دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستُعقد قمة جمعية أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط 2024 يومي 24 و25 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي. ويجمع المؤتمر أمناء الخزانة والمحترفين الماليين في المنطقة لمدة يومين من المحتوى المبتكر والمناقشات الهامة وفرص التواصل. ومن المتوقع أن يحضر القمة أكثر من 700 من المتخصصين في مجال الخزانة والمال، ومن المتوقع أن تشكّل قمة هذا العام فرصة مثالية لمناقشة التطورات في مجال رقمنة التمويل المؤسسي.

وسوف يستكشف المشاركون موضوعات الخزانة الأساسية مثل إدارة النقد والتمويل والنقد الأجنبي والتمويل المستدام مع الخوض بشكل أعمق في موضوعات أوسع مثل تأثير الجغرافيا السياسية على الاستقرار المالي.

وقالت آنيت سبنسر، الرئيس التنفيذي لجمعية أمناء خزانة الشركات (أيه سي تي): "تعد قمة جمعية أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط المكان الذي يجتمع فيه الخبراء لاستكشاف رؤى جديدة والتواصل وتنمية شبكات علاقاتهم والابتكار لمواجهة تحديات الغد".

"في المشهد المالي سريع الوتيرة والمعقد بشكل متزايد اليوم، تطورت الخزانة من وظيفة إدارية اعتيادية إلى ركيزة استراتيجية تدفع عملية اتخاذ القرارات والمرونة في الشركات. ولم يعد دور الخزانة مقتصراً على إدارة التدفقات النقدية والتخفيف من المخاطر؛ بل إنه الآن بمثابة العمود الفقري للرشاقة المالية للشركات والاستدامة طويلة الأجل. وعندما يتعامل خبراء الخزانة مع النماذج الاقتصادية المتغيرة في عالم غير مستقر وتحديات متطورة، مثل صعود التمويل المستدام، وظهور الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي السريع، يتمتع أمناء الخزانة بموقف فريد يمكّنهم من قيادة الابتكار ضمن قطاع التمويل."

وستتناول الجلسات الرئيسية في قمة هذا العام التحديات الأكثر إلحاحاً في مجال التمويل والخزانة، بمشاركة مجموعة استثنائية من المتحدثين حيث سيقود يوسف سالم، الرئيس المالي لشركة أدنوك للحفر، وبرامود ك. تشاند، الرئيس المالي للمجموعة في شركة سيراميك رأس الخيمة، وعلي أبودا، الرئيس المالي للمجموعة في شركة الخليج للملاحة القابضة، جلسة حوار رؤساء المال لمناقشة موضوع التغلب على تحديات التنويع في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم جيتا شارما، مديرة إدارة محافظ الدولار الأمريكي في بلاك روك، أفكاراً مطّلعة حول استراتيجيات الاستثمار في السوق العالمية التي تشهد انخفاضاً في أسعار الفائدة. كما سيحصل الحضور على وجهات نظر هامة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الخزانة والاستراتيجيات المبتكرة لتأمين عمليات الخزانة في المستقبل من قبل خبراء بارزين في كيريبا والمشرق.

نبذة عن جمعية أمناء خزائن الشركات

تعدّ جمعية أمناء خزائن الشركات (ACT) هيئة الخزانة الاحترافية الوحيدة التي لها ميثاق ملكي. لقد وضعنا المعيار العالمي لتميز أمناء الخزانة وقيادة هذه المهنة من خلال مؤهلاتنا المعترف بها دولياً، ومن خلال تحديد المعايير والترويج للتطوير المهني المستمر. نحن الصوت الأصيل لمهنة الخزانة التي تمثل مصالح الاقتصاد الحقيقي ونقوم بتثقيف ودعم أمناء الخزانة اليوم وفي الغد.www.treasurers.org

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