة من المعارض الاستهلاكية والتجارية.

-انتهي-

#بياناتحكومية