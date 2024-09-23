أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تستضيف أبوظبي المؤتمر الثالث والستين للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، مع برنامج حافل من الجلسات الحوارية وورش العمل واللقاءات المُصمّمة لإثراء معرفة المشاركين ومنحهم الخبرات العملية والمعرفية اللازمة لتنظيم فعاليات ناجحة والازدهار في قطاع سياحة الأعمال واجتماعات المنظمات العالمية.

ويُقام المؤتمر لأول مرة في الإمارة بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، موفراً منصّة تجمع الرواد والمبتكرين والمتخصصين في هذا القطاع، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة حول سبل توظيف التقنيات الحديثة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة والإدماج، بالإضافة إلى توسيع شبكات التعاون والعلاقات المهنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويتضمّن جدول أعمال المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار "الغد يبدأ اليوم"، أكثر من 70 جلسة حوارية وورشة عمل وكلمة رئيسية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة لبحث واقع القطاع، واستشراف مستقبله. وتوفر هذه الجلسات المعرفة والاستراتيجيات الأساسية لتمكين الحضور من تنمية أعمالهم والترويج لوجهاتهم، وتتخللها فترات للاستراحة تتيح المجال للتعارف والتواصل بين الحضور والوفود.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "نتطلع إلى الترحيب بالوفود المشاركة في مؤتمر الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات 2024 في أبوظبي، وندعوهم إلى استكشاف تجاربنا الاستثنائية وكرم ضيافتنا الأصيلة، والتعرف على ما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية وبنية تحتية ومنشآت حديثة ومتكاملة. ويفتح الحدث آفاقاً واسعة أمام الخبراء والمتخصصين في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض للتعاون والحوار والإبداع واكتساب رؤى جديدة والمساهمة في رسم ملامح مستقبل صناعتنا المتنامية وسريعة التطور. ويحظى المشاركون على مدار ثلاثة أيام بعديد من الفرص الواعدة لدفع التغيير الإيجابي، تعزيزاً لمسيرتهم المهنية ودعماً لأعمالهم وللقطاع بصفة عامة".

من جانبه، قال سينثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات: "يسعدنا أن نعقد مؤتمرنا المتميز في مركز أدنيك أبوظبي وأن نرحّب بضيوفنا في حدث عالمي لا مثيل له. أعدّ فريقنا وشركاؤنا برنامجاً حافلاً بالفعاليات المصمّمة لإثراء معلومات ومعرفة المشاركين، وإلهامهم وإرشادهم من قبل خبراء القطاع على مستوى العالم. نفخر بإنجازاتنا وبتعاوننا المثمر مع شركائنا في أبوظبي، وأودّ أن أعرب عن تقديري لفريق دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على جهودهم ودعمهم الذي يمهد الطريق أمامنا لتقديم تجربة ناجحة ولا تنسى في مؤتمرنا المرتقب".

تتضمن أبرز فعاليات الحدث، محاضرة بعنوان "تطوير الفعاليات بتقنيات الواقع المعزّز: عصر جديد من المشاركة والتفاعل"، تبحث كيف يمكن لتطبيقات الواقع المعزّز أن تتجاوز كونها مجرّد تقنية حديثة لتصبح عنصراً أساسياً في تخطيط وإدارة الفعاليات بشكل مبتكر.

ويشمل جدول الأعمال أيضاً جلسة حوارية بعنوان "استكشاف اتجاهات الفعاليات لعام 2025"، التي ستوفر رؤى مدعومة بالأبحاث حول مستقبل تخطيط الفعاليات. بالإضافة إلى جلسة بعنوان "تطوير الفعاليات: تمكين الإدماج من خلال التنوع العصبي" ستبحث التغيير التي يمكن أن يحدثه التنوع العصبي في تخطيط الفعاليات، بينما تعدّ جلسة "الفوز بالعروض: مقدمة عملية لمهارات ICCA" ورشة عمل تفاعلية ستقدم عرضاً عملياً وممتعاً للاستراتيجيات والرؤى التي شكّلت آليات الفوز بالعروض على مستوى العالم. للاطلاع على جدول الأعمال الكامل، انقر هنا.

وتتماشى استضافة مؤتمر الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات مع رسالة الدائرة الساعية إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً لفعاليات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحقيقاً لتوجهات الاستراتيجية السياحية 2030 التي تهدف إلى زيادة أعداد زوار أبوظبي إلى 39.3 مليون زائر، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة ضمن القطاع. وتتمتَّع أبوظبي ببنية تحتية متطوِّرة تلبّي أرقى المعايير العالمية، وباقة متنوِّعة من الفنادق ومراكز المعارض والمؤتمرات، ومجموعة غنيَّة من المعالم السياحية والترفيهية والثقافية المُلهِمة إلى جانب موقعها الاستراتيجي كجسر يصل بين الشرق والغرب، وسهولة السفر إليها عبر شبكة واسعة من الرحلات الجوية تربطها بالعالم، والتزامها بالابتكار والاستدامة، ما يضعها محطَّ أنظار منظِّمي فعاليات سياحة الأعمال وبرامج الحوافز والمؤتمرات بكافة أنواعها.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

-انتهى-

#بياناتحكومية